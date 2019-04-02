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Биткойн подорожал более чем на 20%

Ведомости
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Биткойн во вторник утром неожиданно подорожал более чем на 20%, благодаря чему его курс впервые в этом году превысил $5000. Это произошло, когда торги активно велись в Азии. Затем курс криптовалюты стабилизировался около $4800, по данным CoinDesk. Но даже на таком уровне дневной рост курса может превысить 14% и стать самым сильным за последний год, отмечает The Wall Street Journal.

В апреле 2018 г. биткойн за один день подорожал примерно на 42%, но в последующие месяцы таких резких колебаний курса не было.

Каких-либо новостей, которые могли бы спровоцировать такой скачок курса, не было. Поэтому предполагается, что он мог быть вызван одним крупным заказом на покупку 20 000 биткойнов на основных криптовалютных биржах, эквивалентным примерно $100 млн, пишет Reuters. Другие популярные криптовалюты во вторник тоже подорожали более чем на 10% вслед за биткойном.

Курс биткойна на пике достиг почти $20 000 в декабре 2017 г. Но затем он быстро снизился. В последний раз он превышал отметку в $5000 в ноябре 2018 г. Ранее в этом году он колебался в диапазоне от $3300 до $4200.

Экономика
Новости

Аналитики повысили прогноз цен на нефть в 2019 году

Ведомости
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Аналитики 12 инвестбанков, опрошенных  The Wall Street Journal в марте, повысили прогноз цен на нефть Brent. Согласно их консенсус-прогнозу, ее средняя цена в этом году составит чуть более $68 за баррель. Во время предыдущего опроса в феврале прогноз был равен $67. Прогноз для североамериканского сорта WTI остался равен примерно $60 за баррель.

Brent в понедельник, 1 апреля, подорожала на 2,1% до $69,01 за баррель, а WTI – на 2,4% до $61,59 за баррель. Оба этих значения оказались самыми высокими с ноября 2018 г. Опрошенные специалисты ожидают, что нефть продолжит дорожать во II квартале, но затем подешевеет к концу 2019 г., пишет WSJ. По их словам, сейчас росту цен способствует соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и санкции США, ограничивающие экспорт иранской и венесуэльской нефти. Однако неопределенность на рынке сохраняется, потому что Россия и члены ОПЕК должны к июню принять решение о том, сохранять ли договоренность, а США продолжают активно добывать сланцевую нефть.

Саудовская Аравия хочет, чтобы цены на нефть стабилизировались на уровне около $70 за баррель, сообщало в марте агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с планами саудовского правительства.

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Авто
Новости

Ford снизил цены на автомобили перед закрытием заводов в России

Ведомости
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Ford Sollers снижает цены на машины после решения прекратить производство легковых автомобилей в России, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. Купить со скидкой до 585 000 руб. можно модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer, утверждает компания. Речь идет о выгоде — с учетом различных маркетинговых программ.

Цена на седаны, хэтчбеки и универсалы Ford Focus всех комплектаций снижена на 175 000 руб. Самый дешевый автомобиль этой модели c учетом специальных программ обойдется в 755 000 руб. На все комплектации Ford Kuga цена снижена также на 175 000 руб., а на все внедорожники Ford Explorer – на 400 000 руб.

Американский концерн 27 марта объявил о решении закрыть свои заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Компания решила укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге, говорил вице-премьер Дмитрий Козак. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.

Ford был первым крупным автоконцерном, открывшим сборочное производство автомобилей в России. Завод во Всеволожске был запущен в 2002 г. В России Ford выпускал легковые автомобили Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga, Explorer и Fiesta. Козак уточнил, что в последнее время у компании были проблемы со сбытом автомобилей.

Экономика
Новости

ВЭБ может инвестировать более 100 млрд рублей в строительство судов на верфи «Звезда»

Ведомости
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«ВЭБ.РФ» рассматривает проекты по строительству судов на верфи «Звезда» общей стоимостью более 100 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.

Он напомнил, что участие ВЭБа в финансировании строительства шести судов на верфи «Звезда» уже одобрено. Среди них – два крупнотоннажных нефтяных танкера класса Афрамакс, танкер-челнок, три танкера для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Участие госкорпорации в этих проектах составит 12,5 млрд руб., 18,4 млрд руб. и 10,6 млрд руб. соответственно.

В апреле ВЭБ направит на оплату аванса верфи «Звезда» 20% от стоимости танкеров класса Афрамакс. Это позволит начать их производство. Спуск судов на воду планируется в 2022 г.

В декабре премьер Дмитрий Медведев сообщил, что набсовет «ВЭБ.РФ» одобрил предоставление кредита в размере 18,5 млрд руб. на строительство нового арктического танкера-челнока для «Роснефти». В феврале председатель госкорпорации Игорь Шувалов заявлял, что ВЭБ профинансирует строительство трех танкеров для «Новатэка» стоимостью по 35 млн евро.

Судостроительное предприятие «Звезда» находится на Дальнем Востоке, рядом с городом Большой Камень. Наибольшей бенефициарной долей в «Звезде» владеет крупнейший акционер «Роснефти» – «Роснефтегаз». Ему принадлежит 89% в компании «Современные технологии судостроения», которая контролирует 53,3% в «Звезде», и еще 75% минус 2 акции в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта, который, в свою очередь, владеет 46,5% в «Звезде».

Политика
Новости

Минобороны подтвердило информацию о взрыве в академии в Петербурге

Ведомости
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В военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Пострадали три человека, им оказана медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает, уточнили в ведомстве. Взрыв произошел приблизительно в 13:30 в одном из служебных помещений здания академии, отметили в Минобороны. Сейчас на месте ЧП сотрудники правоохранительных органов и руководство учебного заведения выясняют обстоятельства происшедшего, добавили в ведомстве.

В свою очередь источники «Фонтанки» и «Интерфакса» сообщили о четверых пострадавших, их доставили в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. По данным агентства, легкие и средние травмы получили курсанты академии. Источники «Фонтанки» в администрации сообщили, что все пострадавшие являются офицерами. Разорвалось взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте, частично обрушился лестничный пролет, уточнила «Фонтанка».

Из здания академии эвакуируют курсантов и преподавателей, территория вуза оцеплена. На месте ЧП присутствуют исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Позже «Фонтанка» уточнила информацию о пострадавших: при взрыве пострадали трое саперов и женщина-преподаватель. По информации издания, под лестницей в одном из корпусов академии было обнаружено самодельное взрывное устройство. Руководство вуза объявило эвакуацию, на место ЧП была вызвана собственная группа разминирования академии. Взрыв произошел, когда саперы накрывали найденное устройство бронежилетами, готовясь обезвредить его, уточнила «Фонтанка».

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В учебном заведении готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов Вооруженных сил России, а также федеральных органов исполнительной власти.

Выбор редактора
Политика
Новости

Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку

Ведомости
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Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД. По его информации, Коваленко уйдет в отставку в апреле после отпуска. Вопрос об увольнении Коваленко поднимался во вторник на совещании руководства федеральной госавтоинспекции, отмечает радиостанция.

Источник «Ведомостей» в полиции подтвердил информацию о возможной отставке Коваленко. Он действительно ушел в отпуск и может не вернуться после него на прежнюю должность, рассказал источник. Официально в МВД отказались комментировать эту информацию.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил Коваленко выговор после смертельного ДТП на Можайском шоссе. «Если еще раз такое повторится, лишится должности», – заявил Колокольцев. К дисциплинарной ответственности руководитель МВД также привлек еще семерых высокопоставленных офицеров из руководства управления ГИБДД Москвы. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что уход Коваленко не связан с ДТП на Можайском шоссе. «Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии», – пояснил он.

На Можайском шоссе 25 марта в результате столкновениях двух машин погибли два человека. Во время оформления ДТП сотрудники ГИБДД позволили виновнику скрыться с места происшествия. После того как глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ДТП, виновник аварии сдался полиции. Им оказался уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

Виктор Коваленко возглавлял столичное управление ГИБДД с марта 2015 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Goldman Sachs оценил перспективы президентства Зеленского

Ведомости
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Инвестиционный банк Goldman Sachs оценил эффективность шоумена Зеленского в качестве возможного президента Украины, сообщает «Интерфакс». По мнению аналитиков инвестбанка, она будет зависеть от способности Зеленского создать альянсы с политическими партиями страны на будущих парламентских выборах.

Выборы в Верховную раду пройдут 27 октября, и соцопросы показывают, что она станет еще более раздробленной, отмечают аналитики. В Goldman Sachs ожидают, что в случае победы Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман и нынешнее правительство останутся на своих местах.

В 2014 г. полномочия Верховной рады были существенно расширены. Она имеет право сместить президента страны через процедуру импичмента. Президентские указы о введении военного или чрезвычайного положения, всеобщей мобилизации требуют утверждения в парламенте. Также именно Верховная рада назначает премьер-министра и формирует кабинет правительства страны.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 14:00 по киевскому времени (совпадает с московским), обработано 99,18% протоколов. Зеленский набрал 30,22% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 15,92% голосов. Оба кандидата прошли во второй тур. Экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,39% и выбыла из борьбы за президентское кресло.

Тимошенко уже отказалась поддерживать Зеленского и Порошенко во втором туре выборов, передает издание «Украинские новости». «Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной», – заявила бывший премьер на брифинге в Киеве.

Goldman Sachs отмечают, что поражение Юлии Тимошенко позитивно повлияло на цены украинских еврооблигаций, и предполагает, что приток средств в них с внутреннего рынка увеличится. А это снизит опасения инвесторов по поводу способности Украины выплачивать внешний долг.

Политика
Новости

Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, сообщает Генпрокуратура.

Терещенко подал заявление об отставке на прошлой неделе в связи с выходом на пенсию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве республики. По информации РБК, он был приближенным к семье Арашуковых.

Президент также освободил от должностей Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова. На должность прокурора Рязанской области Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Панченко, на должность прокурора Алтайского края – советника юстиции 3-го класса Александра Руднева.

В конце января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали и обвинили в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества для хищений у «Газпрома» газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

Бизнес
Новости

Bayer запустила процедуру передачи в Россию технологий селекции

Ведомости
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Центр технологического трансфера (ЦТТ) начал принимать заявки от селекционных компаний на получение гермоплазмы (генетического материала) кукурузы, сои, рапса и пшеницы по технологии немецкой компании Bayer, говорится в совместном сообщении ЦТТ и Bayer. Отбор заявок продлится до конца июня, в итоге гермоплазму на безвозмездной основе получат 10 компаний.

ЦТТ появился в результате слияния немецкой Bayer и американской Monsanto – Федеральная антимонопольная служба России в обмен на согласование сделки обязала Bayer передать некоторые цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии селекции семян. ЦТТ создан на базе Высшей школы экономики (ВШЭ) для координации этой работы.

По некоторым культурам Россия зависит от зарубежных высокопродуктивных семян, говорит директор Института развития и права ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Так, например, приходится закупать до 65% посевного материала для выращивания кукурузы. Технологический трансфер позволит российским компаниям освоить современные маркер-ориентированные методы селекции, т. е. селекции семян с определенными свойствами. «Мы ожидаем, что интерес к участию в программе проявят как государственные НИИ, так и частные селекционные компании», – добавляет директор ЦТТ Михаил Харченко.

Одновременно с этим ЦТТ начал поиск научного центра, на базе которого эксперты Bayer будут обучать российских специалистов эффективным методам селекции, говорится в сообщении. Прошедшие обучение смогут передать полученные знания своим коллегам, говорит руководитель дивизиона Crop Science в странах СНГ компании Bayer Ив Пике.

Политика
Новости

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Ведомости
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Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддержать нынешнего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает издание «Украинские новости».

«Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной», – заявила она на брифинге в Киеве. По ее словам, Зеленский и Порошенко не смогут остановить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Порошенко не должен был пройти во второй тур, считает Тимошенко. «Выборы были сфальсифицированы... он [Порошенко] туда прорвался нечестным путем», – пояснила она, добавив, что не планирует обжаловать результаты первого тура в суде. Отказ от обжалования экс-премьер объяснила тем, что ее команда не верит в возможность добиться справедливости в украинских судах. Тимошенко также пообещала не устраивать акции протеста из-за проигрыша в первом туре. Подобные мероприятия «расшатывают стабильность Украины», отметила она.

Ранее украинский депутат Мустафа Найем заявил, что Зеленский и Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре. Бывший премьер может поддержать Зеленского в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, утверждал Найем. «Если такие договоренности будут достигнуты, то это будет означать, что Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко», – пояснял депутат. Информацию о переговорах Зеленский и Тимошенко позже опровергли.

На Украине 31 марта прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, после обработки 98,9% протоколов Зеленский набрал 30,23% голосов, Порошенко – 15,91%, Тимошенко – 13,39%. На 4-м месте оказался встречавшийся накануне выборов с российским премьером Дмитрием Медведевым Юрий Бойко с 11,68%. Зеленский выиграл в 19 из 24 областей Украины и Киеве, Порошенко – в Львовской и Тернопольской областях, Тимошенко – в Ивано-Франковской области. На подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей больше всего голосов набрал Бойко. Явка на выборах составила 63,52%, они признаны состоявшимися.

Как проходило голосование на выборах президента Украины

Выбор редактора
Политика
Новости

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Ведомости
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Численность населения Земли в 2018 г. выросла и составила 7,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН. Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.

Средний уровень рождаемости продолжит снижаться. Сейчас он составляет 2,5 ребенка на 1 женщину. К 2030 г. он упадет до 2,4 ребенка на женщину. По прогнозам ООН, к 2050 г. более 70% людей будут жить в странах, где общий показатель рождаемости станет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Как ранее отмечали в ООН, основной прирост населения Земли будет происходить за счет Африки. Общее число жителей стран континента сейчас увеличивается на 2,5% в год. Также народонаселение вырастет в Азии – до 2050 г. на 0,9 млрд человек.

К 2050 г. население Земли заметно постареет. В 2018 г. люди старше 65 лет составляют 19% населения Европы, 16% населения Северной Америки. К 2050 г. их станет 28 и 23% соответственно. В Азии и Латинской Америке доля пожилых вырастет до 18%. В Африке, где самое молодое население в мире, к 2050 г. доля пожилых составит 9%.

По данным ООН, более половины жителей Земли – горожане. В дальнейшем урбанизация Земли будет расти. К 2050 г. 60% населения стран мира будут жить в городах, а к 2100 г. – около 68%.

Бизнес
Новости

«Магнит» объявил о запуске программы лояльности

Ведомости
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Российский ритейлер «Магнит» объявил о запуске собственной программы лояльности, говорится в сообщении компании. Покупатели смогут копить бонусы при покупках сразу во всех магазинах сети: супермаркетах, аптеках, магазинах формата «у дома». Бонусы будут начисляться по системе 1 бонус – 1 руб. Покупатели смогут оплачивать бонусами до 100% чека покупки.

В «Магните» надеются, что каждый третий чек в магазинах сети будет оплачиваться картой лояльности.

Сейчас программа действует в пилотном режиме в трех регионах России: Костромской, Челябинской и Ярославской областях. До конца года она заработает во всех 65 регионах, где работает «Магнит». На конец 2018 г. у «Магнита» было более 18 000 магазинов.

В начале 2018 г. основатель сети «Магнит» бизнесмен Сергей Галицкий продал большую часть своего пакета (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб., позже банк перепродал 11,82% Marathon Group. После этого сменилось руководство ритейлера.

Уже несколько лет «Магнит» пытается увеличить рост продаж и приток покупателей. Выручка второго по обороту российского ритейлера выросла в 2018 г. на 8,2% до 1,2 трлн руб. Чистая прибыль «Магнита» за 2018 г. сократилась на 4,9% до 33,8 млрд руб. Годовая EBITDA уменьшилась на 2% до 89,8 млрд руб., рентабельность по ней сократилась с 8 до 7,3%, говорилось в финансовой отчетности компании.

Выручка лидера российского ритейла X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») за год выросла на 18,5% до 1,53 трлн руб.

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