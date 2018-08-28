СМИ узнали о смене контролирующего акционера НПФ «Благосостояние»

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В прощальном послании Маккейна найдена скрытая критика Трампа

В прощальном послании скончавшегося 25 августа сенатора США от Аризоны Джона Маккейна можно найти «не слишком хорошо скрытую» критику президента США Дональда Трампа, с которым у Маккейна при жизни были напряженные отношения, пишет NBC News. «В послании Трамп не упоминается по имени, но очевидно, на кого нацелены его слова», - пишет агентство. Текст послания в понедельник зачитал близкий друг Маккейна и руководитель его президентских кампаний в 2008 и 2000 гг. Рик Дэвис.

«Мы подрываем основы нашего величия, когда путаем патриотизм с племенной враждой, которая посеяла семена розни, ненависти и насилия по всему миру. Мы ослабляем его, когда прячемся за стены, вместо того, чтобы рушить их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов вместо того, чтобы нести их как великую силу изменений, которым они всегда служили», - говорится в тексте.

Это прозрачный намек на идею Трампа о стене на границе с Мексикой, отмечает NBC.

«Не отчаивайтесь из-за нынешних трудностей, но верьте в потенциал и величие Америки, потому что здесь нет неизбежного. Американцы никогда не сдаются. Мы не прячемся от истории. Мы делаем историю», - говорится в обращении.

Сенатор Джон Маккейн, многолетний сторонник жесткой линии в отношении России, скончался в возрасте 81 года от рака мозга. На минувшей неделе Маккейн прекратил лечение, сообщили его родственники.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не приедет прощаться с покойным - самым высокопоставленным представителем администрации США на церемонии прощания в Капитолии 31 августа будет вице-президент страны Майк Пенс. О том, чтобы Трамп не присутствовал на его похоронах, Маккейн просил еще при жизни. Сегодня Трамп написал, что несмотря на разногласия с Маккейном во внешней и внутренней политике, он признает его заслуги перед страной. В соответствии с указаниями президента США, государственные флаги США будут приспущены на все время прощальных церемоний до похорон Джона Маккейна 2 сентября.

Умер сенатор США Джон Маккейн