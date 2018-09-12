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«Коммерсантъ» узнал об уходе Игоря Буланцева с поста руководителя «Сбербанк CIB»

Руководитель «Сбербанк CIB», оказывающего услуги корпоративного кредитования, Игорь Буланцев уйдет со своего поста до конца года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Отставка станет следствием перестройки работы Сбербанка с корпоративными клиентами и интеграцией блоков «Корпоративный бизнес» и «Сбербанк CIB». Ответственным за объединение назначен руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. Ранее в Сбербанке заявляли, что Буланцев продолжит свою работу под его руководством.

В пресс-службе Сбербанка опровергают возможный уход Буланцева: «Данная информация не соответствует действительности». Сам топ-менеджер заявил, что ему «нечего добавить». «До выхода на новое место работы или хотя бы появления определенности с ним анонсировать свой уход не захочет ни один топ-менеджер,— поясняет собеседник издания. Ясности с новым местом работы у Буланцева, по словам источников, пока нет.

До Сбербанка Буланцев работал на позиции предправления Нордеа-банка. Принять корпоративную культуру Сбербанка после работы в западной структуре ему оказалось не просто, отмечают собеседники. При этом «Сбербанк CIB» под его руководством не демонстрировал «никакого внушительного результата», отмечает источник в банке. В первом полугодии 2018 г. выручка от оказания услуг и комиссионные доходы составили 862 млн руб. - на 6% ниже аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности банка. За отчетный период убыток «Сбербанк CIB» составил 1,5 млрд руб.