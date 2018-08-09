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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг превысил 66 руб. впервые с 15 ноября 2016 г., приблизившись к 66,73 руб./$ (+118 коп., или 1,8% к закрытию предыдущих торгов), свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро превысил 77 руб. впервые с 16 апреля этого года, подскочив до 77,3 руб. (+117 коп., или 1,5%).

По состоянию на 10.15 мск доллар торгуется по цене 66,29 руб./$ (+77 коп., или 1,25% к закрытию предыдущих торгов), евро – 76,93 руб. (+78 коп., или 1%)

Рубль начал стремительно слабеть в среду вечером после анонсирования госдепартаментом США новых санкций против России в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта новость также способствовала падению российского фондового рынка.

Первый этап санкций, который вступит в силу с 22 августа, подразумевает ограничения на экспорт в Россию и финансовые операции. Ограничения на экспорт включают запрет поставок в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для авиационной техники.

До этого, в среду, негативно на курсе рубля сказались новости о подробностях законопроекта американских сенаторов о санкциях против России. Внесенный в сенат «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.