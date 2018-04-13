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Рубль укрепился на открытии торгов на Московской бирже

Курс российской валюты укрепился на открытии торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные биржи. Курс доллара к рублю упал на 36 коп., курс евро к российской валюте снизился на 45 коп. на 10.15 мск.

Рынок акций России открылся смешанной динамикой цен, индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%. К 10.15 мск индекс Мосбиржи составил 2212,99 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1125,6 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Центробанк 13 апреля снизил официальный курс доллара к рублю на 2 руб. до 62,07 руб., официальный курс евро к рублю - на 2,53 руб. до 76,76 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 13 апреля, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 руб., составив 68,67 руб.