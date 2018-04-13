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ЦБ отозвал лицензии у НКО «Лидер» и «Конфидэнс банка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Конфидэнс банка», говорится в сообщении регулятора.

«Проблемы в деятельности "Конфидэнс банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества», - указывается в сообщении регулятора.

Кредитная организация по итогам 2017 г. занимала 274-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Банк является участником системы обязательного страхования вкладов.

Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Лидер». В конце марта 2017 г. одноименная платежная система НКО утратила статус социально значимой, писали Banki.ru. Такой статус система «Лидер» получила 26 марта 2015 г.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля НКО занимала 488-е место в банковской системе страны, говорится в сообщении регулятора. ЦБ указывает, что НКО своевременно не раскрывала информацию по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Это, в свою очередь, является нарушением законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«На балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО "Лидер" и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов», - говорится в сообщении ЦБ

«Лидер» не входит в систему страхования вкладов.