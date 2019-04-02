Мильнер выбыл из списка самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes
Основатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер выбыл из списка самых успешных венчурных инвесторов мира по версии американского Forbes – The Midas List («Список Мидаса»). В 2018 г. российский Forbes оценил состояние Мильнера в $3,7 млрд.
DST Global на ранних стадиях вкладывался в Facebook, Twitter, Alibaba, Xiaomi, а также многие другие стартапы. Благодаря этому российский предприниматель был единственным представителем России в рейтинге в течение нескольких лет. В 2015–2017 гг. Мильнер входил в топ-20 списка. В прошлом году Forbes поместил его на 52-е место.
Второй год подряд рейтинг возглавил управляющий партнер фонда Sequoia Capital China Нил Шэнь. Второе и третье места заняли соответственно партнеры Benchmark Capital Питер Фентон и Билл Герли. Одновременно в «Список Мидаса» впервые вошли два управляющих партнера DST Global: Рахул Мехта (занимается инвестициями фонда в компании из США, Индонезии и Индии) и Джон Линдфорс (возглавляет офис фонда в Гонконге и руководит китайским направлением).
В «Список Мидаса» Forbes включает инвесторов, вложившихся в стартапы, которые затем стали крупными компаниями. Журнал ранжирует инвесторов по их пакету. Учитываются компании, которые вышли на IPO, были куплены по меньшей мере за $200 млн в последние пять лет или привлекли минимум $400 млн инвестиций.