Новости
Финансы
Новости

Минфин предложил наделить АСВ правом получать информацию о счетах компаний

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин предложил включить Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в список организаций, пользующихся разрешением получать справки по операциям и счетам юрлиц. На данный момент подобным правом обладают только суды, Счетная палата и налоговые органы, передает «Интерфакс».

Соответствующие предложения прописаны в поправках ко второму чтению проекта закона о включении малого бизнеса в систему страхования вкладов.

«Сейчас право получения справок о счетах представлено АСВ как страховщику вкладов в отношении счетов физических лиц. При включении юрлиц в систему страхования вкладов (ССВ) потребуется наделение АСВ аналогичными полномочиями для оперативной идентификации представителя юрлица», - сообщили в пресс-службе Минфина.

Ведомство также предложило внести изменения в расчетную базу для исчисления страховых взносов банков в АСВ - определять ее как среднее арифметическое за расчетный период ежедневных балансовых остатков. Ранее показатель высчитывался как среднее хронологическое.

Изменение правил исчисления расчетной базы взносов не повлияет на размер страховых взносов, которые переводятся в фонд, отметил Минфин.

В поправках, предложенных Минфином ко второму чтению, нет упоминания о включении средних предприятий в ССВ. В Минфине пояснили, что действующий лимит страхового возмещения в размере 1,4 млн руб. является приемлемым для масштабов деятельности малых и микропредприятий, но не способен обеспечить надлежащую защиту интересов среднего бизнеса.

Выбор редактора
Политика
Новости

Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пентагон не удивили заявления российского президента Владимира Путина о создании нового оружия. Об этом заявила представитель минобороны США Дана Уайт на брифинге с журналистами.

«Это заявление нас не удивило. Американский народ может быть спокоен, мы полностью подготовлены», – ответила она на просьбу журналистки прокомментировать заявления России о «непобедимом оружии».

После этого другая журналистка спросила, может быть США виноваты в новой гонке вооружений, ведь Путин сказал, что это ответ на развитие американской противоракетной обороны. Американская система противоракетной обороны (ПРО) не направлена против России, ответила Уайт. Она подчеркнула, что Москва это знает.

Во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что в России в ответ на действия США по подрыву договоренностей по ПРО разработана крылатая ракета с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом, имеющая неограниченную дальность. Кроме того, российский президент продемонстрировал кадры старта этой ракеты и ее полет. США наблюдали несколько испытаний этой крылатой ракеты и все они завершились крушением, сообщили сразу несколько американских каналов после этого.

Как выглядит новейшее оружие России, которое должно напугать США

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

«Нафтогаз» заявил об утрате «Газпромом» права на take or pay

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» не сможет требовать от Украины выполнения пункта контракта take or pay («бери или плати»). Об этом заявил предправления «Нафтогаза» Андрей Кобелев, сообщает украинский «5 канал».

«Газпром» не выполнил свои обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий суд, – это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у «Нафтогаза» в этом году take or pay, сказал Кобелев. Стоимость этой ошибки для менеджмента «Газпрома» – потенциально сотни миллионов долларов, добавил он. Он также отметил, что «Газпром» отреагировал нестандартно на решение Стокгольмского арбитража: «Я бы сказал, даже немного истерично».

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009–2017 гг. С учетом остатков выплат за газ российская компания по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме должна «Нафтогазу» $2,56 млрд. Украинская сторона говорила, что решение суда соответсвует ожиданиям. В 2016 г. сообщалось, что украинская сторона недовольна принципом take or pay, закрепленным в долгосрочном контракте.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РЖД может сократить время в пути «Сапсанов» Москва – Петербург

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

РЖД может сократить время в пути «Сапсанов», которые ходят по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Об этом рассказал директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов, сообщает ТАСС.

«Мы сокращаем время в пути», - сказал Пегов. Если продолжить работу по повышению скорости, то, возможно, сократится еще несколько минут, добавил он. По его словам, все будет зависеть от состояния инфраструктуры. Он напомнил, что в настоящее время «Сапсан» едет по маршруту Санкт-Петербург – Москва 3,5 часа.

Высокоскоростные поезда «Сапсан» начали эксплуатировать в декабре 2009 г. Сейчас в парке РЖД 16 таких поездов. Раньше они также ездили между столицей и Нижним Новгородом, однако их заменили на поезда «Стриж». 1 марта «Сапсаны» начали ездить между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом.

Выбор редактора
Политика
Новости

Продюсер «Дождя» пожаловалась на Слуцкого в комиссию Госдумы по этике

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук написала письмо в комиссию Госдумы по этике с жалобой на депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном на сайте телеканала. Она утверждает, что была одной из трех журналисток, которые ранее рассказали «Дождю» о домогательствах Слуцкого. «Очень надеюсь, что вы понесете справедливое наказание», – сказала Жук.

По ее словам, впервые она столкнулась со Слуцким, когда пригласила его на эфир в 2014 г. Жук говорит, что в первый раз он вел себя прилично, но когда она пригласила его снова на телеканал, то он начал шутить и ответил, что придет, только если журналистка сходит с ним на ужин. На это она не реагировала, но Слуцкий на эфир все же пришел. Жук говорит, что в этот раз Слуцкий пытался ее поцеловать и потрогать, вел себя грубо и назойливо: «Мне было неприятно и страшно». Она попросила коллегу проводить депутата на эфир и больше с ним не контактировала.

«Удивительно, что находятся депутаты, которые пугают лишением аккредитации журналистов, просто рассказавших правду, вместо того чтобы провести честное расследование», – говорит Жук.

Скандал вокруг Слуцкого начал развиваться 22 февраля. Тогда парламентский корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Он сказал, что проверит информацию.

После этого эфира «Дождь» выпустил материал, в котором три журналистки анонимно рассказали о домогательствах со стороны Слуцкого. 27 февраля заместитель редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе стала первой, кто рассказал о случае с ним открыто.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Почта банк» подал в суд на «Тинькофф банк»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Почта банк» подал в суд на «Тинькофф банк», следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан 26 февраля, в карточке дела пока другой информации нет.

Представитель «Почта банка» подтвердил подачу иска, но его суть не раскрыл. Он добавил, что банки ведут переговоры об урегулировании спора в досудебном порядке. А перспектива рассмотрения дела в суде невысока, указал он: стороны почти договорились.

Представитель «Тинькофф банка» подтвердил получение иска, отказавшись комментировать суть, но заверив, что «он носит локальный технический характер». Представитель банка тоже считает, что до судебного рассмотрения дело не дойдет.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Суд арестовал 13,4 млрд рублей и $83 млн по иску Промсвязьбанка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Москвы арестовал 13,4 млрд руб. и $83,2 млн на счетах кипрской Peters International Investments N.V. по иску Промсвязьбанка. Счета были открыты в Росбанке и кипрском филиале Промсвязьбанка, говорится в определении суда. Также суд арестовал 100% «Премиумсвязи», «Промсвязьрегиона», «Регионинвеста» (принадлежат Promsvyaz Capital B.V. Дмитрия Ананьева) и акции горно-химической компании «БОР» (принадлежат Nordan Limited).

Промсвязьбанк требует признать недействительными сделки, совершенные 14 декабря – накануне введения в банк временной администрации, и вернуть банку 32 млрд руб. и $505 млн. В ходе взаимосвязанных сделок, которые совершались между аффилированными лицами, было продано 43,3% акций банка, утверждает истец. Также сделки совершались и с облигациями банка, какими именно, в определении не указано.

Иск подан к 10 иностранным, преимущественно кипрским, компаниям. Предварительное заседание по делу назначено на 24 апреля.

Ранее суд в качестве обеспечения по иску арестовал 38,1% акций банка «Возрождение», (принадлежат четырем компаниям - Wipasena Holding, Nordan Limited, Skiberti Limited и Bimersano Services Ltd.). Кроме того, был наложен арест и на некоторые счета Fintailor Investments, но позднее арест был отменен.

Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки с его ценными бумагами, которые прошли накануне санации и передачи в Фонд консолидации банковского сектора. Санируемый банк также подал отдельный иск к Promsvyaz Capital B.V., Fintailor Investments, Peters International Investments. По нему суд также принял обеспечительные меры – арестовал 7,75 млрд руб. на счету кипрского Промсвязьбанка (тот же счет, что и в решении по иску ПСБ к 10 зарубежным компаниям), а также 504 млн руб. на счету Peters International в Промсвязьбанке.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Украина продлила санкции против банков с российским капиталом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил продлить санкции в отношении банков с российским капиталом, говорится на его сайте. Такое решение совет принял на заседании 1 марта.

С предложением продлить экономические и другие ограничительные меры против банков с российским капиталом выступил Национальный банк Украины (НБУ), а СНБО поддержал это решение, следует из сообщения. Действие санкций в отношении подобных банков истекало в марте 2018 г., уточняется там же.

НБУ разработал механизм, из-за которого банки с российским капиталом не могли осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур, напомнил украинский президент Петр Порошенко на заседании СНБО, передает телеканал «112 Украина». Уход российских банков из Украины – это дело времени, добавил Порошенко. 

Под эти украинские санкции попали сразу несколько банков: Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe) и «БМ банк» (принадлежит ВТБ).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФНС попросила суд признать «ВИМ-авиа» банкротом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная налоговая служба (ФНС) просит суд признать «ВИМ-авиа» банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований – 250,9 млн руб. Другие подробности пока не раскрываются.

В конце декабря 2017 г. Росавиация сообщала, что «ВИМ-авиа» не может выплатить долги по зарплате из-за задолженности перед ФНС, которая может составлять до 500 млн руб. Любые деньги, поступающие на счета авиакомпании, автоматически блокируются и направляются в счет долга перед налоговой службой.

В сентябре 2017 г. «ВИМ-авиа» объявила о прекращении чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Общий долг «ВИМ-авиа» перед банками и контрагентами оценивается более чем в 10 млрд руб.

Как пассажиры «ВИМ-авиа» отчаялись вылететь из «Домодедово»

Политика
Новости

В США усомнились в словах Путина о ракете с ядерной силовой установкой

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В США сомневаются в наличии у России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, о которой в своем послании сказал президент России Владимир Путин. Сразу несколько каналов, в том числе ABC и CNN, сообщили со ссылкой на источник, знакомый с оценкой российских ядерных проектов, что «США наблюдали несколько испытаний этой крылатой ракеты и все они завершились крушением».

Источник, близкий к ВПК, рассказал «Ведомостям», что радиационная безопасность при испытаниях ракеты была обеспечена. Ядерную установку на борту представлял электрический макет, говорит источник.

Сегодня Путин заявил, что в России в ответ на действия США по подрыву договоренностей по противоракетной обороне (ПРО) разработана крылатая ракета с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом, имеющая неограниченную дальность. Были показаны кадры старта этой ракеты и сама она в полете. Президент России сказал, что пуск ракеты был проведен с ядерной установкой. «В конце 2017 г. на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги», - говорится в стенограмме послания на сайте Кремля.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны начало принимать предложения с названиями новейшего оружия

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На официальном сайте Минобороны России открыли прием идей с названиями трем новейшим российским комплексам вооружения.

«По поручению президента на официальном сайте военного ведомства запущен специальный сервис, предназначенный для выбора наименований новейших образцов российского оружия», - говорится в сообщении.

Интернет-пользователи могут предложить названия крылатой ракете неограниченной дальности, беспилотному подводному аппарату, а также боевому лазерному комплексу.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что названия новейшего вооружения еще не выбраны. «Условные наименования для этих двух новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата — пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах Министерства обороны», — передает слова главы государства «РИА «Новости».

Новое оружие, которое показал Путин

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ОСК подписала крупнейший за десятилетия контракт на строительство судов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и самарская компания «Волготранс» подписали соглашение о намерениях по строительству 32 грузовых судов. Проект, рассчитанный на 7-10 лет, должен начаться уже в I квартале 2018 г. и станет крупнейшим за несколько последних десятилетий, говорится в сообщении ОСК. Заказ распределят между верфями корпорации.

«ОСК берет на себя обязательство построить серию из 22 танкеров-химовозов класса «река - море» дедвейтом 5000–7900 т и 10 сухогрузных судов класса «река - море» дедвейтом 5000–7500 т», - говорится в сообщении. Проект будет реализован по программе лизинга морских и речных гражданских судов ОСК с привлечением собственной компании «Гознак-лизинг». Возможно также использование механизма утилизационного гранта и других финансовых инструментов.

Сейчас в составе действующего флота «Волготранса» порядка 20 судов, основной фрахтователь – компания «Роснефть», сообщают отраслевые источники.

Читать ещё
Preloader more
Фото