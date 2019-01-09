Банк «ФК Открытие» довел долю в «Балтийском лизинге» до 100%

Минсвязи России предложило обязать операторов связи хранить данные пользователей по закону Яровой только на российском оборудовании. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном министерством на портале нормативно-правовых актов.
Изменения вносятся в правила хранения операторами связи пользовательского трафика, утвержденные правительством 12 апреля 2018 г. «Технические средства накопления информации… должны иметь действующее на момент установки данного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», – говорится в проекте.
Если правительство утвердит эти изменения, они вступят в силу через 180 дней с даты официального опубликования. Действие положения будет распространяться на техсредства, закупленные после вступления постановления в силу.
По мнению авторов законопроекта, он будет способствовать информационной безопасности российской инфраструктуры связи «в условиях санкционной политики, проводимой западными странами», а также защите от компьютерных атак «с использованием уязвимостей иностранного оборудования». «Кроме того, проект постановления позволит оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность», – говорится в пояснительной записке.
О том, что Минсвязи и Минпромторг готовят поправки об отечественном оборудовании для закона Яровой, стало известно в сентябре 2018 г. Президент Владимир Путин поручил министерствам представить предложения по организации производства отечественного оборудования и ПО для хранения и обработки данных еще в 2016 г.
В апреле этого года правительство разъяснило, что по закону Яровой операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. При этом операторы получили небольшую отсрочку – они обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.
В России IT-системами в области информационной безопасности для исполнения закона Яровой занимается холдинг «Цитадель». В октябре стало известно, что в совет директоров «Цитадели» перейдет экс-гендиректор сотового оператора «Мегафон» Сергей Солдатенков. Именно «Мегафон» тестировал техническое решение «Цитадели» для исполнения закона Яровой.