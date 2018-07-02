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Арбитражный суд отказал Пугачеву в пересмотре иска АСВ на 75,6 млрд рублей‍

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решения судов нижестоящих инстанций о взыскании по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 75,6 млрд руб. с бывшего сенатора, бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева. Ранее банкир подал кассационную жалобу с требованием отменить предыдущие решения на основании вновь открывшихся обстоятельств, передает «Интерфакс».

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 г. признал Пугачева и трех других топ-менеджеров Межпромбанка виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка. В частности, их обвиняли в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе активов из финансовой организации.

Суд по иску АСВ привлек осужденных к субсидиарной ответственности. По решению суда Пугачев должен выплатить 75,6 млрд руб., из них около 68,5 млрд руб. совместно с последним председателем правления банка Мариной Илларионовой и около 7,2 млрд руб. солидарно с двумя другими экспредправления – Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

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