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ЕЦБ уменьшил размер купюр в 100 и 200 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) показал образцы новых банкнот 100 и 200 евро. Они поступят в обращение 28 мая 2019 г. Новые купюры имеют те же размеры, что и 50 евро. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Ранее ЕЦБ обновил банкноты номиналом в 5, 10, 20 и 50 евро. Новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут. Обновленные банкноты относятся к серии Europa. Их отличает единый стиль оформления. На купюрах изображены более крупно и четко символы, в дизайне используется рельефное изображение и голограмма (портрет финикийской царевны Европы), которая под разными углами меняет цвет. На банкнотах также есть водяные знаки и дополнительные элементы защиты. Цветовая гамма банкнот не изменилась.

«Поскольку банкноты в размере 50, 100 и 200 евро теперь имеют одинаковую высоту, их легче обрабатывать счетным машинам», – говорится в пресс-релизе. ЕЦБ также отмечает, что новые банкноты по размеру будут подходить к кошельку, а их срок службы будет дольше, так как они «будут подвержены меньшему износу».