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ВТБ стал владельцем 81,1% Саровбизнесбанка

ВТБ стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка (84,98% голосующих акций), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы кредитной организации.

Сделка была закрыта в конце 2018 г.

Ранее Саровбизнесбанк контролировал экс-гендиректор «Атомэнергопрома» Владимир Травин (30,39% капитала). Председателю правления банка Ирине Алушкиной принадлежало 19,99% капитала, еще 14,10% через кипрскую Belenfield Investments владел Демьян Москвин, по 9,9% было в собственности Роберта Гндоляна, Виктора Аистова и Дмитрия Зорина, 1,74% — Сергея Митина, 1,03% — через ООО «Центр-К» Жанны Алексеевой.

ВТБ выкупил доли Травина, Алушкина, Гндоляна, Аистова, Зорина, а также ряда миноритариев. Свои доли сохранили Москвин, Митин и Алексеева.

Наблюдательный совет ВТБ в конце декабря одобрил сделки по покупке долей в Саровбизнесбанке и Запсибкомбанке.

ВТБ по итогам III квартала прошлого года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», Саровбизнесбанк — 106-е место.