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Аксаков рассказал о возможном признании Ираном платежной карты «Мир»

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца текущего года на территории Ирана могут начать принимать российскую национальную платежную карту «Мир», передает «Интерфакс».

«Есть надежда, что уже к концу года карта "Мир" будет работать на территории Ирана», - сказал Аксаков. По его словам, две страны взаимно признают национальные платежные карты. На данный момент в Иране действует национальная платежная карта, которая принимается только на территории этой страны.

Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила Иран с рабочим визитом. Как рассказал Аксаков, во время переговоров обсуждался вопрос взаимного признании национальных платежных карт. Целью взаимного признания карт является активизация экономического сотрудничества.

За последние два года российские и иранские банки взаимно открыли более 60 корреспондентских счетов, оборот по этим счетам вырос в 7 раз, добавил Аксаков. Иранцы активно используют для взаиморасчетов рубли, доля рублей при расчетах составляет 32%, добавил депутат.

По его словам, в ближайшее время в Иране также может открыться дочерний банк одной из российских кредитных организаций. Его деятельность будет востребована в контексте реализуемых совместных инфраструктурных проектов, добавил Аксаков.