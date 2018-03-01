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Минфин предложил наделить АСВ правом получать информацию о счетах компаний

Минфин предложил включить Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в список организаций, пользующихся разрешением получать справки по операциям и счетам юрлиц. На данный момент подобным правом обладают только суды, Счетная палата и налоговые органы, передает «Интерфакс».

Соответствующие предложения прописаны в поправках ко второму чтению проекта закона о включении малого бизнеса в систему страхования вкладов.

«Сейчас право получения справок о счетах представлено АСВ как страховщику вкладов в отношении счетов физических лиц. При включении юрлиц в систему страхования вкладов (ССВ) потребуется наделение АСВ аналогичными полномочиями для оперативной идентификации представителя юрлица», - сообщили в пресс-службе Минфина.

Ведомство также предложило внести изменения в расчетную базу для исчисления страховых взносов банков в АСВ - определять ее как среднее арифметическое за расчетный период ежедневных балансовых остатков. Ранее показатель высчитывался как среднее хронологическое.

Изменение правил исчисления расчетной базы взносов не повлияет на размер страховых взносов, которые переводятся в фонд, отметил Минфин.

В поправках, предложенных Минфином ко второму чтению, нет упоминания о включении средних предприятий в ССВ. В Минфине пояснили, что действующий лимит страхового возмещения в размере 1,4 млн руб. является приемлемым для масштабов деятельности малых и микропредприятий, но не способен обеспечить надлежащую защиту интересов среднего бизнеса.