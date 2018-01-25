Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые за девять месяцев

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DW назвала Порошенко бенефициаром завода в Германии

Предприятие, подконтрольное президенту Украины Петру Порошенко, не подало сведения о бенефициарах в реестр прозрачности Германии, созданный в связи с требованием ЕС по борьбе с отмыванием преступных доходов. Об этом пишут журналисты Deutsche Welle. По их информации, Порошенко до сих пор владеет агрохолдингом «Укрпроминвест-агро».

Входящий в «Укрпроминвест-агро» завод по производству крахмала, находящийся на востоке Германии, оформлен на немецкую Interstarch GmbH через фирмы с Кипра и Британских Виргинских островов. Сведения о бенефициарах Interstarch GmbH должна была подать в реестр еще до 1 октября, но не сделала этого, нарушив тем самым немецкий закон о борьбе с отмыванием.

Из торгового реестра следует, что владельцем миноритарной доли (24,95%) в Interstarch GmbH с 2016 г. является компания «Интерстарч Украина», входящая в «Укрпроминвест-агро». Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным совладельцем завода с долей в 75,05%. Владельцем последней себя называет топ-менеджер концерна «Рошен» со стажем Сергей Зайцев. В 2016 г. он рассказывал, что является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод, – Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd. с Британских Виргинских островов. Тогда же эту информацию DW подтвердили в компании ICU, которая консультирует Порошенко и его партнеров по вопросам иностранных инвестиций.

Из этого DW делает вывод, что в реестре должны были оказаться фамилии и Зайцева (как бенефициара офшоров), и Порошенко. Этот вывод делается из того факта, что, по информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко. То есть немецким предприятием Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. А по немецкому закону о борьбе с отмыванием денег бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли, но и лицо, осуществляющее контроль над предприятием, т. е. влияющее на назначение руководящих органов предприятия.

DW подчеркивает, что за нарушение требования о раскрытии бенефициаров немецкое законодательство предусматривает штраф до 100 000 евро, а при повторном нарушении - до 1 млн евро.