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Суд арестовал 13,4 млрд рублей и $83 млн по иску Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы арестовал 13,4 млрд руб. и $83,2 млн на счетах кипрской Peters International Investments N.V. по иску Промсвязьбанка. Счета были открыты в Росбанке и кипрском филиале Промсвязьбанка, говорится в определении суда. Также суд арестовал 100% «Премиумсвязи», «Промсвязьрегиона», «Регионинвеста» (принадлежат Promsvyaz Capital B.V. Дмитрия Ананьева) и акции горно-химической компании «БОР» (принадлежат Nordan Limited).

Промсвязьбанк требует признать недействительными сделки, совершенные 14 декабря – накануне введения в банк временной администрации, и вернуть банку 32 млрд руб. и $505 млн. В ходе взаимосвязанных сделок, которые совершались между аффилированными лицами, было продано 43,3% акций банка, утверждает истец. Также сделки совершались и с облигациями банка, какими именно, в определении не указано.

Иск подан к 10 иностранным, преимущественно кипрским, компаниям. Предварительное заседание по делу назначено на 24 апреля.

Ранее суд в качестве обеспечения по иску арестовал 38,1% акций банка «Возрождение», (принадлежат четырем компаниям - Wipasena Holding, Nordan Limited, Skiberti Limited и Bimersano Services Ltd.). Кроме того, был наложен арест и на некоторые счета Fintailor Investments, но позднее арест был отменен.

Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки с его ценными бумагами, которые прошли накануне санации и передачи в Фонд консолидации банковского сектора. Санируемый банк также подал отдельный иск к Promsvyaz Capital B.V., Fintailor Investments, Peters International Investments. По нему суд также принял обеспечительные меры – арестовал 7,75 млрд руб. на счету кипрского Промсвязьбанка (тот же счет, что и в решении по иску ПСБ к 10 зарубежным компаниям), а также 504 млн руб. на счету Peters International в Промсвязьбанке.