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Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу

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Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу с четверга, 6 сентября, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на форуме Ассоциации банков России в Сочи. «С сегодняшнего дня», - передал слова Поздышева «Интерфакс».

Как следует из материалов занимавшейся санацией банка управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), работа временной администрации прекращена приказом ЦБ в связи с формированием органов управления.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. – банк перешел в ФКБС. После завершения финансового оздоровления Промсвязьбанка правительство собирается создать на его базе опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В августе бывший председатель правления и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал апелляцию на решение о законности санации банка. Ранее арбитраж отклонил его требование признать незаконными приказы ЦБ о передаче Промсвязьбанка в ФКБС и назначении в банк временной администрации. Также суд оставил без рассмотрения заявления Ананьева о незаконности предписания ЦБ о доформировании резервов и об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.

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Бизнес
Новости

Forbes назвал богатейшие семьи России

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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России. Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.видео» Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд.

По сравнению с прошлым годом оно сократилось на $3,94 млрд, а из списка выбыл один член семьи — племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Шишханову пришлось вложить все свои активы в «тонущий» Бинбанк, но в итоге банк попал под санацию Центробанка и перешел государству, пишет Forbes.

Второе место в списке Forbes четвертый год подряд заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд ($4,2 млрд в 2017 г.). Состав семьи Ротенбергов тоже изменился: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, в списке указана дочь Аркадия Ротенберга Лилия, которая получила часть активов Игоря Ротенберга, попавшего под санкции США.

Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга год назад, в этом году из списка выбыли. До недавнего времени они владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал». Когда Промсвязьбанк перешел под санацию ЦБ, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв», а Дмитрий — все остальное.

Четвертое место сохранила семья Шаймиевых состояние Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых за год выросло на $330 млн до $2,48 млрд. Семья Рахимкуловых с состоянием $1,7 млрд поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд, плюс две позиции в рейтинге за год). Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы с состоянием $1,47 млрд. В прошлом году они были на девятом месте. Семья Бажаевых за год потеряла $40 млн и опустилась с седьмого места на восьмое.

На девятом месте владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. Они опустились в рейтинге на четыре строчки, но не выбыли из него, несмотря на арест. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Замыкает десятку богатейших семей России, как и в прошлом году, семья Зубицких. Состояние Галины, Евгения, Андрея Зубицких и Виктории Казак оценивается в $1,06 млрд.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

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Экономика
Новости

Правительство обсудит программу активизации кредитования стройки жилья

Ведомости
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Правительство обсуждает возможность запуска специальной программы стимулирования кредитования жилищного строительства через страховку части рисков государством, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

«Сейчас обсуждаем в правительстве создание специальной программы на базе принципов, на которых у нас работает программа кредитования малого и среднего предпринимательства», – сказал Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»). Программа «будет стимулировать банки кредитовать жилищное строительство за счет частичного принятия риска государством», объяснил министр.

Орешкин отметил, что сейчас банковская система неспособна заместить все средства, которые ранее предоставлялись в рамках долевого строительства.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что ЦБ, Минстрой и госкомпания «Дом.рф» разрабатывают схему поддержки банков, которые кредитуют застройщиков. Согласно разрабатываемой схеме гарантом между банком и застройщиком после перехода от долевого строительства к проектному финансированию станет «Дом.рф».

С 1 июля 2019 г. в России полностью откажутся от действующей системы привлечения денег дольщиков для строительства многоквартирных домов, ее заменит проектное финансирование. С этого срока деньги соинвесторов смогут зачисляться только на специальные банковские эскроу-счета, доступ к которым застройщик получит лишь после ввода в эксплуатацию дома. С 1 июля 2018 г. все сделки по финансированию строительства жилой недвижимости должны сопровождаться банками. Теперь девелоперы могут тратить средства дольщиков только на те дома, в которых они приобрели квартиры.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

Финансы
Новости

Набиуллина объявила о выводе с рынка большинства проблемных банков

Ведомости
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Подавляющее число недобросовестных и слабых кредитных организаций уже выведены с рынка, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в видеообращении на форуме Ассоциации банков России. «Подавляющее число банков недобросовестных, слабых выведено с банковского рынка. Это дает импульс к развитию здоровой конкуренции», - передало ее слова агентство ТАСС.

Набиуллина признала, что доля крупных кредитных организаций в банковском секторе и банков с госучастием достаточно высока, что влияет на конкуренцию. «И, конечно, это беспокоит участников банковского сектора», - констатировала Набиуллина.

Осенью прошлого года председатель ЦБ говорила, что расчистка российского банковского сектора от проблемных банков продлится еще один-два года. По ее оценке, с рынка уже ушли хронически слабые игроки и банки с сомнительной бизнес-моделью.

По данным ЦБ, в 2001 г. в России было около 1300 банков. В 2017 г. было отозвано 54 банковских лицензии, с начала 2018 г. - уже более 40. На 1 января 2018 г. в России был 561 банк.

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Бизнес
Новости

Starbucks открывает первое заведение в Италии

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Американская сеть кофеен Starbucks открывает свое первое заведение в Италии, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это будет не обычное кафе, а обжарочный цех — третий в мире для Starbucks. Два других находятся в штаб-квартире компании в Сиэтле и в Шанхае.

Заведение находится в центре Милана, рядом с Миланским собором, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.

Сеть Starbucks насчитывает более 25 000 кафе в 78 странах мира, но приход в Италию — на родину эспрессо — является для компании знаковым событием, отмечает WSJ. Обычные кофейни Starbucks появятся в Милане ближе к концу года, сообщил гендиректор компании Кевин Джонсон.

Starbucks может столкнуться с определенными сложностями в Италии из-за высокой конкуренции со стороны местных заведений, предлагающих кофе высокого качества по более низкой цене.

В миланском Starbucks чашка эспрессо стоит 1,8 евро при том, что в среднем по городу цены не превышают 1 евро, сообщает WSJ. Капучино обойдется в 5 евро, что примерно в три раза дороже средней стоимости напитка в Милане.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. В июле Starbucks отчиталась о рекордных квартальных выручке и прибыли: $6,31 млрд и $852,5 млн соответственно.

Консалтинговая компания Nomisma в мае представила исследование, согласно которому расходы итальянцев на кофе в год достигают 260 евро. Согласно исследованию, в котором участвовали 1000 человек, число итальянцев, употребляющих кофе постоянно, доходит до 95%. При этом почти все (93%) выбирают эспрессо.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» оборудует дальневосточные рейсы «России» развлекательными системами

Ведомости
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«Аэрофлот» оборудует рейсы дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы на Дальний Восток развлекательными системами. «С зимнего расписания по Wi-Fi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров (на рейсах "России"), а с летнего расписания мы попытаемся установить кресла, где будут стоять уже стационарные гаджеты», - заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Аэрофлот» и «Россия» продают билеты экономкласса во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан по «плоским» (то есть не меняющимся в течение года) тарифам. В августе стало известно, что с зимнего сезона (начинается 28 октября) большая часть дальневосточных рейсов перейдет «России», при этом количество билетов вырастет на 12%. «В основном будут летать Boeing-777, которые отличаются тем, что у них больше экономкласс - как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей», - отметил Савельев.

«Аэрофлот» сделал маневр флота (передав часть рейсов «России») не просто потому, что мы так захотели. Исходили из того, что, во-первых, авиакомпания «Россия» очень известна на Дальнем Востоке. Во-вторых, в этом году все авиакомпании столкнулись с подорожанием авиакеросина, для «Аэрофлота» керосин подорожал на 32% по отношению к прошлому году. В-третьих, произошла девальвация рубля. Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом», - сказал Савельев.

В 2019 г., отметил гендиректор компании, «если будет принято решение в "Аэрофлоте", цена на билеты "России" в ДФО сохранится на уровне 22 000 руб.» (туда и обратно).

С зимнего сезона авиакомпания «Россия» перебазирует 15 своих самолетов из «Внуково» в «Шереметьево»: девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных. «Россия» – «дочка» «Аэрофлота», третья крупнейшая авиакомпания в стране после самого «Аэрофлота» и S7 Group. В январе – июле «Россия» перевезла 6,3 млн человек.

С чего начинался «Аэрофлот»

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Политика
Новости

Британский министр назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей

Ведомости
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Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес сегодня возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в начале марта. Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй ограничилась заявлением о том, что отравление организовала российская спецслужба ГРУ с санкции лица на «высоком уровне» российской власти, не назвав конкретных имен.

«В конечном итоге он [Путин] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны», - заявил Уоллес в эфире утренней программы Today на BBC. «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он - лидер этого государства», - cказал британский министр.

Уоллес заявил, что Великобритания ответит на действия России, но не «грубым, разрушительным и агрессивным поведением, которое видим со стороны России». «Мы противодействуем русским как в публичной, так и непубличной сфере, в пределах закона и тонкими действиями», - отметил он.

Накануне Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей 4 марта. По данным правоохранительных органов страны, это сотрудники ГРУ, граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Российский МИД заявил, что имена, как и фотографии, России ничего не говорят, и вновь предложил Лондону «перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Экономика
Новости

Шохин назвал минимальный размер инвестиций для компаний из «списка Белоусова»

Ведомости
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Минимальный порог инвестиций со стороны компаний из «списка Белоусова» в совместные с государством инфраструктурные проекты составит 3 млрд руб. Об этом сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Минфин готовит какие-то соображения. Они базируются на проекте закона по защите и поощрению инвестиций. Там цифры названы: предельный 30 млрд руб., минимальный 3 млрд руб. 3 млрд руб. это "входной билет" на стабилизационную защиту инвестиций», — сказал Шохин.

По его словам, бизнес готов вкладываться в обмен на защиту инвестиций и неизменность налогового и регуляторного режима. Говоря об отборе проектов, Шохин отметил, что сначала будут рассмотрены инвестиционные проекты компаний, в том числе давно запланированные, но не реализованные по ряду причин. Он добавил, что речь идет не только о компаниях их «списка Белоусова», «список открытый».

В июле помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и первого вице-премьера Антона Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.

Во вторник Белоусов предложил, чтобы компании инвестировали в национальную программу «Цифровая экономика». Об этом рассказали «Ведомостям» два участника заседания, на котором было озвучено это предложение. По словам источников, отобранные из программы проекты рассмотрит рабочая группа под руководством Шохина и Силуанова.

В четверг вице-премьер Максим Акимов заявил, что отдельных переговоров об участии компаний из «списка Белоусова» в проектах программы «Цифровая экономика» пока не ведется.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Экономика
Новости

Орешкин предсказал рублю стабильность в долгосрочной перспективе

Ведомости
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Курс рубля будет устойчив в долгосрочной перспективе, хотя волатильность в моменте не исключена, сказал министр экономического развития Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. «У нас прогноз на период 2020 и последующие годы практически не изменился. Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля. Да, есть текущая волатильность», - передал слова министра «Интерфакс».

Орешкин напомнил, что Министерство экономического развития ухудшило прогноз курса рубля на ближайшие 12 месяцев, но долгосрочный прогноз не меняло. «Долгосрочный курс базируется на двух вещах - на бюджетном правиле и на инфляционном таргетировании. Это позволяет прогнозировать устойчивую динамику курса на долгосрочную перспективу», - подчеркнул министр.

В опубликованном накануне обновленном прогнозе экономического развития до 2024 г. Минэкономразвития ухудшило показатели экономики России в 2018 и 2019 гг. Минэкономразвития ждет роста экономики в 2018–2019 гг. на 0,1 процентного пункта меньше, чем ожидалось ранее: 1,8 и 1,3% соответственно. Также ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г.: с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.

Министерство ждет более слабого курса рубля в 2018 г. – 61,7 руб./$ вместо 60,8 руб./$. Средний курс за год уже 61,03 руб./$, замечают экономисты.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

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Политика
Новости

«Левада-центр» зафиксировал резкий рост напряженности в обществе

Ведомости
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Новый опрос «Левада-центра» показал резкий рост тревожности в обществе по сравнению с 2017 г. Последний раз похожая динамика фиксировалась перед дефолтом 1998 г., сказал «Коммерсанту» директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Больше всего респондентов в августе тревожил рост цен - 72% (2017 г. - 61%), бедность и обнищание населения - 52% (45%), рост безработицы - 48% (33%), коррупция - 33% (33%) и недоступность медицинского обслуживания - 31% (26%).

«Респонденты стали чаще, чем в 2017 г., выказывать озабоченность в первую очередь проблемами, связанными с благосостоянием и доходами граждан, - пишут социологи. - При этом обеспокоенность ростом безработицы, фиксируемая в августовских исследованиях, выше, чем в предыдущие годы: сейчас ею обеспокоен практически каждый второй россиянин». Специалисты отмечают возвращение показателей доверия к силовым структурам на уровень 2012–2013 гг. после подъема социального оптимизма в 2014-2017 гг.

Каждый пункт опросника вырос в среднем на треть: такие показатели последний раз фиксировались 20 лет назад, накануне дефолта 1998 г., сказал «Коммерсанту» Гудков. Он видит в этом отражение резкого роста напряженности в стране в виде повышения общей тревожности и недовольства.

Недовольство россиян росло с декабря 2017 г. с перерывом на президентскую кампанию. По мнению Гудкова, переломным моментом стало объявленное правительством повышение пенсионного возраста. «Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом, - сказал социолог. - И тут еще пенсионная реформа. Нарушение негласного общественного договора».

Опрос «Левада-центра» проводился 23–30 августа по выборке 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Бизнес
Новости

Burberry перестанет уничтожать непроданные одежду и обувь

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Британский бренд одежды и обуви класса люкс Burberry объявил, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, Burberry откажется от использования натурального меха и планирует изъять из продажи уже имеющиеся товары с мехом.

В июле Burberry обнародовала отчеты, в которых сообщалось, что компания за год уничтожила вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро). Многие производители товаров класса люкс защищают свой бренд, уничтожая нераспроданные вещи, чтобы они не были украдены или перепроданы по более низким ценам.

Сообщение Burberry об уничтоженных товарах вызвало критику со стороны экологов, и компании пришлось доказывать, что она ответственно подходит к вопросу утилизации отходов.

В итоге Burberry ввела практику повторного использования, ремонта или переработки непроданных товаров. Кроме того, бренд заключил соглашение с компанией Elvis & Kresse, благодаря которому в ближайшие пять лет 120 т обрезков кожи будут переработаны и использованы для производства новых товаров.

Burberry также учредила исследовательскую группу, которая займется разработкой новых экологичных материалов.

Какая одежда будет модной осенью и зимой

Экономика
Новости

Орешкин спрогнозировал пик инфляции в начале 2019 года

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Повышение НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20% приведет к ускорению инфляции в России, которая может достигнуть пика в I квартале, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Московского финансового форума. «Наш прогноз - именно в I квартале мы достигнем максимального значения. Оно будет выше 4,5%. От 4,5 до 5% мы сейчас ожидаем», - передал слова Орешкина «Интерфакс».

Вклад повышения НДС в инфляцию составит 1,3 п. п. и будет частично скомпенсирован укреплением рубля, ожидает министр.

Накануне Минэкономразвития опубликовало ухудшенный макропрогноз динамики российской экономики в 2018-2019 гг.: рост будет ниже ранее прогнозируемого на 0,1 п. п. и составит 1,8% и 1,3% соответственно. Риски для экономики создало ухудшение настроений бизнеса из-за новых санкций США, а также ускорение оттока капитала, объясняет министерство. В 2019 г. на временное снижение темпов экономики повлияет смещение ближе к середине года активной фазы реализации нацпроектов при росте ставки НДС, а также умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Прогноз инфляции на конец 2018 г. повышен с 3,1 до 3,4%. На конец 2019 г. министерство по-прежнему ожидает рост цен на уровне 4,3% со снижением до 3,8% в 2020 г. Кроме того, Минэкономразвития более чем в два раза ухудшило прогноз по оттоку капитала на 2018 г. – с $18 млрд до $41 млрд.

Минэкономразвития подчеркивает, что «ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер».

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