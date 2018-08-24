Доллар и евро подешевели на полрубля

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Эксперты установили причину пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого в марте стали 60 человек, начался с короткого замыкания в светодиодном светильнике, залитом талой водой с крыши здания. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертизу электрооборудования, проведенную по назначению старшего следователя при председателе СКР Рустама Габдуллина специалистами ООО «Бюро независимых экспертиз».

Эксперты, исследовавшие, в частности, десятки мешков фрагментов проводки и 16 обгорелых распределительных шкафов, сделали вывод о неправильной реконструкции и эксплуатации здания. Они обнаружили, что к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому должна соответствовать проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв. мм. Это приводило к постоянному перегреванию. В другом случае площадь сечения провода, подходящего к автомату, была вдвое меньшей, чем отходящего от него. «Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом», – констатировали эксперты. Во многих распределительных шкафах более толстые проводники использовались для малых нагрузок, а более тонкие – для больших.

Место возникновения пожара было видно на кадрах видеокамер ТРЦ. Замыкание произошло в электропроводке плафонов освещения Jazzway над «сухим» бассейном с поролоновыми кубиками. На камерах было зафиксировано падение «линейно-протяженного светящегося объекта» в момент возникновения пожара. Эксперты пришли к выводу, что это были горящие капли пластмассы, из которой были сделаны плафоны. Они отмечают, что в светодиодных устройствах напряжение слишком мало, чтобы расплавить пластмассу, но к их контактам подводятся провода с напряжением в 220 вольт. Это место считается наиболее сложным для обеспечения безопасности. К тому же светильники, рассчитанные на сухое помещение, были залиты водой. В заключении отмечается, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, но в «Зимней вишне» защита от сверхтоков не сработала.

Один из обвиняемых по делу о пожаре, директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, написал открытое письмо с призывом привлечь к уголовной ответственности чиновников, утвердивших проект такой реконструкции. Его организация должна была обслуживать противопожарную систему, установленную за 16,5 млн руб. Эксперты «Системного интегратора» ранее также проверяли систему и запросили за приведение ее в рабочее состояние 10 млн руб., но получили всего 300 000 руб.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство жертв - дети. После пожара МЧС совместно с другими надзорными ведомствами провело тотальные проверки торгово-развлекательных центров по всей стране.

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