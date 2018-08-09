Тема дня: Санкции за отравление Скрипалей
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей»
6 материалов по теме
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» 22:16Новые ограничения вступят в силу 22 августа
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года 10:19
Госдеп оценил влияние новых санкций на российскую экономику 06:01
В российском посольстве назвали «драконовскими» анонсированные США санкции 04:21
Цена акций «Аэрофлота» обвалилась на новостях о возможных санкциях 10:37
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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг превысил 66 руб. впервые с 15 ноября 2016 г., приблизившись к 66,73 руб./$ (+118 коп., или 1,8% к закрытию предыдущих торгов), свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро превысил 77 руб. впервые с 16 апреля этого года, подскочив до 77,3 руб. (+117 коп., или 1,5%).

По состоянию на 10.15 мск доллар торгуется по цене 66,29 руб./$ (+77 коп., или 1,25% к закрытию предыдущих торгов), евро – 76,93 руб. (+78 коп., или 1%)

Рубль начал стремительно слабеть в среду вечером после анонсирования госдепартаментом США новых санкций против России в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта новость также способствовала падению российского фондового рынка.

Первый этап санкций, который вступит в силу с 22 августа, подразумевает ограничения на экспорт в Россию и финансовые операции. Ограничения на экспорт включают запрет поставок в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для авиационной техники.

До этого, в среду, негативно на курсе рубля сказались новости о подробностях законопроекта американских сенаторов о санкциях против России. Внесенный в сенат «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

Недвижимость
Новости

Продажи апартаментов в «Москва-сити» за год выросли почти на 40%

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За год (с августа 2017 по август 2018 г.) число сделок с апартаментами в «Москва-сити» выросло на 37%, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

Всего за данный период было заключено 435 сделок общей площадью свыше 34 000 кв. м. Наиболее активно покупатели приобретали лоты в башнях Neva Towers и «ОКО» – их суммарная доля составила чуть менее 90% от общего количества сделок. По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, высокий спрос на апартаменты в «ОКО» и Neva Towers объясняется их оптимальными для покупателей площадями, планировочными решениями и наличием отделки. В случае с «ОКО» – это финишная отделка, включая встроенную кухню.

Несмотря на то что в целом продажи в «Москва-сити» выросли, средний бюджет сделки снизился на треть и составил 33 млн руб. По такой стоимости продаются самые бюджетные варианты апартаментов на первичном рынке в «Москва-сити». На лоты стоимостью до 30 млн руб. приходится 20% в структуре предложения. Еще 29% предложения занимают лоты стоимостью от 30 до 50 млн руб. Для сравнения – в августе 2017 г. доля таких лотов достигала значения 40%, 21% – предложения от 70 до 100 млн руб.

В целом, средняя стоимость одного апартамента в «Москва-сити» составляет 60,2 млн руб.

Больше всего сделок (87%) пришлось на лоты площадью до 100 кв. м. Средняя площадь сделки – 78 кв. м. Этот показатель за год снизился на 20%.

На начало августа 2018 г. в небоскребах «Москва-сити» на продажу было выставлено 935 апартаментов (110 800 кв. м), что на 38% выше аналогичного показателя 2017 г. Такой прирост связан со стартом продаж апартаментов в новой башне проекта Neva Towers весной 2018 г.

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Бизнес
Новости

Цена акций «Аэрофлота» обвалилась на новостях о возможных санкциях

Ведомости
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Акции «Аэрофлота» резко подешевели на открытии торгов Московской биржи в четверг на фоне новостей о санкционных рисках для российского государственного авиаперевозчика.

Стоимость бумаг компании падала на 12,2% к закрытию торгов среды, до 98,15 руб. К 10.35 цена скорректировалась до 102,25 руб (-8,45%) за акцию.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.

Новости о новых санкциях спровоцировали падение российского рынка и резкое ослабление курса рубля. Доллар на торгах Московской биржи подорожал до двухлетнего максимума.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

СМИ узнали об отказе США бороться с хакерами вместе с Россией

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США отказались от идеи сотрудничать с Россией для предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники со стороны России и из США.

Издание напоминает, что российская сторона предложила США такое сотрудничество во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По словам собеседников издания, инициативу российские и американские чиновники обсуждали при подготовке к саммиту Путина и Трампа. Соответствующее положение было включено в проект совместного заявления двух стран, который подготовила Москва.

В документе, в частности, предлагалось «направить работу ответственных российских и американских государственных органов на принятие совместных и параллельных мер по недопущению дестабилизирующих действий в отношении критической инфраструктуры» двух стран.

«Критической инфраструктурой» называют объекты и сферы, от чьей работы зависят здоровье, безопасность и благосостояние людей. К ним относят, в частности, электростанции и АЭС, системы водоснабжения и управления транспортом, больницы, финансовый сектор и другие объекты.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о попытке суицида руководителя тушения пожара в Кемерове

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Руководитель отряда пожарных Андрей Бурсин, арестованный по обвинению в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, попытался покончить с собой в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его супругу Татьяну Бурсину.

7 августа следствие планировало провести психиатрическую экспертизу Бурсина, но затем его супруге сообщили, что он доставлен в больницу на лечение. «Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки», – рассказала Бурсина. Она считает, что спровоцировать мужа на попытку суицида могло давление со стороны следствия и отказ в свидании. По словам Бурсиной, 1 августа судья разрешила ей и старшему ребенку свидание с подследственным, но в СИЗО им отказали в свидании по распоряжению следователя Ивана Федорова. «Все свидания – только с его разрешения», – пояснила собеседница издания.

Адвокат обвиняемого Ольга Куприянова заявила «Интерфаксу», что Бурсин госпитализирован для проведения назначенных следствием экспертиз. Подобные экспертизы были проведены и в отношении других подследственных, отметила она. «Других комментариев, в том числе и по появившимся в отношении Андрея Бурсина слухам, я дать не могу», – заявила адвокат.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Бурсин, первым прибывший на место пожара, обвиняется в том, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел должную разведку и опрос очевидцев.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ нашли риски для «Северного потока – 2» в сенатском законопроекте о новых санкциях США

Ведомости
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Подготовленный группой сенаторов США законопроект «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» содержит в себе риски как для строительства экспортных газопроводов, в том числе «Северного потока - 2», так и для новых инвестиций в сырьевые стартапы. Об этом пишет «Коммерсантъ», изучивший 100-страничный документ.

Проект обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, которые будут инвестировать в зарубежные «энергетические проекты», поддерживают российские госкомпании и «окологосударственные (parastatal) российские образования». Порог допустимых инвестиций составляет всего $250 млн. Партнер юрфирмы Quorus Евгений Жилин отмечает, что в данном случае закон может иметь обратную силу, например, если стоимость проекта выросла в ходе его реализации. Само понятие «энергопроект» в билле не раскрывается, что допускает его широкую трактовку – от геологоразведки до строительства АЭС.

Механизмы для реализации этого положения проект предлагает заимствовать из CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций). Допускается арест платежей в адрес находящихся под санкциями лиц, их активов, введение запретов на долговое финансирование и заключение контрактов.

Документ предусматривает усиление санкций в отношении нефтяного сектора. Запрет может быть распространен на любые добывающие проекты, тогда как ранее он касался шельфовых участков и сланцевых месторождений.

Одной из наиболее уязвимых сфер оказывается и поставка нефтяникам программного обеспечения. Законопроект запрещает предоставлять товары, услуги и технологии, а также оказывать финансовую поддержу нефтекомпаниям из России, если «справедливая рыночная стоимость» контракта или поддержки — $1 млн или от $5 млн в течение года. Собеседник издания, близкий к рынку IT, рассказал, что лицензия стоит не более $1 млн на продукт, но многие нефтекомпании покупают их «модулями».

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Политика
Новости

«Левада-центр» зафиксировал снижение уровня поддержки внешней политики Путина

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В России за два года стало заметно меньше тех, кто поддерживает внешнеполитический курс президента Владимира Путина. В 2016 г. таких было 22% россиян, сейчас - 16%. Это следует из социологического опроса «Левада-центра», на который ссылается РБК. С 19 по 25 июля социологи выясняли, чем Путин нравится и не нравится респондентам. Они опросили 1600 человек от 18 лет в 136 населенных пунктах в 52 регионах. Опрошенные могли выбрать один или несколько вариантов ответов.

Больше всего респондентам нравится в Путине то, что он – «опытный политик». Так думают 49%, тогда как в марте 2016 г. этот подход разделяли 33%. Энергичного и решительного политика в Путине видят 31% против 30% ранее, в его дальновидности убеждены 22% против 21%.

Однако число респондентов, убежденных в том, что Путин заботится о государственных интересах, с 2016 г. сократилось на 8%: так думают 17% против 25%. Настоящего лидера, способного повести за собой людей, в Путине узнают 17%, тогда как в 2016 г. так думали на 3% опрошенных больше.

Некоторым респондентам не нравится в Путине то, что он «связан с крупным капиталом». Так думают 17% опрошенных, с 2016 г. этот показатель не изменился, а в марте 2015 г. это раздражало 21% опрошенных. В том, что президенту чужды интересы народа, убеждены 16% опрошенных - это на 5% больше, чем в 2016 г. Связь Путина с коррумпированными политиками прослеживают 14% опрошенных против 17% ранее.

В начале августа социологи «Левада-центра» зафиксировали рост протестных настроений на фоне пенсионной реформы. Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 г. превысила 40%-ный порог.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

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Политика
Новости

WP узнала о проекте указа о санкциях за вмешательство в выборы США

Ведомости
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Проект указа, разрешающего президенту США Дональду Трампу вводить санкции в отношении стран, которые вмешиваются в американские выборы, разработал Белый дом. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на 8-страничный черновик документа. Собеседник издания в администрации уточнил, что эта редакция не является окончательной и в документ могут вноситься изменения.

В нынешней версии документ дает президенту право вводить санкции в отношении «десяти из 30 крупнейших компаний» в стране, правительство которой вмешивалось в выборы в США. При этом проект не предусматривает обязательного введения санкций для таких компаний. Обязательные санкции будут действовать в отношении физических лиц, непосредственно участвовавших в атаках на избирательную систему. Такие санкции были введены в отношении сотрудников «Агентства интернет-исследований», известного также как «фабрика троллей», которых обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г.

Проект Белого дома является одной из последних попыток администрации Трампа продемонстрировать серьезность в борьбе с дезинформацией и хакерством, отмечает издание.

Ранее стало известно о внесении группой сенаторов в конгресс законопроекта о санкциях, который предусматривает систематизацию действующих ограничений и, в частности, создание механизма по борьбе с хакерами. «Злонамеренную деятельность в киберпространстве», как говорится в законопроекте, должен отслеживать офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики в госдепартаменте.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Выбор редактора
Экономика
Новости

Госдеп оценил влияние новых санкций на российскую экономику

Ведомости
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Анонсированные госдепартаментом США новые санкции в отношении России по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могут затронуть товары на «сотни миллионов долларов». Об этом в ходе специального телефонного брифинга во внешнеполитическом ведомстве США заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, имя которого не уточняется. Стенограмма опубликована на сайте госдепартамента.

Исходя из конвенции о введении санкций от 1991 г. ограничительные меры будут вводиться в два этапа, подтвердил чиновник. Первый предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. В Россию будет запрещено ввозить товары, используемые в обеспечении национальной безопасности, в том числе электронные устройства двойного назначения и их компоненты, испытательное и калибровочное оборудование для авиационной техники.

Санкции затронут практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих, пояснил американский чиновник. Он заявил, что эффект от новых ограничений может затронуть до 70% российской экономики, при этом выразив опасение, что приведенные им специфические цифры могут быть не совсем точными. Сотрудник администрации уточнил, что исторически более 50% лицензий российского министерства торговли включают как минимум один элемент, имеющий отношение к национальной безопасности.

Второй пакет санкций, который может быть введен через три месяца после первого, будет означать снижение уровня дипломатических отношений, максимальное сокращение внешней торговли и запрет на полеты в США для «Аэрофлота». Этот этап санкций чиновник назвал «более драконовскими», чем те, что вводятся на первом этапе. Второй этап санкций может быть приведен в действие в том случае, если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Выбор редактора
Политика
Новости

В российском посольстве назвали «драконовскими» анонсированные США санкции

Ведомости
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Новые антироссийские санкции, которые по заявлению госдепартамента будут введены 22 августа, в посольстве России в США назвали «драконовскими». Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

О готовящихся санкциях госдепартамент сообщил российскому советнику-посланнику 8 августа. В посольстве отмечают, что они вводятся под «надуманным предлогом «использования правительством Российский Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании С[ергея] Скрипаля и его дочери».

В ответ на просьбу российских дипломатов представить доказательства Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения, говорится в сообщении посольства. «В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России», - отмечают в диппредставительстве. В дипмиссии предложили «предать гласности переписку по этому вопросу», но «ответа пока не последовало».

Накануне на новостях о новых санкциях США по «делу Скрипалей» курс доллара достиг нового максимума с начала года - 65,46 руб.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Финансы
Новости

Котировки Сбербанка упали почти на 8% на закрытии торгов в Лондоне

Ведомости
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Котировки Сбербанка к закрытию торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) упали на 7,94%, глобальные депозитарные расписки (GDR) большинства российских компаний к закрытию торговой сессии существенно подешевели. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость GDR Сбербанка снизилась на 7,94% и составила $12,06 за бумагу.

Стоимость GDR «Роснефти» по итогам торгов опустилась на 1,74% до $6,55, GDR «Лукойла» – на 2,26% до $69,34. Стоимость GDR «Газпрома» снизилась на 0,86% и составила $4,41, «Газпром нефти» – на 5,43% до $24,4. Бумаги ВТБ подешевели на 4,57% до $1,44, GDR «Магнита» – на 1,64% до $16,48. Бумаги АФК «Система» подешевели на 4,84% до $2,64.

На прошлой неделе американские сенаторы внесли на рассмотрение в конгресс законопроект о расширении санкционного режима в отношении России. Проект закона предполагает введение ограничений в отношении госдолга России и госбанков.

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Экономика
Новости

Минфин оценил возможность введения санкций в отношении госдолга России

Ведомости
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Минфин скептически воспринял возможность введения санкций США в отношении госдолга России. По мнению ведомства, такие новости болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ). В США ранее уже обсуждали возможность распространения санкций на российский госдолг. Однако эти обсуждения так ни к чему и не привели, передает позицию министерства «РИА «Новости».

Сейчас российский финансовый рынок снова оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, «предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их в том числе на суверенные облигации России», уточнили в ведомстве.

Ранее американский минфин заявил, что подобная мера будет иметь негативный эффект для американских инвесторов.

На прошлой неделе группа республиканцев и демократов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект «Акта о защите США от агрессии Кремля от 2018 г.». Он предполагает расширение санкционного режима в отношении России, в частности ограничения против госдолга, жесткие санкции против ведущих российских банков. Сам законопроект на сайте конгресса пока не опубликовали.

Санкционный режим в отношении России власти США хотят расширить из-за якобы продолжающихся попыток Москвы вмешаться в выборы в США, а также из-за ситуации в Сирии и на Украине. Один из авторов законопроекта – Линдси Грэм заявил ранее, что новые ограничения станут «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».

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