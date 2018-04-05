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ЦБ сможет продлевать на полгода действие временной администрации в банках

Ведомости
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Депутаты Госдумы могут разрешить Центробанку России продлевать на полгода действие временной администрации по управлению банками. Соответствующие поправки включены в законопроект о страховых компаниях, который готовится ко второму чтению, передает «Интерфакс».

На данный момент максимальный срок работы временной администрации в кредитной организации составляет шесть месяцев. Если на момент окончания данного срока сохраняются основания для назначения временной администрации, то она направляет регулятору требование об отзыве у банка лицензии.

Благодаря поправкам работу временной администрации можно будет продлевать на полгода, при этом общий срок ее работы не сможет превышать 18 месяцев.

Также в законопроекте объясняется понятие «убыток, причиненный действиями или бездействием собственников банков».

Банк, АСВ, ЦБ или его структура (Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора) могут потребовать через суд возместить убытки, причиненные владельцами санируемых банков.

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Политика
Новости

Суд Германии отпустил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона

Интерфакс/Ведомости
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Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог в 75 000 евро бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, обвиняемого в Испании в мятеже и коррупции.

Пучдемон выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию, передает Deutsche Welle. Однако суд решил также, что обвинение в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции: основанием для выдачи Испании может стать менее серьезное обвинение в растрате.

В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. После этого он был вынужден покинуть Финляндию и был задержан полицией ФРГ на границе с Данией по пути в Бельгию.

В Испании Пучдемону может грозить до 30 лет тюрьмы за мятеж, сепаратизм и растрату госсредств.

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Политика
Новости

Минобрнауки предложило выдавать золотые медали с учетом результатов ЕГЭ

Ведомости
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Минобрнауки собирается привязать вручение золотых медалей школьникам к их результатам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Министерство уже подготовило проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». Целью данных изменений является повышение значимости золотой медали, стимулирование учащихся к достижению высоких результатов во время обучения. «Для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо... получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам не менее 70 баллов по двум предметам», – говорится в сообщении.

Министр образования Ольга Васильева считает данные изменения упорядочиванием системы выдачи медалей. «За последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль", и наша задача – возвратить это замечательное явление в нашу жизнь. Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется», – приводятся в сообщении слова Васильевой.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

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Финансы
Новости

ЦБ: законопроект о финансовом омбудсмене согласован со всеми ведомствами

Ведомости
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Руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута рассказал о том, что законопроект о создании в России института финансового уполномоченного согласован с участниками рынка и со всеми ведомствами. В скором времени он поступит на рассмотрение в Госдуму, передает «Интерфакс».

«Законопроект прошел проработку со всеми ассоциациями и заинтересованными органами власти и предполагает отложенную дату вступления в силу – 270 дней, для того чтобы при необходимости снять какие-то вопросы», – отметил Мамута.

Руководитель юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов заявил, что работа финансового уполномоченного не будет финансироваться за счет госбюджета, источником ее финансирования должна быть отрасль. «Нужно найти возможность финансирования за счет отрасли и одновременно обеспечить, чтобы он принимал решения достаточно компетентные и юридически корректные, которые позволяли бы разрешать споры», – пояснил он.

По мнению Гузнова, финансовых уполномоченных должно быть несколько – по направлениям рынка. «На первоначальном этапе создается специальная служба обеспечения финансового уполномоченного, действующая как автономная некоммерческая организация, она учреждается Банком России. ЦБ предоставит первоначальный имущественный взнос для того, чтобы эта служба начала функционировать, набирать штат, советников, консультантов. Но постепенно все финансирование должно перейти на взносы финансовых организаций», – сказал Гузнов.

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Политика
Новости

Основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен вступил в неофашистскую партию

Ведомости/Интерфакс
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Основатель французской ультраправой партии «Национальный фронт» 89-летний Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую неофашистскую партию «Альянс за мир и свободу», пишет Le Parisien. «В момент революционных изменений в Европе мы принимаем в свои ряды Жан-Мари Ле Пена – нашего вождя и лидера, который поведет нас к новым победам», – говорится в заявлении «Альянса за мир и свободу». Политик подтвердил вступление в ряды партии.

Жан-Мари Ле Пен был исключен из рядов «Национального фронта» в 2015 г. на основании идеологических разногласий с дочерью – лидером крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен. В 2017 г. Марин Ле Пен во втором туре проиграла выборы президента Франции Эмманюэлю Макрону.

Жан-Мари Ле Пен с единомышленниками основал «Национальный фронт» в 1972 г. В последние годы он допустил ряд провокационных заявлений по поводу исторических событий: к примеру, политик выступил в защиту французского маршала Петена, который во время Второй мировой войны согласился на сотрудничество с нацистскими захватчиками. Жан-Мари Ле Пен выражал мнение, что газовые камеры, использовавшиеся нацистами для убийства людей, были, пусть и ужасной, но лишь «деталью» Второй мировой войны.

Подобные высказывания шли вразрез со взятым Марин Ле Пен курсом на изменение имиджа партии и на отказ от наиболее спорных ее идеалов. В марте на съезде «Национальный фронт» принял решение лишить Жан-Мари Ле Пена статуса почетного председателя партии.

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Недвижимость
Новости

Собственники помещений просят не сносить часть здания «Зимней вишни»

Ведомости
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Владельцы и арендаторы торговых помещений сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» обратились к властям с предложением не сносить все здание, а ограничиться разбором пристройки, которая находится в аварийном состоянии после пожара, передает «Интерфакс» со ссылкой на одного из участников инициативной группы Евгения Белоуса.

В частности, бизнесмены просят не сносить бетонное здание бывшей фабрики, которое было основой при возведении ТРЦ. «Мы были в здании и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии», – пояснил Белоус. По его мнению, решение о сносе «Зимней вишни» эмоциональное.

Как он пояснил, на тот момент, когда бизнесмены начали покупать и арендовать помещения, часть здания, в которой размещался развлекательный центр с кинозалами, построена еще не была. «Там был отдельный проект, участки по кадастру разные, здание было просто пристроено к нам», – добавил он.

По его словам, многие владельцы и арендаторы помещений брали кредиты и вкладывали личные сбережения, чтобы развивать бизнес в «Зимней вишне». Большая часть магазинов и торговых площадей не были застрахованы, отметил Белоус.

«Власти хотят сравнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно», – сказал он.

Как отметил Белоус, собственники и арендаторы готовы вложиться в реконструкцию здания, организовать на прилегающей территории к ТРЦ монумент и парк в память о погибших. По его словам, владельцы помещений закажут экспертизу технического состояния здания, так как не доверяют той, что провели специалисты МЧС.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Согласно официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Пострадавшими признаны 76 человек.

Как выглядит изнутри сгоревшая «Зимняя вишня»

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Недвижимость
Новости

Суд признал банкротом застройщика ЖК «Царицыно»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом застройщика жилого комплекса «Царицыно» – ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ). Об этом сообщает «РИА Новости».

В отношении компании введена процедура конкурсного производства. Других подробностей пока нет.

ЖК «Царицыно» начали строить еще в 2006 г., его должны были сдать в 2012 г. За время стройки застройщик заключил 4017 договоров долевого участия, по 3265 из них обязательства не были исполнены. Инвестор проблемного ЖК «Царицыно» – зерновая компания «Настюша» – уже ранее был признан банкротом. Теперь жилой комплекс будет достраивать «Мосотделстрой № 1», который принадлежит московским властям.

Что на самом деле происходит в ЖК «Царицыно»

Политика
Новости

Перу выдала России подозреваемого в мошенничестве с «золотыми векселями»

Ведомости
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Власти Перу экстрадировали в Россию обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Игоря Дикого. Ущерб 5000 россиян от его действий составил почти 440 млн руб. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», – приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Александра Куренного.

По информации следствия, с октября 2005 г. по май 2007 г. Дикой возглавлял ООО «Золотая лига», при помощи сообщников реализовывал ценные бумаги компании без намерения выполнять взятые обязательства.

Расследованием дела в отношении Дикого занимается Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В октябре 2016 г. Генпрокуратура направила в компетентные органы Перу запрос о выдаче Дикого. 

Впервые в истории отношений двух стран по линии Интерпола произошла экстрадиция, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Дикого объявили в международный розыск в 2010 г.

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Политика
Новости

Кемеровские депутаты Госдумы попросили сделать Тулеева спикером облсовета

Ведомости
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Восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру экс-губернатора Амана Тулеева на пост спикера областного парламента – Совета народных депутатов (облсовета). Об этом в Facebook написал один из авторов обращения – экс-секретарь Тулеева Антон Горелкин. «Я много раз говорил, что Аман Гумирович не мыслит себя на пенсии. Он активный человек и готов работать хоть до 100 лет. Для него работа – смысл жизни, и это правильно», – отметил депутат.

Это же обращение направлено нынешнему спикеру облсовета Алексею Синицыну, которого Горелкин называет «самым перспективным кузбасским политиком». «Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», – пишет депутат.

В самом тексте говорится, в частности, что «имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края». Всего под обращением имена восьми человек, в том числе самого Горелкина и экс-заместителя Тулеева Дмитрия Исламова.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, 1 апреля ушедший в отставку после пожара в ТК «Зимняя вишня», уже через два дня получил мандат в региональном парламенте. Выборы депутатов облсовета и досрочные выборы губернатора Кузбасса должны пройти в сентябре 2018 г.

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Политика
Новости

Васильев отрицает обращение за финансовой помощью к «Сумме» перед арестом ее владельцев

Ведомости
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Врио главы Дагестана Владимир Васильев опроверг версию о том, что поводом для ареста братьев Магомедовых мог стать их отказ помочь в решении финансовых проблем республики по просьбе самого Васильева. На просьбу «Ведомостей» прокомментировать эту версию Васильев ответил, что он не обращался за помощью к Магомедовым. «Таких обращений не было», – заявил Васильев. По его словам, он не знаком «по работе» с братьями Магомедовыми.

Совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед арестованы Тверским судом Москвы до 30 мая. Оба обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210).

Сразу после задержания братьев обсуждалось множество версий их ареста, одной из них стала «дагестанская». «Претензии к братьям Магомедовым копились уже давно, – говорил «Ведомостям» политолог Аббас Галлямов. – Многие, в том числе и очень влиятельные предприниматели жаловались на их агрессивный стиль ведения бизнеса, а по понятиям нынешней российской элиты позволить себе такое могут только бизнесмены, входящие в ближний круг главы государства. Магомедовых же там никогда не было». По словам Галлямова, новое руководство Дагестана могло попросить братьев принять участие в финансировании каких-то республиканских проектов, а они его просьбу, возможно, проигнорировали. «В ситуации, когда накопилось много других претензий, последнее могло сыграть роль соломинки, ломающей хребет верблюда», – допускал Галлямов.

Другая часть экспертов восприняла арест как попытку повлиять на расстановку сил во власти в процессе формирования нового состава правительства (его после инаугурации в мае должен будет объявить избранный президент Владимир Путин). Пресс-секретарь президента России эти предположения назвал «политологическими пересудами». «Мы не можем принимать участие в таких пересудах», – сказал он журналистам.

Бизнес
Новости

«Норникель» сообщил о выдвижении Дерипаски в совет директоров компании

Ведомости
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Основной владелец US Rusal Олег Дерипаска выдвинут в новый совет директоров «Норникеля». Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что Дерипаска может войти в совет директоров. Всего было одобрено 13 кандидатур на такое же количество мест. Решение принято единогласно, отмечает «Норникель».

Дерипаска уже был в совете директоров «Норникеля» – в 2008 г., когда US Rusal выкупила 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз – с 2010 по 2013 г. US Rusal Дерипаски принадлежит 27,8% «Норникеля».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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Финансы
Новости

ЦБ может получить беспрепятственный доступ в помещения юрлиц

Интерфакс
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Правительство России предлагает наделить ЦБ полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц. Такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об инсайдерской информации в Госдуме. По действующему законодательству ЦБ может только запрашивать документацию у организаций для борьбы с инсайдом.

Правительство предлагает дополнить статью 14 (Полномочия Банка России) ФЗ 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» новым пунктом. По нему, сотрудники ЦБ в рамках своих полномочий и при предъявлении служебных удостоверений «имеют право беспрепятственного доступа» в помещения юридических лиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации.

ЦБ согласно поправкам вправе требовать от юридических и физических лиц и организаций в ходе такой проверки выдачи документов (акты, справки, договоры, корреспонденция) и сведений, даже если они составляют коммерческую, служебную, банковскую тайну. Исключение составят гостайна и налоговая тайна. Также ЦБ не получит доступа в помещения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

«Да, действительно, обсуждались такие полномочия ЦБ, но мы их сузили, и все это согласовано», – сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в четверг. По его словам, проверки с беспрепятственным доступом представителей ЦБ в помещения юридических лиц и других организаций будут осуществляться только в случае наличия серьезных оснований предполагать нарушения законодательства об инсайдерской информации. «Не просто вы шли мимо и решили зайти – должны быть подозрения. Там целый перечень процедур принятия решения, все будет утверждено специальным органом внутри ЦБ», – сказал замминистра.

Законопроект был внесен в Думу правительством в ноябре 2015 г. и принят в первом чтении еще в январе 2016 г. В перечень инсайдеров были добавлены иностранные эмитенты, а также лица, которые не только владеют 25% акций потенциальных компаний-инсайдеров, но и владеют этим пакетом через подконтрольных лиц. В перечень потенциальных инсайдеров были включены публично-правовые компании. В расширенный перечень вошли лица, имеющие доступ к информации о сделках по переходу прав собственности на 5% и более голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитентов и управляющих компаний. Согласно документу исключения должны были составить договоры репо.

Законопроектом вводилась норма о предварительном уведомлении компаний о включении их в перечень инсайдеров. Если от компании не получено подтверждение, она не могла быть включена в перечень инсайдеров.

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