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В банке «Финам» проходят обыски по делу одного из клиентов

ФСБ и правоохранительные органы проводят следственные действия в главном офисе банка «Финам» в Настасьинском переулке, в Москве, сообщил «Дождю» президент банка Владислав Кочетков. По его словам, следственные действия связаны с расследованием в отношении одного из клиентов банка. Оперативники изымают документы и ограничили сотрудникам банка доступ к компьютерам и мобильным телефонам.

Представитель «Финама» подтвердил «Ведомостям» обыски в отделении банка. «Да, разбираются с документами одного из клиентов банка, к нам претензий нет», – сказал он.

Кочетов рассказал «Дождю», что банк кредитовал одного из клиентов для покупки пассажирского самолета, но, по мнению следователей, самолет оказался грузовым. В чем суть претензий к банку, Кочетов не уточнил, заявив, что «следственные действия стоят значительно дороже, чем недоплаченный клиентом НДС». По его словам, до начала следственных действий у банка не запрашивали никаких документов.

Визит следователей не сказался серьезно на работе «Финама». «Торги запущены вовремя. Есть небольшие сложности в работе call-центра: не на все звонки можем отвечать», – пояснил Кочетов. По его оценке, следственные действия продлятся не дольше часа.