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Шувалов рассказал о договоренности с Минфином о докапитализации ВЭБа

Внешэкономбанк (ВЭБ) достиг договоренностей с правительством и в ближайшие месяцы закроет вопросы с выплатой внешнего долга и докапитализацией. Об этом сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на Восточном экономическом форуме.

«В ближайший месяц, недели закроем всю проблему по внешнему долгу и по получению дополнительного капитала», — сказал Шувалов, отметив, что «президент уже эту работу одобрил» (цитата ТАСС).

Докапитализация ВЭБа обсуждается в правительстве несколько месяцев. В понедельник первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что после того, как фонд национального благосостояния достигнет 7% ВВП в 2019 г., можно будет рассмотреть возможность докапитализировать из него ВЭБ.

С 2018 г. правительство сократило поддержку ВЭБа со 150 млрд до 100 млрд руб. в год, правда, взамен Минфин обещал разместить в ВЭБе депозит на 200 млрд руб. В 2017 г. чистый убыток ВЭБа увеличился до рекордных 287,7 млрд руб., 250 млрд из которых пришлось на дополнительные резервы по проблемным кредитам. В первом полугодии текущего года ВЭБ зафиксировал убыток в 75,6 млрд руб.

Эмоции Восточного экономического форума