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Биржевой курс доллара превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года

Курс доллара на Московской бирже около 14.45 мск понедельника превысил 60 руб. Последний раз этой отметки доллар достигал в середине ноября 2017 г.. Курс евро в ходе торгов вырос более чем на 2 руб. до 73,6 руб.

Параллельно с ослаблением рубля из-за новых санкций США падает российский рынок акций. Индексы Мосбиржи и РТС уменьшились в ходе торгов на 9-11%.

В пятницу, 6 апреля, минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские резиденты отныне не имеют права вести с ними деловые отношения. Компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под санкции, если продолжат бизнес с лицами из черного списка.