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Авен прокомментировал идею отказа от доллара

Председатель совета директоров группы Альфа-банк Петр Авен не видит альтернативы доллару в системе международных расчетов. Об этом он заявил на лекции в МГИМО, передает ТАСС.

По словам Авена, отказ от доллара вызовет колоссальный рост издержек бизнеса. «Если банки будут отрезаны от доллара, то что надо будет делать? Как сказал [президент ВТБ Андрей] Костин, вместо них рубли давать. Это плохое решение для всех, я бы уж точно ничего не запрещал», — сказал он. Авен выразил надежду на то, что российское правительство не будет принимать решений о полном запрете использования доллара.

О том, что Минфин и Минэкономразвития разрабатывают план отказа от доллара, сообщило во вторник издание The Bell со ссылкой на источники. На следующий день министр финансов Антон Силунов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что речи о запрете американской валюты для расчетов в России не идет, а власти хотят лишь подтолкнуть бизнес переходить на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам. Силуанов уточнил, что для этого могут быть введены дополнительные налоговые льготы и ускорен возврат НДС. По словам министра, долларовые депозиты населения переводить в рублевые не планируется.

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