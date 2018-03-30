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Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Шигаева

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу по ходатайству следствия арестовал заочно бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева.

«Мера пресечения О.Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания содержать О.Шигаева должны в СИЗО N1», - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Шигаев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В апреле 2015 г. Шигаев был объявлен в федеральный розыск по обвинению в отмывании 3,3 млрд руб., выведенных из Балтийского банка в виде кредитов его компаниям. В настоящее время он находится в Швейцарии, куда Генпрокуратура России направила запрос об экстрадиции.

Шигаев с совладельцем Андреем Исаевым контролировали Балтийский банк до начала его санации Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб.

Шигаев безуспешно пытался взыскать в российских судах с Балтийского банка средства в размере 1,3 млрд руб. с процентами, которые, по его утверждению, в течение 2014 г. перечислил банку безвозмездно как акционер.