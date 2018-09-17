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Прибыль российских банков сократилась за восемь месяцев почти на 10%

Российские банки за восемь месяцев 2018 г. получили прибыль в 901 млрд руб., говорится в обзоре банковского сектора, опубликованном на сайте Центробанка. Это на 9,6% меньше показателя за аналогичный период 2017 г.

На финансовый результат кредитных организаций повлияли показатели банков, которые проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора, объясняет регулятор. «Без их учета прибыль банковского сектора за январь – август 2018 г. составила 1,2 трлн руб.», – уточняется в сообщении. На прибыли банковского сектора также сказались «расходы на обеспечение работы кредитных организаций» – до 918 млрд руб.

За этот же период российские банки выдали больше кредитов. С учетом валютной переоценки уровень кредитования юрлиц вырос на 8,3% до 32,684 трлн руб., физлиц – на 14,1% до 13,893 трлн руб. Без учета валютного курса корпоративное кредитование за 8 месяцев 2018 г. выросло на 3,3%, розничное – на 14,0%.

При этом за август российские банки получили прибыль в 124 млрд руб. по сравнению с 70 млрд руб. годом ранее. В этом же месяце они увеличили кредиты юрлицам с учетом валютного курса на 3,5% (без учета – на 1,1%), физлицам – на 2,5% (2,4% без учета валютной переоценки). «Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за август 2018 г. на 1,7% до 7,6 трлн руб., а за 8 месяцев прирост составил 11,1%. В 2017 г. остатки по счетам резервов на возможные потери росли более сдержанными темпами: за август 2017 г. прирост на 1,0% до 5,8 трлн руб., а за январь – август 2017 г. – на 6,8%», – говорится в материалах ЦБ.

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