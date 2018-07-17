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Правительство утвердило список электронных торговых площадок для госзакупок

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень операторов электронных площадок и банков для проведения госзакупок. Соответствующие распоряжения размещены на сайте правительства.

В перечни вошли восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют требованиям правительства. В документе говорится, что с 1 января 2019 г. поставщик, заказчик и исполнитель должны выбираться исключительно в электронной форме. Требование, по мнению правительства, поможет избежать сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростит сбор необходимых документов. В особых случаях правительство может разрешить проведение закрытых торгов. Это касается закупок в области обороны и обеспечения безопасности.

Среди операторов электронных площадок, утвержденных правительством, – «Единая электронная торговая площадка», «Сбербанк – автоматизированная система торгов», «РТС-тендер», Российский аукционный дом, «ТЭК-торг», Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, «Электронные торговые системы», «Электронная торговая площадка ГПБ», а также «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (АСТ-ГОЗ).

Специализированной площадкой рассчитывает стать АСТ-ГОЗ, созданная в 2017 г. Сбербанком и госкорпорацией «Ростех» для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа, напоминает «Интерфакс».

Еще одним распоряжением правительство утвердило список банков, где участники закупок будут открывать счета для обеспечения заявок на участие в сделках. Перечень включает 18 банков. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и др.

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