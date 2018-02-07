Финансы

Новости

Госдума поддержала запрет выдачи наличных из анонимных электронных кошельков

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили проект закона о запрете выдачи наличных денег гражданам из анонимных электронных средств платежа (ЭСП), передает «Интерфакс».

Согласно действующему законодательству на данный момент физические лица могут получить наличными деньги, аккумулированные на неперсонифицированных средствах платежа (электронные карты, кошельки) на сумму не более 5000 руб. в день либо не более 40 000 руб. в течение месяца.

Внесенный на расмотрение в Госдуму законопроект предусматривает запрет на выдачу наличных с использованием анонимных электронных средств платежей. В проекте закона говорится, что остаток денежных средств можно будет перевести на банковский счет в пользу юридического или физического лица или направить на исполнение обязательств клиента перед банком.

По закону «О национальной платежной системе», электронное средство платежа представляет собой средство или способ, благодаря которому клиент оператора может осуществлять перевод денег, составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода средств с использованием ИТ-технологий и различных носителей информации. К ЭСП причисляют электронные кошельки и предоплаченные банковские карты.