Рынки
Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Бумага с доходностью 256%

Бонды «Пересвета» подорожали вдвое

С 16 августа торговать ими можно свободно, но желающих – единицы

В 19.00 мск в четверг облигации «Пересвета» первого выпуска стоили 44% номинала, подорожав в 2 раза по сравнению с предыдущими торгами, четвертого выпуска – 46%, также в 2 раза больше последнего закрытия. Второй выпуск за день подорожал с 13 до 24% номинала, пятый – с 12,5 до 22,5%. Номинальная стоимость облигаций всех выпусков – 1000 руб.

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