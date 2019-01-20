ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать совместную криптовалюту
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило эмиратское информационное агентство WAM. Об этой инициативе было объявлено на очередном заседании эмиратско-саудовского координационного совета, которое состоялось 19 января в Абу-Даби.
На начальном этапе использовать криптовалюту смогут только центробанки и коммерческие банки обеих стран. Целью внедрения криптовалюты называется облегчение трансграничных платежей. Кроме того, на ее примере власти ОАЭ и Саудовской Аравии планируют изучить блокчейн-технологию, провести оценку рисков в сфере кибербезопасности, а также проанализировать влияние криптовалют на финансовые рынки.
Кроме того, на заседании совета, который возглавляют наследные принцы Абу-Даби и Саудовской Аравии Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, были приняты еще шесть инициатив. Например, было решено упростить двусторонние таможенные процедуры между странами, а также провести совместные учения по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или стихийного бедствия.
ОАЭ и Саудовская Аравия являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако на фоне кризиса вокруг Катара две страны начали больше внимания уделять двусторонним отношениям.
Как регулируются криптовалюты в разных странах
Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF