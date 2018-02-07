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Греф рассказал о работе дворником в студенческие годы

Председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с участниками финала конкурса «Лидеры России» рассказал о том, как в студенческие годы работал дворником, передает «Интерфакс».

По словам Грефа, он придумал и предложил систему, позволяющую «отреформировать всю службу уборки», но результат оказался неожиданным. «Ко мне по утрам стал приходить специальный проверяющий, который стал проверять качество того, как я мету. Я, черт побери, вставал в пять утра, чтобы подмести свою территорию, и, на мой взгляд, я это делал неплохо. Единственный, кого проверяли, это был я», – сказал Греф, отметив, что затем его уволили.

Греф также отметил, что в Сбербанке работают 330 000 человек и каждый из сотрудников мотивирован на лучшие традиции.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф