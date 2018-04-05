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ЦБ: законопроект о финансовом омбудсмене согласован со всеми ведомствами

Руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута рассказал о том, что законопроект о создании в России института финансового уполномоченного согласован с участниками рынка и со всеми ведомствами. В скором времени он поступит на рассмотрение в Госдуму, передает «Интерфакс».

«Законопроект прошел проработку со всеми ассоциациями и заинтересованными органами власти и предполагает отложенную дату вступления в силу – 270 дней, для того чтобы при необходимости снять какие-то вопросы», – отметил Мамута.

Руководитель юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов заявил, что работа финансового уполномоченного не будет финансироваться за счет госбюджета, источником ее финансирования должна быть отрасль. «Нужно найти возможность финансирования за счет отрасли и одновременно обеспечить, чтобы он принимал решения достаточно компетентные и юридически корректные, которые позволяли бы разрешать споры», – пояснил он.

По мнению Гузнова, финансовых уполномоченных должно быть несколько – по направлениям рынка. «На первоначальном этапе создается специальная служба обеспечения финансового уполномоченного, действующая как автономная некоммерческая организация, она учреждается Банком России. ЦБ предоставит первоначальный имущественный взнос для того, чтобы эта служба начала функционировать, набирать штат, советников, консультантов. Но постепенно все финансирование должно перейти на взносы финансовых организаций», – сказал Гузнов.