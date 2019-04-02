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Биткойн подорожал более чем на 20%

Биткойн во вторник утром неожиданно подорожал более чем на 20%, благодаря чему его курс впервые в этом году превысил $5000. Это произошло, когда торги активно велись в Азии. Затем курс криптовалюты стабилизировался около $4800, по данным CoinDesk. Но даже на таком уровне дневной рост курса может превысить 14% и стать самым сильным за последний год, отмечает The Wall Street Journal.

В апреле 2018 г. биткойн за один день подорожал примерно на 42%, но в последующие месяцы таких резких колебаний курса не было.

Каких-либо новостей, которые могли бы спровоцировать такой скачок курса, не было. Поэтому предполагается, что он мог быть вызван одним крупным заказом на покупку 20 000 биткойнов на основных криптовалютных биржах, эквивалентным примерно $100 млн, пишет Reuters. Другие популярные криптовалюты во вторник тоже подорожали более чем на 10% вслед за биткойном.

Курс биткойна на пике достиг почти $20 000 в декабре 2017 г. Но затем он быстро снизился. В последний раз он превышал отметку в $5000 в ноябре 2018 г. Ранее в этом году он колебался в диапазоне от $3300 до $4200.