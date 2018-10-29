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«Интерфакс» узнал о планах Минфина переименовать ВЭБ

Министерство финансов разработало законопроект о переименовании Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа. Ведомство предлагает новое название – госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Сейчас полное название ВЭБа – госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Авторы законопроекта считают, что новое название лучше будет отражать актуальную роль госкорпорации, в частности в управлении другими институтами развития. Переименование не является реорганизацией. Сколько будет стоить переименование ВЭБа, «Интерфакс» не сообщает.

«Ведомости» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать данную информацию.

В 2006–2007 гг. чиновники обсуждали возможность отказаться от слова «банк» в названии, но тогда решение об этом принято не было. Нынешнее название ВЭБа не отвечает поставленным перед госкорпорацией задачам, утверждается в пояснительной записке к законопроекту. «Национальный институт развития должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, включая экспертизу экономических и социальных эффектов, проработку новых механизмов реализации социально значимых проектов на принципах возвратного финансирования», – отмечается в документе. В законопроекте также говорится, что за ВЭБом закрепляется новая функция – координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития.

В законопроекте говорится, что за ВЭБом закрепляется новая функция – координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития. Также ВЭБ в будущем будет выступать получателем субсидий из госбюджета для оказания поддержки институтам развития, при этом госкорпорация будет выполнять функции агента правительства. «ВЭБ.РФ» обеспечит «горизонтальную» координацию действующих институтов развития, в том числе за счет применения платформенных решений», – говорится в пояснительной записке.

Ранее по аналогичной схеме Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) было переименовано в «Дом.рф» и получило статус единого института развития в жилищной сфере.

В мае Внешэкономбанк возглавил Игорь Шувалов, который в течение 10 лет до этого был первым вице-премьером.