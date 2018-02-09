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Сбербанк будет оценивать коммерческую недвижимость с помощью нейронной сети

Сбербанк разработал сервис для массовой оценки коммерческой недвижимости, которая является одним из наиболее популярных видов залога, говорится в сообщении Сбербанка.

Для выбора наиболее подходящих аналогов используется нейронная сеть, обрабатывающая информацию о характеристиках объекта, его местоположении, пешеходном трафике, ценовом зонировании, а также близости к более чем 200 категориям POI (point of interest, точки интереса). Сервис автоматизирует рутинный процесс подбора объектов-аналогов, оставляя специалистам больший запас времени на экспертную работу.

В итоге сроки проведения оценки сокращаются с нескольких дней до минут при одновременном повышении ее качества. Кроме того, за счет использования единой платформы унифицируется методология и подходы к оценке. На данный момент сервис охватывает 36 крупнейших городов России с населением более полумиллиона человек и используется для оценки объектов типа street retail. Планируется его расширение на другие сегменты коммерческой недвижимости.

На данный момент сервис Сбербанка охватывает 36 крупнейших городов России с населением более полумиллиона человек и используется для оценки объектов типа street retail. Планируется его расширение на другие сегменты коммерческой недвижимости.