Финансы / Банки

Банк ЦБ помирился с банком «Роснефти»

Бинбанк и «Пересвет» заключили мировое соглашение по иску на 1,4 млрд рублей
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В четверг в Арбитражном суде Москвы Бинбанк предложил «Пересвету» заключить мировое соглашение по иску на 1,36 млрд руб. Суд соглашение утвердил.

В декабре Бинбанк, санируемый силами Фонда консолидации банковского сектора ЦБ, потребовал взыскать с «Пересвета» задолженность по банковской гарантии и неустойку. «Пересвет» тоже находится на санации, но его финансовым оздоровлением занимается подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

«Пересвет» признал задолженность по банковской гарантии, заявил в суде представитель Бинбанка: «Мы, в свою очередь, отказываемся от [взыскания] неустойки и предоставляем рассрочку по исполнению».

Если «Пересвет» не исполнит условия мирового соглашения, он должен будет выплатить также неустойку. «Данные условия были согласованы, в том числе и с регулятором и с банком-санатором, но мы исходим из того, что просрочки не будет», – заявил в суде представитель «Пересвета».

«Ведомости» ожидают комментариев представителей Бинбанка, «Пересвета» и ВБРР.

Полный текст определения суда будет изготовлен 22 февраля, объявил судья.

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