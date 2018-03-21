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Капитал Бинбанка превысил 100 млрд рублей

Собственный капитал Бинбанка превысил 100 млрд руб. за счет допэмиссии акций и роспуска резервов по кредиту Рост банку, говорится в сообщении кредитной организации.

Бинбанк с запасом выполнил нормативы достаточности капитала и другие обязательные нормативы ЦБ, указывают в банке. Кредитная организация выполнила нормативы впервые после начала санации в сентябре прошлого года.

19 марта ЦБ сообщил о докапитализации Бинбанка на 56,9 млрд руб. за счет выкупа его допэмиссии акций. Регулятор стал владельцем 99,99% акций Бинбанка.

15 марта Рост банк, входящий в группу Бинбанка, погасил межбанковский кредит. В связи с этим Бинбанк распустил резервы по данному кредиту, что также оказало положительное влияние на его капитал.

Собственный капитал Бинбанка на 1 февраля 2018 г. составлял минус 36,9 млрд руб. С учетом допэмиссии на 56,9 млрд руб. за счет роспуска резервов для достижения 100 млрд руб. капитал за счет роспуска резервов мог увеличиться на 80 млрд руб.