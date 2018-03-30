ФАС разрешила ВБРР купить акции Расчетно-депозитарной компании

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«Коммерсантъ» узнал о решении ЦБ сделать «Траст» банком «плохих долгов»

Банк «плохих долгов» будет создан на базе «Траста» – такое решение принял ЦБ, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. По данным издания, возглавит эту структуру член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, бывший руководитель блока по работе с проблемными активами МДМ-банка.

«ФК Открытие» на этой неделе направил в ЦБ заключительные предложения по поводу банка «плохих долгов», пишет издание. На баланс этой структуры перейдут проблемные активы санируемых банков – «ФК Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка.

Ранее обсуждался вариант, что банк «плохих долгов» будет создан на базе объединенного «Траста» и Рост-банка. «Как наиболее логичный вариант рассматривается перевод из Рост-банка плохих активов в "Траст", хороших — в "ФК Открытие", а затем кредитную организацию ликвидируют»,— цитирует издание одного из собеседников.