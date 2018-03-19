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«МСП банк» приобрел суборды «Пересвета» на 5 млрд рублей

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк») приобрел субординированные облигации санируемого банка «Пересвет» почти на 5 млрд руб., говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.

«МСП банк» выкупил конвертируемые в капитал облигации «Пересвета» номинальной стоимостью 4,971 млрд руб. с погашением в феврале 2032 г. по ставке 0,51% годовых с выплатой процентов на дату погашения. На эту сумму уменьшится дополнительный капитал «МСП банка». Одновременно банк отразил убыток от первоначального признания финансовых инструментов на 3,3 млрд руб. На конец 2017 г. эти облигации стоили 1,8 млрд руб.

В заключении аудиторов говорится о сложности оценки стоимости облигаций «Пересвета» – она была субъективной и основывалась на предположениях, касающихся будущих экономических показателей банка.

В апреле 2017 г. Центробанк принял решение о санации «Пересвета» через механизм конвертации обязательств банка в его акции (bail-in), инвестором выступил подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. Регулятор выделил на оздоровление банка 93,1 млрд руб. кредитных средств, крупнейшие кредиторы «Пересвета» в свою очередь конвертировали в капитал обязательства банка почти на 70 млрд руб.

По данным «Ведомостей», в середине 2016 г. «МСП банк» держал в «Пересвете» 6,3 млрд руб. Другими двумя крупными кредиторами банка указывались «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленная палата.