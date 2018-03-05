У банковской группы «Роснефти» рухнули нормативы по капиталу

ВБРР занимается финансовым оздоровлением «Пересвета» с апреля 2017 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Банковская группа «Роснефти», включающая Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и санируемый «Пересвет», по итогам 2017 г. нарушила нормативы достаточности капитала, следует из ее отчета по МСФО. Нормативы достаточности базового (Н20.1) и основного капитала (Н20.2) рухнули до 0%, минимально допустимые значения – 4,5% и 6% соответственно.

Группа также нарушила максимальный размер риска на одного или группу связанных заемщиков (Н21) – он составил 57,2% при максимально допустимых 25%.

Причина – приобретение группой «Пересвета» в июне 2017 г. (его санацией занимается ВБРР), у которого был отрицательный капитал из-за «превышения расчетных резервов на возможные потери над фактически сформированными», говорится в отчетности. В результате базовый капитал группы стал отрицательным - минус 14,17 млрд руб., (в 2016 г. он был 97,8 млрд руб.), основной капитал сократился на 112,1 млрд руб. до 81,3 млн руб. При этом в отчетности группы указано, что кредитный портфель «Пересвета» составляет 165 млрд руб., и «наилучшая оценка», что банк из них не получит 138 млрд руб.

Группа считает, что санация «Пересвета» окажет «существенный положительный эффект на консолидированное значение собственного капитала группы» и она вновь начнет исполнять регуляторные нормативы.

«ЦБ следит за нормативами банков не только на групповой основе, но и смотрит нормативы каждого банка отдельно. И определяющее для регулятора - последнее», - говорит партнер коллегии «Яковлев и партнеры» Игорь Дубов. ЦБ не комментирует действующие банки.

ВБРР занимается финансовым оздоровлением «Пересвета» с апреля 2017 г. - его санация проходит еще по старому механизму, который предполагает наличие рыночного инвестора, льготное финансирование и возможность для санируемого банка не соблюдать обязательные нормативы (по новому механизму санацией занимается сам ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора, и после рекапитализации банки сразу должны начать соблюдать нормативы). На санацию «Пересвета» ВБРР получил 66,7 млрд руб. от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Она обходится ВБРР всего лишь в 0,51-4% годовых, срок возврата займов – 2023 г.