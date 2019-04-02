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Мильнер выбыл из списка самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes

Ведомости
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Основатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер выбыл из списка самых успешных венчурных инвесторов мира по версии американского Forbes – The Midas List («Список Мидаса»). В 2018 г. российский Forbes оценил состояние Мильнера в $3,7 млрд.

DST Global на ранних стадиях вкладывался в Facebook, Twitter, Alibaba, Xiaomi, а также многие другие стартапы. Благодаря этому российский предприниматель был единственным представителем России в рейтинге в течение нескольких лет. В 2015–2017 гг. Мильнер входил в топ-20 списка. В прошлом году Forbes поместил его на 52-е место.

Второй год подряд рейтинг возглавил управляющий партнер фонда Sequoia Capital China Нил Шэнь. Второе и третье места заняли соответственно партнеры Benchmark Capital Питер Фентон и Билл Герли. Одновременно в «Список Мидаса» впервые вошли два управляющих партнера DST Global: Рахул Мехта (занимается инвестициями фонда в компании из США, Индонезии и Индии) и Джон Линдфорс (возглавляет офис фонда в Гонконге и руководит китайским направлением).

В «Список Мидаса» Forbes включает инвесторов, вложившихся в стартапы, которые затем стали крупными компаниями. Журнал ранжирует инвесторов по их пакету. Учитываются компании, которые вышли на IPO, были куплены по меньшей мере за $200 млн в последние пять лет или привлекли минимум $400 млн инвестиций.

Технологии
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«Интер РАО» и «Ростех» создали компанию для развития цифровизации и big data

Ведомости
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«Интер РАО» и «РТ-инвест» (входит в «Ростех») создали совместное предприятие, которое будет заниматься развитием технологий для цифровизации энергетики и управления большими массивами данных (big data). Об этом говорится в сообщении «РТ-инвеста».

Речь идет об учреждении на паритетных правах ООО «Единый национальный оператор данных» (ООО «ЕНОД»). По данным «СПАРК-Интерфакса», компания была зарегистрирована 29 марта. По информации источника «Интерфакса», учредителями выступили подконтрольное «Интер РАО» ООО «РН-энерго» и ООО «РТ-инвест финанс».

«Группа «Интер РАО» и АО «РТ-инвест» намерены использовать лучшие технологические наработки, накопленную статистику и отраслевые компетенции друг друга для получения мультипликативных эффектов не только в энергетике, но и в производстве отечественного оборудования», – говорится в пресс-релизе «РТ-интвеста».

«Мы ценим партнерство с группой «Интер РАО» и считаем, что созданное совместное предприятие позволит в ближайшем будущем реализовать комплекс задач по цифровизации энергоотрасли и повышению качества услуг для потребителей. Кроме того, данный шаг даст толчок к развитию отечественных технологий в данной сфере и снизит зависимость российских компаний от иностранного оборудования», – заявили «Ведомостям» в «РТ-инвесте».

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Экономика
Новости

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Ведомости
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Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление. Ранее Евросоюз ввел тарифные квоты на 26 категорий товаров стальной продукции со 2 февраля.

В Минэкономразвития агентству подтвердили информацию об уведомлении, отметив, что пока решения о том, какими могут быть ответные меры, нет.

В 2018 г. США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Некоторые члены ВТО (в частности, ЕС и ЕАЭС) начали расследование, чтобы защитить себя «от рисков перетока на свои рынки стали и алюминия с рынка США», пояснили в Минэкономразвития. По итогам расследования ЕС ввел тарифные квоты в объемах, соответствующих среднему импорту в ЕС за 2015–2017 гг. По правилам ВТО, члены организации, пострадавшие от таких мер, имеют право на компенсацию или встречное приостановление уступок. «Мы по процедуре ВТО уведомили о том, что резервируем за собой соответствующее право», – уточнили в Минэкономразвития.

В июле 2018 г. Россия в ответ на пошлины США ввела ряд ограничений на импорт американских товаров, а также подала иск в суд в ВТО о противоречии этих ограничений нормам ВТО. В ноябре 2018 г. была сформирована третейская группа для рассмотрения иска.

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Бизнес
Новости

Сбербанк подал в суд иски о банкротстве двух нефтяных компаний Коми

Ведомости
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Сбербанк обратился в Арбитражный суд республики Коми с исками о банкротстве двух нефтяных компаний – «Нефтус» и «Колванефть», следует из материалов суда. Сумма исковых требований банка к «Нефтусу» составляет свыше 5 млрд руб., аналогичные требования предъявлены к «Колванефти».

Суть исков не раскрывается.

По данным «СПАРК-Интерфакса», обе компании зарегистрированы по одному адресу на Парковой улице в Усинске и специализируются на добыче нефти. Их бенефициар – кипрская «Годапа энтерпрайзис лимитед».

Выручка «Нефтуса» в 2017 г. составила 4,79 млрд руб., чистая прибыль – 62,93 млн руб. Выручка «Колванефти» в том же году – 6,91 млрд руб., при этом компания зафиксировала чистый убыток в 82,34 млн руб. против 2,23 млрд руб. прибыли в 2016 г. Гендиректор обеих – Григорий Гуревич – президент «Нефтяной компании Нобель ойл» и «Нобель ойл компания-оператор (КО)».

Сбербанк сообщил о намерении обратиться с исками о банкротстве «Нобель ойл компании-оператора (КО)», «Нефтуса» и «Колванефти» еще в ноябре 2017 г., отмечает «Интерфакс».

На сайте «Нобель ойла» говорится, что компания специализируется на разведке и добыче нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми) и ХМАО. В число его акционеров, согласно информации на сайте, входят китайский суверенный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) – партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по Российско-китайскому инвестфонду, а также гонконгская инвестгруппа Oriental Patron, их доли не раскрываются.

Политика
Новости

«Коммерсантъ»: взрыв в академии в Петербурге могут признать терактом

Ведомости
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Взрыв, произошедший в военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге, следствие может квалифицировать как теракт, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации источников газеты, курсанты обнаружили подозрительный пакет приблизительно в 13.30 под одной из лестниц в здании академии. Учащиеся академии сообщили о находке преподавателям, среди которых был полковник Рифат Закиров.

По данным газеты, Закиров в прошлом профессиональный сапер. По одной из версий следствия, полковник решил накрыть пакет бронежилетом, чтобы минимизировать последствия возможного взрыва. При соприкосновении с бронежилетом взрывное устройство сработало. Взрыв был настолько мощным, что обвалилась лестница. Мощность безоболочного устройства, о взрыве которого ранее сообщило Минобороны, была эквивалентна 500–600 г тротила, уточняет газета. Его конструкцию еще предстоит установить экспертам-взрывотехникам ФСБ. Помимо Закирова ранения получили и другие преподаватели академии – полковник Николай Курдай, майор Андрей Тонышев и старший лейтенант Валентина Головачева, пишет «Коммерсантъ».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более человек». Расследованием занимается военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В учебном заведении готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов Вооруженных сил России, а также федеральных органов исполнительной власти.

Выбор редактора
Политика
Новости

Парламентарии хотят не допустить выхода Великобритании из ЕС 12 апреля

Ведомости
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Парламентарии из Лейбористской и Консервативной партий предложили принять закон, который призван не допустить выхода Великобритании из Евросоюза без каких-либо договоренностей 12 апреля, сообщает Financial Times. Если он будет принят, премьер Тереза Мэй обязана будет попросить у Брюсселя отложить Brexit. В законопроекте не уточняется, на какой срок нужно будет продлить процесс, но новую дату должен будет одобрить парламент. Ожидается, что обсуждение законопроекта и голосование о его принятии состоится 4 апреля.

Накануне, 1 апреля, парламентарии во второй раз попытались взять процесс Brexit под свой контроль: они провели серию индикативных голосований по альтернативам соглашению Brexit, о котором Мэй договорилась с ЕС. Среди них были предложения договориться о таможенном союзе или создании единого рынка с ЕС, отмена Brexit и проведение нового референдума. Однако ни один из вариантов снова не смог набрать более 50% голосов.

В свою очередь, Мэй 2 апреля устроила многочасовую встречу с кабинетом министров, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. В том числе возможное проведение досрочных выборов, пишет FT. Предполагается, что 4 апреля она попытается в четвертый раз вынести на голосование в парламенте свое соглашение с ЕС. Это связано с тем, что 5 апреля Мэй собирается объяснить лидерам ЕС свои дальнейшие намерения, чтобы они могли подготовиться к экстренному саммиту Европейского совета по поводу Brexit, который состоится 10 апреля. Но в прошлый раз против сделки Мэй проголосовали 344 депутата, за – 286.

Лидеры ЕС в марте согласились отложить Brexit до 22 мая, если парламент одобрит план Мэй. В противном случае Великобритания должна до 12 апреля предложить блоку другой вариант действий или покинуть его без договоренностей. Эти даты были выбраны для того, чтобы страна вышла из ЕС до майских выборов в Европарламент или приняла участие в них, если Brexit будет перенесен на более долгий срок.

Координатор ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье ранее предупредил, что сценарий жесткого Brexit «становится все более вероятным день ото дня». По его словам, Великобритании придется «серьезно обосновать» необходимость предоставить ей длительную отсрочку, если она попросит ее. При этом он подчеркнул, что ЕС не будет вести переговоры об изменении условий достигнутого с Мэй соглашения.

Технологии
Новости

Доходы от продажи музыки в мире выросли за год на 10%

Ведомости
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Доходы от продажи музыки в мире в 2018 г. составили $19,1 млрд, что почти на 10% больше показателей 2017 г., следует из материалов Международной федерации производителей фонограмм и видеограмм. Financial Times отмечает, что стриминговые сервисы стали основным драйвером роста для индустрии, которая в течение 15 лет переживала спад.

Любители музыки в 2018 г. предпочитали слушать ее онлайн, доходы стриминговых сервисов выросли более, чем на 30%. Совокупное число платных подписчиков Spotify, Apple Music и Deezer и других платформ потокового аудио достигло 255 млн пользователей. Именно стриминговые сервисы аккумулировали до 60% в общей структуре глобальных доходов от продажи музыки, то есть около $11,6 млрд. Продажи музыки на физических носителях наоборот упали на 10% в прошлом году и заняли лишь четверть в структуре общих доходов, то есть около $4,7 млрд.

На авторских правах отрасль заработала $2,7 млрд (рост – 9,8% к прошлому году). Доходы от синхронизации составили $460 000, показав рост на 5,2% к 2017 г.

Финансы
Новости

Власти Эстонии начали проверку местного филиала Swedbank

Ведомости
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Финансовая инспекция Эстонии начала проверку местного филиала Swedbank, сообщило издание ERR со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ливию Восман. Информацию о проверке подтвердила и пресс-секретарь шведского банка Кристийна Херодес. «Контролеры на месте, мы с ними сотрудничаем», – сказала она.

Инспекцию интересует, как соблюдались требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 г. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, после чего будет оценена необходимость введения мер в отношении банка.

В феврале эстонская и шведская финансовые инспекции договорились сотрудничать по делу об отмывании денег Swedbank. Аналогичные соглашения между собой ранее заключили надзорные учреждения Швеции, Латвии и Литвы.

В конце марта совет директоров Swedbank уволил гендиректора Бригитту Боннесен из-за разрастающегося скандала с отмыванием денег. В 2008–2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов. Европейские надзорные органы обвинили Swedbank в отмывании денег. Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты в отношении Danske Bank.

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Политика
Новости

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Ведомости
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Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и «Аквасибу». Прокуратура требовала признать недействительным договор аренды участка на берегу озера, заключенный между муниципалитетом и компанией. В качестве третьей стороны к делу привлечено управление ФАС по Иркутской области.

Строительство завода на Байкале началось в январе 2019 г. Воду планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. В середине марта суд по иску природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода: ведомство сообщило о нарушениях на стройке, в том числе обнаружило следы разлива нефтепродуктов и навалы отходов производства.

Против строительства завода высказывались местные жители. По их мнению, работа завода нанесет экологический ущерб Байкалу. Премьер Дмитрий Медведев в марте поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства.

Бизнес
Новости

Reuters: «Черкизово» ведет переговоры о покупке «Приосколья»

Ведомости
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Крупнейший производитель мяса птицы в России «Черкизово» ведет переговоры о покупке белгородского конкурента – компании «Приосколье» (основной собственник – Геннадий Бобрицкий. – «Ведомости»), пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и один, близкий к администрации Белгородской области.

«Процесс уже длится достаточно долго», – сказал один из источников. Детали переговоров он отказался раскрыть. «Черкизово» хотело войти в Белгород много раз, но у них не очень получалось», – отметил источник в отрасли. Представитель «Черкизово» отказалась от комментариев, представитель «Приосколья» не была доступна для журналистов.

По информации источника «Ведомостей», знакомого с руководством «Черкизово», все хозяйство «Приосколья» группе не интересно. Производителя интересуют только отдельные активы, уточнил он.

Группа «Черкизово» ранее объявила о планах разместить акции на Московской бирже среди широкого круга инвесторов. Компания собирается привлечь не менее $200 млн. Первичные поступления компания планирует использовать в том числе и на потенциальные приобретения. В декабре 2018 г. «Черкизово» купило актив «Приосколья» на Алтае – «Алтайского бройлера» – за 4,6 млрд руб. В том же месяце «Черкизово» выкупило долги другого актива белгородской группы – «Белой птицы». Речь идет о долгах трех дочерних структур «Белой птицы» на общую сумму 6,5 млрд руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР завел дело о покушении на убийство после взрыва в академии в Петербурге

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более человек. Расследованием занимается военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения.

Ранее Минобороны сообщило, что около 13:30 в одном из помещений академии взорвался неустановленный безоболочный предмет. По предварительной информации, травмы получили четверо военных, им оказана медицинская помощь.

Источник в вузе рассказал «Интерфаксу», что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии. По данным «Фонтанки», мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте, лестничный пролет частично обрушился. Курсанты и персонала академии были эвакуированы.

Академия имени А. Можайского – политехнический вуз, который готовит специалистов для космических войск, войск ПВО–ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.

Политика
Новости

Moody's: риторика Зеленского будет более примирительной, чем у Порошенко

Ведомости
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В случае победы на президентских выборах на Украине шоумен Владимир Зеленский будет более лояльным к России, чем действующий президент Петр Порошенко, считают аналитики Moody's. В своем отчете международное рейтинговое агентство предполагает, что риторика Зеленского по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной. Присоединение Крыма к России и автономию ДНР и ЛНР Зеленский признавать не будет, считают в Moody's.

По украинскому законодательству президент отвечает за международную политику, оборону и внутреннюю безопасность страны, вопросы экономики и энергетики находятся в ведении премьера и кабинета министров. Несмотря на смягчение отношений с Россией, во внешней политике Зеленский сохранит прозападную ориентацию, уверены в Moody's. Расходы на оборону и безопасность могут сократиться. В вопросах энергетики страны сохранится нестабильность. Торговые санкции в отношении России сняты не будут, уверены в Moody's.

Инвестиционный банк Goldman Sachs также дал оценку эффективности президентства Зеленского. По мнению аналитиков банка, она будет зависеть от способности Зеленского вступить в альянс с политическими элитами страны.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 17.00 по киевскому времени (совпадает с московским), обработано 99,55% протоколов. Лидером голосования стал Зеленский, его поддержали 30,22% голосов избирателей, у Порошенко – 15,94% голосов. Украинцы выберут президента страны 21 апреля на втором туре голосования.

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