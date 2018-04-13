Тема дня: Блокировка Telegram
Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России
7 материалов по теме
Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России 14:43По его словам, мессенджер будет использовать методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей
Роскомнадзор отказался сообщить точное время блокировки Telegram 13:08
Как поведут себя пользователи Telegram после блокировки. Опрос «Ведомостей» 14:02
Суд выдал Роскомнадзору решение о блокировке Telegram 12:34
Суд принял решение о немедленной блокировке Telegram 11:35
Все материалы по теме
Новости
Финансы
Новости

ЦБ обяжет банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков с 2019 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк России собирается обязать банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков с 1 января 2019 г., следует из проекта указания регулятора.

ЦБ планирует, что нововведения вступят в силу уже в середине 2018 г., а с начала 2019 г. – станут обязательными. Регулятор намерен учитывать ПДН для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией.

Расчет ПДН также станет обязательным для микрофинансовых организаций и будет учитываться в регулировании этого рынка.

Также этим документом ЦБ определил круг активов, для которых он по решению совета директоров может устанавливать надбавки к коэффициентам риска при расчете достаточности капитала банков. Так, к таким активам относятся необеспеченные потребительские кредиты, ипотека (как физическим, так и юридическим лицам) и валютные ссуды.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны показало «неопровержимые» доказательства постановки химической атаки в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны России нашло в сирийском городе Дума людей, которые принимали участи в съемке постановочного ролика о химической атаке, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть неопровержимые доказательства постановки при участии спецслужб иностранного государства.

«Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна - спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии», - заявил Конашенков.

Он напомнил, что в основе обвинений со стороны западных стран лежит видеоролик, снятый в больнице Думы, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. «Однако удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей», - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в интервью жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали.

«Более того, они показали и кадры с их участием в снятом видеоролике. Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в городе Дума», - сказал официальный представитель российского военного ведомства.

«По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи, и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись», - говорится в заявлении Минобороны.

«Как вы видите, данные сирийцы сами показывают себя на видеоролике. Хочу обратить ваше внимание, что эти люди не скрывают свои имена. Это не какие-то обезличенные сообщения в социальных сетях или заявления анонимных активистов», - сказал Конашенков. «Еще раз подчеркиваю: это люди, которые стали непосредственным участниками съемок этих псевдороликов», - отметил он.

«Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», - отметил представитель Минобороны.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Минфин допустил увеличение внутренних займов на фоне санкций

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российское министерство финансов может нарастить внутренние заимствования в 2018 г., сообщил Bloomberg директор департамента госдолга Константин Вышковский. В бюджете на 2018 г. заложены внутренние займы на 817 млрд руб. Сумма может быть увеличена, но в любом случае она не превысит прошлогодних заимствований в размере 1,1 трлн руб., сказал Вышковский.

По его словам, на следующей неделе Минфин планирует возобновить аукционы облигаций федерального займа (ОФЗ), приостановленные из-за резкого выхода инвесторов из российских активов и обвала рынка после объявления 6 апреля новых санкций США против российского бизнеса. «Ситуация несколько ухудшилась на этой неделе, но ничего драматического не произошло», – отметил Вышковский.

На внешнем рынке российский Минфин планирует занять в 2018 г. $7 млрд. В середине марта Минфин разместил евробонды на $4 млрд – на $1,5 млрд новые бонды с погашением в 2029 г. и дополнительный выпуск на $2,5 млрд с погашением в 2047 г. и доходностью 5,25%. На российских инвесторов пришлось лишь около 5% выпуска.

На этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил о нецелесообразности санкций против госдолга России. Его коллега из России Силуанов говорил, что отечественные инвесторы могут заменить иностранцев на рынке ОФЗ.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Чубайс стал совладельцем бизнес-центра напротив Кремля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс стал совладельцем третьей очереди бизнес-центра «Романов двор», следует из данных ЕГРЮЛ. Площадь третьей очереди - 7888 кв. м.

Представитель Чубайса сообщил «Интерфаксу», что гендиректор «Роснано» присоединился к проекту по приглашению бывшего акционера «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

11 апреля Чубайс приобрел 90%-ную долю в ООО «Ингео» (номинальная стоимость доли — 468,6 млн руб.), которое является владельцем третьей очереди бизнес-центра. Раньше единственным владельцем ООО была кипрская компания «Дуилд констракшнз лимитед», у которой теперь осталась 10%-ная доля. Гендиректором «Ингео» является Наталия Тишендорф, возглавляющая принадлежащую Варданяну УК «Авика».

«Романов двор» — бизнес-центр в Романовом переулке, в самом центре Москвы, напротив Кремля. Ранее там располагался главный офис «Тройки диалог». Третья очередь проекта была введена в строй в конце 2014 г., девелопером выступала RD Group Варданяна и партнеров.

Бизнес
Новости

Дворкович оценил риски для «Северного потока – 2» от новых санкций США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новые санкции США «формально» не повлияют на строительство газопровода «Северный поток - 2», сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Вопрос к ЕС, скорее, к этим странам. Если они считают проект выгодным, а судя по тому, что дали разрешение, – считают выгодным, то им просто не нужно присоединяться к соответствующим санкциям, и все, продолжать вести бизнес», – сказал Дворкович (цитаты по «Интерфаксу»).

«Но это их решение. Мы рассчитываем, что проект будет реализован. Он действительно взаимовыгодный. Он нужен им не меньше, чем нам», – подчеркнул вице-премьер.

«Северный поток - 2» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Газопровод является второй веткой «Северного потока», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию. Длина нового газопровода составит 1230 км, пропускная способность – 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет по территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Компании-оператору проекта Nord Stream 2 осталось получить разрешение на строительство у последних двух стран.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников и 15 связанных с ними компаний. В том числе в черный список попали предправления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, однако сами компании избежали санкций – ограничительные меры коснулись только «дочки» российского газового монополиста «Газпром бурение». Новые санкции предусматривают запрет на деловые отношения с попавшими под них компаниями, за нарушение которого контрагентам грозят вторичные санкции.

Бизнес
Новости

«Газпром» заключил новый контракт на поставку газа в Словению

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» и словенская Geoplin заключили новый контракт на поставку природного газа в Словению. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Контрактом предусмотрены поставки 600 млн кубометров газа в год. Контракт будет действовать до 1 января 2023 г.

На церемонии подписания контракта присутствовали зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, председатель правления компании «Геоплин д.о.о. Любляна» Боштьян Напаст, министр иностранных дел Словении Карла Эрьявеца и чрезвычайный и полномочный посол России в Словении Доку Завгаева.

В 1978-2017 гг. Россия поставила Словении более 14 млрд кубометров газа, в 2017 г. - 607,2 млн кубометров. Действие предыдущего контракта закончилось 31 декабря 2017 г.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Число новых пользователей мессенджера TamTam выросло в десять раз

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

За последние несколько часов число новых пользователей мессенджера TamTam выросло в десять раз. Об этом сообщает пресс-служба Mail.ru Group, которой принадлежит мессенджер.

За последние два дня было создано более 40 000 каналов, уточнил представитель компании. По его словам, из сервисов наибольшей популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов.

Mail.ru Group запустила TamTam в мае 2017 г. Это мобильное приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники».

Сегодня суд постановил заблокировать Telegram на территории России. Мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ, передав ключи дешифровки сообщений пользователей. Основатель Telegram неоднократно подчеркивал, что не будет этого делать. По его словам, теперь мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

10 самых безопасных мессенджеров

Бизнес
Новости

Руководитель Росимущества возглавил совет директоров НМТП

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков избран председателем совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента «Транснефти» Рашида Шарипова.

«Решение принято единогласно», - уточнил он. Ранее совет директоров НМТП возглавлял Шарипов.

Акционеры НМТП на внеочередном собрании избрали новый совет директоров, в его состав не вошли представители группы «Сумма».

В совет директоров также вошли руководитель департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса Александр Тихонов, первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин, вице-президенты «Транснефти» Сергей Андронов и Рашид Шарипов, врио гендиректора НМТП Сергей Киреев.

Ранее «Сумму» в совете директоров НМТП представляли гендиректор группы Лейла Маммедзаде и независимый директор в советах директоров ряда активов «Суммы» Александр Потапушин.

В списке для голосования отсутствовали кандидатуры от «Суммы». По словам представителя группы, это связано с техническими причинами - совместное предприятие «Суммы» и «Транснефти» не смогло предложить кандидатов в совет директоров НМТП из-за поручения правительства о переподписании акционерного соглашения.

В НМТП входят два крупнейших российских порта - в Новороссийске и Приморске, а также порт Балтийска. На данный момент 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат «Транснефти» и «Сумме», 20% акций - у Росимущества. «Транснефть-сервис» владеет пакетом в размере 10,5%, у «Суммы» - 2,75%, у правления РЖД - 5,3%.

В феврале ФАС одобрила покупку «Транснефтью» доли «Суммы» в НМТП. 31 марта были арестованы совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брата Магомед. Их подозревают в хищении госсредств. «Транснефть» позже заявила о приостановке переговоров по покупке у «Суммы» доли в НМТП.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Ростех» перейдет на российский аналог SWIFT

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Ростех» и Центробанк переходят на национальную систему передачи финансовых сообщений ЦБ, сообщает госкорпорация.

Это позволит снизить зависимость от иностранных систем и даст возможность обмениваться информацией с дочерними структурами в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров, отмечает замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов.

Госкорпорация будет обмениваться через российский аналог международной межбанковской системы SWIFT финансовой информацией с «дочками», банками и регулятором.

Цифровая инфраструктура российской системы обеспечивает передачу информации в зашифрованном режиме, это снизит риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак, а также позволит снизить издержки, указывают в «Ростехе».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Иностранный неисполнительный директор покинул En+ из-за санкций США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Старший вице-президент ВТБ Риккардо Орчел вышел из совета директоров En+ Group с 11 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.

За неделю совет директоров En+ из-за новых санкций США покинули три независимых директора. Ранее компанию покинули директор банка Natixis по глобальной энергии и сырьевым товарам Доминик Фрэс и главный исполнительный директор AnAn International (структура китайской группы CEFC) Гуан Мин Чжао.

Выбор редактора
Экономика
Новости

В офшор на острове Русский предложили допустить не только санкционные компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Доступ в будущую офшорную зону на острове Русский во Владивостоке могут получить все российские компании, а не только те, что попали под внешние санкции. Об этом рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

«В Соединенных Штатах Америки есть офшорные зоны, в целом ряде стран мира, которые считают себя правильными, есть офшорные территории, а у нас – нет. Это обидно и неправильно. Эти зоны нужны не только для компаний, которые столкнулись с санкциями, для российских компаний можно и нужно создавать офшорные зоны», - сказал Трутнев, отметив, что риск ухода от налогов нужно будет также учесть.

На этой неделе премьер Дмитрий Медведев пообещал поручить правительству разработать меры поддержки попавших в санкционные списки США российских компаний. Одним из предложений станут внутренние псевдоофшоры - на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининграде. Предполагается, что на эти территории будут переноситься иностранные структуры с сохранением правовых форм без выплаты налогов с иностранных доходов, говорил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании.

Налоги с резидентов зон предполагается взимать только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами России, налогами не облагать.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Президент «Опоры» посоветовал сотрудникам UC Rusal идти в малый бизнес

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудникам UC Rusal, которые попадут под сокращение из-за введенных против компании санкций США, стоит подумать над переходом на работу в малый и средний бизнес, сказал президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин на Красноярском экономическом форуме.

Санкции против UC Rusal вынудят компанию сокращать некоторые производства и увольнять людей, отметил Калинин (цитаты по «РИА Новости»). «А куда пойдут высвобожденные люди? Именно здесь кроется идея их интеграции в малый и средний бизнес, являющаяся к тому же залогом социально-экономической стабильности региона (Красноярского края. – "Ведомости")», – указал руководитель бизнес-объединения.

Крупнейший российский производитель алюминия UC Rusal и семь других компаний Олега Дерипаски, а также сам миллиардер попали под новые санкции США. Американским резидентам запрещено вести дела с компаниями и лицами из черного списка, а для нерезидентов предусматриваются вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.

После введения санкций компании Дерипаски начали стремительно терять капитализацию. Правительство пообещало оказать UC Rusal поддержку.

Читать ещё
Preloader more
Фото