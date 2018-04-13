Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

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Лавров: у России есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки в Сирии

У России есть неопровержимые доказательства того, что инцидент с применением химического оружия в сирийской Думе был постановкой, организованной спецслужбами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Лавров заметил, что эксперты ОЗХО выехали на место инцидента только под давлением Москвы и Дамаска. «Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не очень быстро, без чрезмерного энтузиазма, но все-таки под нашим давлением, под давлением сирийского правительства выехала в Сирию. Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые прибыли на это место, не обнаружили», - отметил министр.

Первая группа экспертов ОЗХО прибыла в Бейрут, столицу соседнего с Сирией Ливана, еще в четверг. В пятницу в город приезжает основная часть экспертов. Официальный представитель ОЗХО сообщал в минувший четверг, что сирийская миссия организации начнет работу в субботу, 14 апреля. Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что власти страны помогут экспертам ОЗХО добраться до любого места в городе Дума.

Во вторник, 10 апреля, Россия в очередной раз заблокировала в Совбезе ООН предложение об изменении механизма расследования химических атак в Сирии. США предлагали заменить экспертов ОЗХО миссией ООН (UNIMI). В мандат этой миссии, в отличие от ОЗХО, входило бы установление виновной в химических атаках стороны.

О том, что у Франции есть неопровержимые доказательства применения в Думе хлора, заявлял СМИ президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент США Дональд Трамп 9 апреля сказал, что допускает возможность применить силу против Сирии в ответ на информацию о химической атаке в Думе.

7 апреля в СМИ появились сообщения со ссылкой на сирийских боевиков, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте бочковые бомбы с отравляющим веществом. По информации «Белых касок», которую излагал телеканал «Аль-Джазира», в результате применения химоружия погибло до 70 человек. Эту же цифру на текущей неделе дала Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ). В ответ представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВОЗ в распространении необоснованной и бездоказательной информации.