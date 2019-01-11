Финансы

Новости

ЦБ вынес предупреждение руководству российское подразделения JPMorgan

Центробанк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения JPMorgan за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом. Об этом говорится на сайте регулятора.

В частности предупреждение было вынесено за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП. Речь идет о нарушениях, которые привели к непредставлению данных о финансовых операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег, финансировании терроризма.

ЦБ вынес постановление 3 октября 2018 г., оно вступило в силу 30 декабря. Помимо вынесения предупреждения должностных лиц JPMorgan также могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 30 000 руб., банку могут выписать штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. Решение о штрафах может вынести только суд, отмечается на сайте ЦБ.

Банк JPMorgan в России является дочерней структурой американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение предоставляет финансовые и банковские услуги только юридическим лицам. Президентом банка является Ян Тавровский.