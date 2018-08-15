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ЦБ заподозрил два московских банка в выводе активов на 15,5 млрд рублей

Центробанк России обнаружил признаки вывода активов в двух московских банках - банке «Объединенный финансовый капитал» («ОФК банк») и Русском торговом банке. Об этом говорится на сайте регулятора.

До отзыва банковской лицензии «ОФК банк» осуществлял операции по кредитованию компаний с сомнительной платежеспособностью, в том числе аффилированных с собственниками банка. К такому выводу пришла назначенная в банк временная администрация. Ущерб по этим сделкам оценивается приблизительно в 8 млрд руб. Из банка также выводились активы путем предоставления банковских гарантий компаниям, руководителями которых были сотрудники «ОФК банка». Ущерб от этих действий составил около 3,3 млрд руб., отмечается в пресс-релизе регулятора.

В свою очередь руководство Русского торгового банка перед отзывом лицензии заменило ликвидные активы на низколиквидные ценные бумаги. Временная администрация банка оценила ущерб от этих действий в 2,5 млрд руб. Еще 1,7 млрд руб. были выведены из банка путем кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение. Сотрудники банка также заключали сделки по продаже недвижимости контрагенту с сомнительной платежеспособностью. При этом контрагенту предоставлялась отсрочка платежа, говорится в сообщении.

По оценке ЦБ, на момент отзыва лицензии у «ОФК банка» отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) был на уровне 17,4 млрд руб., у Русского торгового банка - 4,4 млрд руб. ЦБ направил информацию о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.

ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» 16 апреля, у Русского торгового банка - 20 апреля. По мнению ЦБ, оба банка работали по высокорискованной бизнес-модели. По величине активов «ОФК банк» на 1 апреля занимал 127-е место в российской банковской системе, Русский торговый банк - 215-е место.