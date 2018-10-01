Крупнейший регистратор в России объявил о начале реорганизации
Крупнейший в России регистратор «Р.О.С.Т.» присоединит к себе Независимую регистраторскую компанию и Петербургскую центральную регистрационную компанию (ПЦРК). Об этом говорится в пресс-релизе компании. Объединенная компания будет называться «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
«Объединение ведущих компаний, специализирующихся на регистраторской деятельности и входящих в одну группу, – логичный шаг, который позволит нам повысить эффективность бизнес-процессов, продолжить развитие команды и филиальной сети», – приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя гендиректора «Р.О.С.Т.» Вадима Протасенко.
К новой компании перейдут права и обязательства Независимой регистраторской компании и ПЦРК. В результате она займет более 20% рынка регистраторских услуг и будет обслуживать более 11 000 акционерных обществ, следует из-пресс-релиза. Структура управления компанией останется без изменений, сотрудники продолжат работать в прежнем режиме.
Компания планирует завершить реорганизацию в первом полугодии 2019 г.
Национальное рейтинговое агентство по итогам 2017 г. признало компанию «Р.О.С.Т.» крупнейшим участником рынка регистраторских услуг.