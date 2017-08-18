Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Бумага с доходностью 256%
Бонды «Пересвета» подорожали вдвое
С 16 августа торговать ими можно свободно, но желающих – единицы
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Облигации «Пересвета» не слишком ликвидны: банк на санации, а в августе активность традиционно снижена, скорее всего, поэтому сделок немного и они так сказались на цене, считает директор ИК «Геофинансы» Артем Королев
Евгений Разумный / Ведомости
В 19.00 мск в четверг облигации «Пересвета» первого выпуска стоили 44% номинала, подорожав в 2 раза по сравнению с предыдущими торгами, четвертого выпуска – 46%, также в 2 раза больше последнего закрытия. Второй выпуск за день подорожал с 13 до 24% номинала, пятый – с 12,5 до 22,5%. Номинальная стоимость облигаций всех выпусков – 1000 руб.
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