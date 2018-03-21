Капитал Бинбанка превысил 100 млрд рублей

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Собственный капитал Бинбанка превысил 100 млрд руб. за счет допэмиссии акций и роспуска резервов по кредиту Рост банку, говорится в сообщении кредитной организации.
Бинбанк с запасом выполнил нормативы достаточности капитала и другие обязательные нормативы ЦБ, указывают в банке. Кредитная организация выполнила нормативы впервые после начала санации в сентябре прошлого года.
19 марта ЦБ сообщил о докапитализации Бинбанка на 56,9 млрд руб. за счет выкупа его допэмиссии акций. Регулятор стал владельцем 99,99% акций Бинбанка.
15 марта Рост банк, входящий в группу Бинбанка, погасил межбанковский кредит. В связи с этим Бинбанк распустил резервы по данному кредиту, что также оказало положительное влияние на его капитал.
Собственный капитал Бинбанка на 1 февраля 2018 г. составлял минус 36,9 млрд руб. С учетом допэмиссии на 56,9 млрд руб. за счет роспуска резервов для достижения 100 млрд руб. капитал за счет роспуска резервов мог увеличиться на 80 млрд руб.
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Один из основателей и бывший исполнительный директор Uber Трэвис Каланик вложит $150 млн в стартап City Storage Systems. Это позволит ему стать основным акционером компании, которую он и возглавит, сообщил сам Каланик на своей странице в Twitter.
City Storage Systems занимается перепрофилированием проблемных объектов недвижимости, в частности, парковок и промышленных объектов. Активам на общую сумму в $10 трл нужно будет найти новое применение для цифровой эпохи в ближайшие годы, отмечает Каланик. Кроме того, он пригласил всех желающих работать в этом стартапе связаться с ним. Пока в City Storage Systems всего 15 человек.
Каланик ушел в отставку летом 2017 г. после череды скандалов. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. После этого он продал пакет акций агрегатора такси на $1,4 млрд, сообщал источник Forbes.
City Storage Systems занимается перепрофилированием проблемных объектов недвижимости, в частности, парковок и промышленных объектов. Активам на общую сумму в $10 трл нужно будет найти новое применение для цифровой эпохи в ближайшие годы, отмечает Каланик. Кроме того, он пригласил всех желающих работать в этом стартапе связаться с ним. Пока в City Storage Systems всего 15 человек.
Каланик ушел в отставку летом 2017 г. после череды скандалов. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. После этого он продал пакет акций агрегатора такси на $1,4 млрд, сообщал источник Forbes.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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Миллиардер Юрий Мильнер написал колонку для РБК об английском физике-теоретике, авторе научно-популярного бестселлера «Краткая история времени», профессоре Стивене Хокинге, который скончался 14 марта. Бизнесмен рассказал о первой встрече с ученым и совместной работе.
«Впервые я встретил его в 1987 г., когда он выступал на семинаре по теоретической физике в Москве. Помнится, что в воздухе витало волнение. Для нас, молодых физиков, он уже был огромным авторитетом», - вспоминает предприниматель.
Мильнер описывает исследователя как человека, наделенного «глубоким умом», смелого, честного, любопытного и непокорного. «Я подозреваю, что именно последняя черта помогла ему прожить на 55 лет дольше, чем сулил поставленный диагноз», - отмечает бизнесмен.
По мнению основателя фонда DST Global, работа Хокинга, посвященная черным дырам, «элегантно связала» квантовую теорию и общую теорию относительности Альберта Энштейна. Отрытое астрофизиком свойство черных дыр излучать радиацию, которое сейчас называется излучением Хокинга, «по-настоящему выбило из колеи многих физиков», рассуждает Мильнер.
Бизнесмен напоминает, что в 2013 г. Хокинг «согласился принять» премию Breakthrough Prize, учрежденную им в 2012 г. с целью популяризации науки и привлечения внимания общества к проблемам финансирования фундаментальных исследований. Мильнер сотрудничал с Хокингом и в других научных инициативах: Breakthrough Listen, посвященной поиску внеземных цивилизаций, и Breakthrough Starshot, в рамках которой готовится межзвездная космическая экспедиция.
Известный британский ученый, физик-теоретик Хокинг скончался на 77-м году жизни «в своем доме в Кембридже рано утром» 14 марта. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», - говорилось в заявлении его семьи. Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. В возрасте 21 года у него нашли тяжелое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз, которое впоследствии приковало его к коляске.
В 2015 г. Мильнер и Хокинг запустили проект поиска внеземных цивилизаций. Физик выступил «идеологическим лидером проекта», в который российский бизнесмен планирует вложить $100 млн. В 2016 г. Мильнер и Хокинг объявили о запуске программы Breakthrough Starshot, цель которой - запуск крошечных космических аппаратов к звезде Альфа Центавра, центру ближайшей к Земле звездной системы. Российский миллиардер сообщал, что потратит на этот проект еще $100 млн.
Вселенная Хокинга: каким был жизненный путь великого астрофизика
Wikipedia
Стивен Хокинг родился в 1942 г. в Оксфорде. В 20 лет он окончил Оксфордский университет, а еще через четыре года получил степень доктора наук в колледже Тринити-холл Кембриджского университета, защитив докторскую диссертацию «Свойства расширяющихся вселенных». В 2017 г. диссертация была бесплатно выложена на сайте Кембриджского университета, после чего в работе сайта возник сбой из-за большого числа желающих скачать исследование
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Lynne Sladky / AP
Хокинг был дважды женат. В 1965 г. он женился на Джейн Уайлд, у них трое детей - сын Роберт (1967 г. р.), дочь Люси (1970 г. р.) и сын Тимоти (1979 г. р.). После развода с Джейн в 1995 г. он женился на своей сиделке Элайн Мэйсон. Они развелись в октябре 2006 г. На фото: Стивен Хокинг с Элайн Мэйсон
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David Banks / AP
В 22 года у Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз, который постепенно парализовал его. Хокинг оказался прикован к инвалидному креслу и потерял способность говорить, но продолжал преподавать, заниматься наукой и даже читать лекции с помощью компьютерного синтезатора речи
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Lucas Jackson/REUTERS
Астрофизик неоднократно предупреждал, что искусственный интеллект может «перехитрить» человечество и стать «настоящей угрозой в не столь отдаленном будущем», если научится самосовершенствованию. «Есть риск, что компьютеры разовьют интеллект и получат контроль над ним. Люди, ограниченные медленной биологической эволюцией, не смогут конкурировать, и их вытеснят», – говорил ученый. По его мнению, очень велика вероятность того, что в следующие 1000 или 10 000 лет на Земле произойдет катастрофа, поэтому человечеству необходимо осваивать космическое пространство. В то же время ученый признавался, что ценит преимущества, привнесенные искусственным интеллектом: из-за болезни он может говорить и писать только с помощью специальных коммуникационных устройств
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Anthony Devlin / PA Images / ASS
Хокинг занимался теоретической физикой и космологией и стал одним из основоположников квантовой космологии. Он применил термодинамику к описанию черных дыр, а в 1975 г. выдвинул теорию о том, что черные дыры излучают энергию и «испаряются» за счет явления, которое назвали «излучение Хокинга». Ученый полагал, что черные дыры теряют массу, а информация об упавших в сверхмассивные объекты предметах, в свою очередь, записывается на поверхности горизонта событий черной дыры в форме голограммы
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Wikipedia
Хокинг неоднократно посещал СССР и обсуждал с советскими учеными проблемы черных дыр. Например, в 1981 г. он прилетал в Москву на международную конференцию по квантовой теории гравитации, а позже был участником конференции академика Андрея Сахарова. На фото: Андрей Сахаров и Стивен Хокинг. Москва, 25 мая 1987 г.
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NASA
В 2007 г. Хокинг побывал в невесомости во время полета на специализированном самолете американской компании Zero Gravity. В 2016 г. Virgin Galactic Ричарда Брэнсона представила новый космический корабль для полетов космических туристов. Имя для корабля придумал Хокинг – VSS Unity. Весной 2017 г. ученый рассказывал о планах отправиться в космос на этом корабле, говоря, что полет сделает его счастливым
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Francois Lenoir/REUTERS
В 1988 г. Хокинг опубликовал книгу «Краткая история времени», в которой говорится о появлении Вселенной, черных дырах и теории суперструн. За 20 лет было продано более 10 млн экземпляров, книга стала бестселлером и была переведена на 40 языков. Хокинг опубликовал много других научно-популярных книг: «Чёрные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке», «Большое, малое и человеческий разум». Вместе с дочерью Люси написал детскую книгу «Джордж и тайны Вселенной»
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Imago/TASS
В 2015 г. российский бизнесмен Юрий Мильнер объявил о намерении вложить $100 млн в поиск внеземного разума. Хокинг стал его партнером в этом проекте. А в апреле 2016 г. Мильнер и Хокинг объявили о запуске новой программы по исследованию космоса и поиску жизни во Вселенной. Цель программы Breakthrough Starshot – подтвердить возможность создания нанороботов, которых можно было бы отправить к звездам при помощи лазерных лучей. В эту программу Мильнер также был готов вложить $100 млн.
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Jason Reed/REUTERS
Хокинг получил множество наград за научные заслуги, он был членом Лондонского королевского общества, Папской академии наук и Национальной академии наук США. В 2009 г. Хокинг удостоился одной из наивысших американских наград для гражданских лиц – президент США Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы
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Jonathan Brady / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / TASS
Как сообщает BBC, в 1990-х ему предлагали рыцарский титул, однако он отказался На фото: Стивен Хокинг и королева Великобритании Елизавета II
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L'Osservatore Romano/AP
В 2016 г. с Хокингом встречался папа римский Франциск. В папской Академии наук в Ватикане Хокинг выступил с речью о своей теории начала формирования Вселенной
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Ian West / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / TASS
Про Хокинга снято несколько документальных фильмов, самые известные из них – «Вселенная Стивена Хокинга» и «Краткая история времени»
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Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Хокинг снимался в эпизодах популярных сериалов «Теория большого взрыва» и «Звездный путь: Следующее поколение»
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Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Он также озвучивал сам себя в мультсериалах «Симпсоны» и «Футурама»
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Youtube
Он принимал участие в благотворительном флешмобе Ice Bucket Challenge, участники которого обливались холодной водой и выкладывали видео этого в соцсети. Флешмоб помог собрать $115 млн, которые были направлены на научные исследования. В частности, на эти деньги ученые открыли ген NEK1, который влияет на развитие бокового амиотрофического склероза - болезни, которой страдал Хокинг
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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в течение суток выступит в связи со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica, которая получила от Facebook персональные данные более 50 млн пользователей и использовала их для датамайнинга. Об этом в среду около 14.00 мск сообщило издание Axios со ссылкой на источник, близкий к Цукербергу. «Это серьезное дело, и он [Цукерберг] знает об этом», – заявил источник.
По данным Axios, поначалу Цукерберг уделял не так много времени возможному выступлению, как непосредственному урегулированию кризиса, однако ход событий побудил его изменить подход. Скандал, грозящий Facebook многочисленными судебными исками, уже стоил ему примерно $50 млрд капитализации, не считая имиджевого ущерба.
Axios отмечает, что в своей речи Цукерберг попытается восстановить доверие к компании. Сейчас, по данным новостного сервиса, он ведет подробные консультации с разработчиками на тему того, как исправить уязвимости сервисов Facebook и обеспечить защиту персональных данных пользователей.
Компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном использовании данных 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа. В среду совет директоров компании временно отстранил от должности гендиректора компании Александера Никса, который сообщил журналисту под прикрытием о деталях сотрудничества со штабом Трампа. Корень проблемы лежит в решении Facebook от 2007 г. о коммерческом раскрытии так называемого социального графа – полной схемы связей пользователя, включая «лайки» и прочую активность, без явного одобрения пользователя, отмечает ресурс.
Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили Цукерберга принять участие в слушаниях лично. В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс гласно затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия, по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.
Один из создателей мессенджера WhatsApp – Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрел WhatsApp в 2014 г.
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Министр труда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России (ПФР) составить социальные портреты семей с низким доходом. Цель – помочь им выбраться из подобной ситуации, сообщает «РИА Новости».
По словам Топилина, необходимо вести работу с каждой семьей для выявления причин и поднятия уровня доходов до «нормального» уровня. «Давайте себе поставим эту задачу. Мы должны иметь портрет с тем, чтобы помочь людям выбраться из этой ситуации», – сказал министр труда.
Портрет семей с низким доходом будет составлен при помощи единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Она начнет работать в тестовом режиме в 2018 г. В этой системе будут находиться полные сведения обо всех мерах социального обеспечения и поддержки, а также о гарантиях, выплатах, компенсациях.
Ранее стало известно, что ПФР будет с 2018 г. рассчитывать пенсии при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, фонд сократит 9000 сотрудников в течение четырех лет.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что некоторым соперникам Владимира Путина были сделаны кадровые предложения, передает корреспондент «Ведомостей». «Это не так», — сказал Песков.
Путин, переизбранный на четвертый срок, встретился со своими бывшими соперниками на выборах на следующий день после голосования, 19 марта. Встреча была закрытой и продлилась почти два часа. После ее завершения бывший кандидат в президенты Борис Титов также сказал журналистам, что кадровые вопросы на встрече не обсуждались: «Был серьезный и глубокий разговор о стране».
На встрече Путин попросил бывших соперников не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Он также обратил внимание, что надо объединить усилия для создания позитивной повестки дня. Кроме того, на этой встрече выдвигавшаяся от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак попросила Путина помиловать некоторых людей – по ее мнению, политзаключенных. В списке Собчак оказалось 16 человек, в том числе крымский активист Александр Кольченко, журналист РБК Александр Соколов и брат оппозиционера Алексея Навального – Олег.
Путин встретился с бывшими соперниками по выборам
Михаил Метцель / ТАСС
Слева по часовой стрелке: кандидат на пост президента от Партии роста Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский, президент Владимир Путин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время встречи в Кремле
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Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин приветствует Ксению Собчак
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Михаил Метцель/ТАСС
Павел Грудинин до начала встречи с президентом
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Михаил Метцель / ТАСС
Слева направо: Павел Грудинин, Сергей Бабурин и Владимир Путин
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Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак передала избранному президенту Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными и просит освободить, подтвердил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, - сказал Песков. - Он его принял и поручил своей администрации проработать этот список».
Список Собчак состоял из 16 человек, среди которых фигуранты дела о митинге 26 марта 2017 г. Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, осужденный за терроризм крымский активист Александр Кольченко, осужденный за госизмену ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, брат политика Алексея Навального Олег Навальный, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и другие.
19 марта в Кремле во время встречи всех принимавших участие в президентских выборах кандидатов Собчак передала Путину список и попросила освободить перечисленных в нем лиц.
30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
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Валерий Матыцин/ТАСС
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину
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Зураб Джавахадзе / ТАСС
Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
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Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима
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Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)
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Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста
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Кадр из видео Грани.Ру
В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии
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Артем Геодакян/ТАСС
В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), считало следствие. Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем
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ФГУП ЦНИИмаш
В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
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Личная страница на ok.ru
В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
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Юрий Машков / ТАСС
Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.
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Личный архив
Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков
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Личная страница на vk.com
В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)
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Зураб Джавахадзе / ТАСС
Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима
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Пенсионный фонд России (ПФР) в этом году запустит в пилотном режиме новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта. Об этом заявил предправления ПФР Антон Дроздов, передает «РИА Новости».
В большинстве случаев (93%) для расчета пенсий возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, отметил Дрозов. По его словам, с новой системой ПФР ознакомился уже в феврале, а начнут использовать ее после мая.
В среду стало известно, что ПФР сократит более 9000 сотрудников к 2022 г. – это примерно 8%, а также в три раза уменьшит число территориальных отделений. Это произойдет из-за цифровизации работы ПФР и запуска электронных услуг, в частности «личного кабинета».
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в слиянии агрегаторов такси Fasten и ГК «Везет». Эта сделка не требовала согласования с ФАС, рассказал представитель службы, сообщает «Интерфакс».
В ноябре 2017 г. ФАС начала проверять слияние бизнесов этих компаний, которые объединились в ГК «Везет» в апреле прошлого года. Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев отмечал, что сделка не была согласована с ФАС. «Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая», – говорит Артемьев. Есть несколько случаев, когда сделка не требует согласования с ФАС, отмечал директор по корпоративным отношениям ГК «Везет» Александр Костиков.
В прошлом году «Яндекс.Такси» и Uber сообщили о слиянии бизнесов в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. Общая доля «Яндекс.Такси» и Uber на московском рынке такси составляет 65%, их основного конкурента Gett – 25%, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к московской мэрии. Эту сделку ФАС одобрила с предписанием: компаниям нельзя запрещать партнерам, водителям и пассажирам сотрудничать с другими агрегаторами услуг такси.
Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира
Depositphotos / PhotoXPress
Самой дешевой оказалась поездка из аэропорта в центр Каира. Путешественнику в среднем придется отдать за поездку $4,2, а приедет за ним, скорее всего, Hyundai Elantra
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Rafiq Maqbool / AP
Чуть дороже обойдется такси из аэропорта в центр крупнейшего города Индии Мумбаи, в среднем поездка будет стоить $4,44. Самая распространенная модель авто у местных таксистов – Toyota Innova
2/11
Depositphotos / PhotoXPress
Третье место в списке городов с самыми бюджетными поездками на такси занимает Тунис. За поездку в центр столицы из аэропорта придется отдать $4,49. Чаще всего таксисты здесь ездят на Renault Clio
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Depositphotos / PhotoXPress
Поездка в центр Таллина в среднем будет стоить $7,32. Чаще всего таксисты в Эстонии ездят на Mercedes-Benz
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Depositphotos / PhotoXPress
В топ-5 городов с самыми низкими ценами на поездку до аэропорта попал и Дубай. В центр столицы ОАЭ можно доехать на Toyota Corolla за $8,31
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Toru Hanai / Reuters
Самой дорогой оказалась поездка в центр Токио: она будет стоить $189,91. Самая распространенная модель автомобилей у местных таксистов – Toyota Crown Comfort
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Reuters
Стоимость поездки в центр Милана в среднем составляет $101,62. Чаще всего таксисты ездят здесь на Fiat Ulysse
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Ints Kalnins / Reuters
Из аэропорта до центра Осло можно добраться на Mercedes-Benz Sprinter, в среднем поездка будет стоить порядка $86,51
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Michael Dalder / Reuters
В Мюнхене таксисты чаще всего ездят на Mercedes-Benz E-Class, а за поездку из аэропорта до центра города берут $81,06
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Gero Breloer / AP
В список городов с самым дорогим такси входит и Женева. Такси в центр города будет стоить $79,44. Вероятнее всего, в аэропорт за туристом приедет Mercedes-Benz
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Андрей Гордеев / Ведомости
В рейтинге городов с самыми дорогими поездками на такси из аэропорта Москва находится на 44-м месте. За поездку в среднем придется отдать $29,77. Самой популярной моделью у московских таксистов является Ford Mondeo
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Издание Sports.ru подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российской премьер-лиге – всего в нем 68 человек. В рейтинге указана годовая зарплата спортсменов.
Самый высокооплачиваемый футболист по версии Sports.ru – это аргентинец Леандро Паредес с доходом 5 млн евро. Сейчас Паредес выступает за «Зенит», а до этого несколько лет играл в итальянских клубах. В Италии его зарплата была в восемь раз меньше, указывает издание.
Следом в рейтинге идут уроженец Хорватии Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро и серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро. На четвертом и пятом местах с одинаковым доходом в 3,8 млн евро – португалец Мануэл Фернандеш («Локомотив») и нидерландец Куинси Промес («Спартак»). Самый высокооплачиваемый игрок-россиянин – это Артем Дзюба, он играет за «Арсенал» и его годовая зарплата составляет 3,6 млн евро, в общем рейтинге он на шестом месте.
В прошлом году пятерка самых высокооплачиваемых игроков российского футбола, по версии Sports.ru, была немного другой: испанец Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро, Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро, Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро и одинаковый доход в 4 млн евро у камерунца Алекса Сонга («Рубин») и француза Янна Мвила («Рубин»). Больше всех среди россиян получал Игорь Денисов («Локомотив»), его зарплату издание оценило также в 4 млн евро.
Данные о зарплатах для рейтинга Sports.ru получает от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов. Издание подчеркивает, что представленные цифры – это «гарантированный» доход спортсменов, который включает зарплату и бонус за подписание контракта с клубом. При этом не учитываются премиальные по результатам матчей. На чемпионате мира – 2018 сборная России традиционно попадет в топ-10 самых высокооплачиваемых сборных, указывает Sports.ru.
Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018
Wikimedia
Стадион «Калининград» примет матчи Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня)
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PhotoXPress
На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня)
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AP
На «Казань-арене» пройдут матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня)
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Андрей Махонин / Ведомости
В Нижнем Новгороде сыграют Швеция и Южная Корея (18 июня), Аргентина и Хорватия (21 июня), Англия и Панама (24 июня), Швейцария и Коста-Рика (27 июня)
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Валерий Матыцин / ТАСС
В Ростове-на-Дону пройдут матчи Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня)
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Юлия Честнова / РИА Новости
В Саранске на стадионе «Мордовия арена» сыграют сборные Перу и Дании (16 июня), Колумбии и Японии (19 июня), Ирана и Португалии (25 июня), Панамы и Туниса (28 июня)
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Владимир Смирнов/ТАСС
В Самаре пройдут матчи Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня), Сенегал – Колумбия (28 июня)
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Сергей Пятаков / РИА Новости
На «Волгоград арене» пройдут матчи Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (21 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня), Япония – Польша (28 июня)
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Максим Стулов / Ведомости
На «Екатеринбург арене» пройдут матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня), Мексика – Швеция (27 июня)
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Сергей Николаев / для Ведомостей
На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня), Нигерия – Аргентина (26 июня)
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
В Москве на стадионе «Спартак» («Открытие арена») пройдут матчи Аргентина – Исландия (16 июня) Польша – Сенегал (19 июня), Бельгия – Тунис (23 июня), Сербия – Бразилия (27 июня)
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Лужниках» пройдут матчи Россия – Саудовская Аравия (14 июня), Германия – Мексика (17 июня), Португалия – Марокко (20 июня), Дания – Франция (26 июня)
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Мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его решение утвердил городской совет депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на советника мэра Викторию Кашинскую.
По ее словам, Ярошуку «поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне».
Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один выступил против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 г.
В ноябре 2018 г. Ярошука избрали в третий раз мэром Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.
Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Столичный градоначальник упоминался в публикациях в прошлом году более 330 000 раз. Рейтинг подготовлен «Медиалогией». Основой для построения рейтингов является медиаиндекс «Медиалогии» - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны
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Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров. Более 165 000 раз его упоминали в публикациях в 2017 г.
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Андрей Гордеев / Ведомости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Он более 190 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент Татарстана Рустам Минниханов на четвертом месте рейтинга, более 118 000 раз упоминался в публикациях в 2017 г.
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Денис Абрамов / Ведомости
Глава Крыма Сергей Аксенов на пятом месте рейтинга, более 125 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
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Максим Стулов / Ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался на шестом месте рейтинга. Он упоминался в публикациях в 2017 г. более 104 000 раз
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на седьмом месте рейтинга, упоминался в публикациях в 2017 г. более 75 000 раз
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Лидия Верещагина / для Ведомостей
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко (на фото слева) на восьмом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 82 000 раз
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Пресс-служба президента России
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев оказался на девятом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 73 000 раз
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Пресс-служба президента России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов (на фото в центре) оказался на 10-м месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 51 000 раз
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Минтруд подготовит системные предложения об индексации пенсий в России выше инфляции, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
«Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019-2021 гг., готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставленных президентом», - сказал Топилин (цитата по «РИА Новости»).
Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января 2018 г. пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 г.
В 2017 г. с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров были проиндексированы на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.
В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.