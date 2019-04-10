Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», который произошел днем 10 апреля, сообщили в пресс-службе банка. Все системы Сбербанка работают в штатном режиме.
По данным Downdetector, сбой начался около 11.30 мск. Робот колл-центра Сбербанка сообщил, что могут наблюдаться временные затруднения при проведении платежей или совершении переводов.
Это второй сбой в работе Сбербанка за неделю. 8 апреля клиенты не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах, отмечали в пресс-службе банка.
Согласно данным банка за февраль, «Сбербанк онлайн» пользуется свыше 43 млн человек. На Сбербанк приходится более 70% переводов с карты на карту.