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Расходы на санацию банка «Пересвет» выросли на 33 млрд рублей

Расходы на санацию банка «Пересвет» могут составить 99,8 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это гораздо больше, чем планировал Центробанк: в апреле прошлого года регулятор сообщил, что выделит на финансовое оздоровление «Пересвета» кредит в размере 66,7 млрд руб.

В отчетности банка «Пересвет» по МСФО отражены кредиты именно на такую сумму: займы в размере 47,6 млрд руб. на 15 лет под 0,51% годовых и в размере 19,1 млрд руб. на 6 лет под 4,01% годовых, отмечает агентство.

При этом в отчете АСВ указано, что план по финансовому оздоровлению «Пересвета» предусматривает оказание агентством финансовой помощи банку на общую сумму 99,8 млрд руб. Почему эта сумма на 33,1 млрд руб. больше цифры, озвученной в апреле Центробанком, АСВ не поясняет, пишет «Интерфакс». Представитель АСВ не ответил на запрос об увеличении суммы, пишет Reuters. Представитель Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который санирует «Пересвет», отказался от комментариев. Представитель «Роснефти», которая контролирует ВБРР, не ответил на запрос.

ВБРР санировал «Пересвет» в апреле 2017 г. с помощью механизма bail-in. В отчетности за 2017 г. он сообщил, что привлек у АСВ кредиты номинальной стоимостью 93,1 млрд руб.