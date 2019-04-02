Технологии

Новости

Мильнер выбыл из списка самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes

Основатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер выбыл из списка самых успешных венчурных инвесторов мира по версии американского Forbes – The Midas List («Список Мидаса»). В 2018 г. российский Forbes оценил состояние Мильнера в $3,7 млрд.

DST Global на ранних стадиях вкладывался в Facebook, Twitter, Alibaba, Xiaomi, а также многие другие стартапы. Благодаря этому российский предприниматель был единственным представителем России в рейтинге в течение нескольких лет. В 2015–2017 гг. Мильнер входил в топ-20 списка. В прошлом году Forbes поместил его на 52-е место.

Второй год подряд рейтинг возглавил управляющий партнер фонда Sequoia Capital China Нил Шэнь. Второе и третье места заняли соответственно партнеры Benchmark Capital Питер Фентон и Билл Герли. Одновременно в «Список Мидаса» впервые вошли два управляющих партнера DST Global: Рахул Мехта (занимается инвестициями фонда в компании из США, Индонезии и Индии) и Джон Линдфорс (возглавляет офис фонда в Гонконге и руководит китайским направлением).

В «Список Мидаса» Forbes включает инвесторов, вложившихся в стартапы, которые затем стали крупными компаниями. Журнал ранжирует инвесторов по их пакету. Учитываются компании, которые вышли на IPO, были куплены по меньшей мере за $200 млн в последние пять лет или привлекли минимум $400 млн инвестиций.