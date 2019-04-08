В работе мобильного приложения и колл-центра Сбербанка произошел сбой

Андрей Махонин / Ведомости

В работе Сбербанка в понедельник произошел сбой: клиенты не могли провести платежи и переводы в «Сбербанк онлайн» – как в мобильном приложении, так и в версии для компьютера. Пресс-служба госбанка сообщила, что по техническим причинам ряд клиентов не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах. По данным Downdetector (собирает отчеты о работе сайтов), пользователи начали фиксировать неполадки в районе 10.00 мск. Большинство – 42% – пользователей пожаловались на невозможность войти в систему, 30% не могли перевести деньги, 27% указали на сбой всех сервисов.

Проблемы возникли и в работе колл-центра. При звонке по короткому номеру 900 робот озвучивал меню с задержкой, а время соединения с оператором превышало 5 минут. По городскому номеру робот сообщал, что не может обслужить звонок корреспондента «Ведомостей». «Мы не наблюдаем каких-либо проблем со звонками. Возможно, вы не смогли дозвониться в колл-центр в связи с ситуативной повышенной нагрузкой на системы колл-центра», – сообщил представитель Сбербанка.

На устранение сбоя у госбанка ушло порядка 7 часов. «Мы устранили сбой, теперь все работает. Платежи и переводы в «Сбербанк онлайн» и банкоматах проходят без проблем», – написал госбанк в Twitter в 17.07 мск.

Сбербанк отказался комментировать причины сбоя и количество клиентов, которых он затронул.

«Сбербанк онлайн» пользуется свыше 43 млн человек, раскрывал госбанк в феврале. На Сбербанк приходится более 70% переводов с карты на карту, по данным самого банка и ЦБ за девять месяцев 2018 г. (данными о переводах за весь 2018 год Сбербанк не делится).

Сбой в «Сбербанк онлайн» произошел на следующий день после того, как недоступным оказалась Система быстрых платежей (СБП) – основной конкурент на рынке переводов для госбанка. СБП Центробанк запустил в феврале этого года.

Операции в СБП не проходили в воскресенье, 7 апреля: из-за технических проблем система была недоступна с 6.40 до 23.00 мск. Регулятор объяснял сбой внеплановыми работами на стороне внешних телекомпровайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. При проведении каких операций возникают проблемы, регулятор не уточнил.

Технические проблемы в работе СБП вызваны сбоем в системе «Глонасс», по которой сервис синхронизирует время, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к СБП. Представитель «Роскосмоса» заявил, что никаких отклонений в работе «Глонасс» зафиксировано не было, а официальных обращений в связи с некорректной работой СБП в госкорпорацию не поступало.

В СБП в воскресенье стали некорректно отражаться даты, говорит другой человек, близкий к СБП, но с чем именно был связан сбой, он не знает. По словам собеседника, близкого к «Роскосмосу», сбой в работе СБП связан с плановыми работами в системе GPS. На официальном сайте системы указано, что в 23.59 6 апреля произошел сброс на 0 времени GPS.

Представитель ЦБ не ответил на вопросы «Ведомостей».

Переводы в СБП выполняются напрямую между счетами и не зависят от систем платежных карт. Перевести деньги можно с помощью мобильных приложений банков. Для этого достаточно знать номер телефона получателя.

Первый год банки могут пользоваться СБП бесплатно, сейчас в системе 12 банков. Затем они будут платить от 1 до 6 руб. за один перевод в зависимости от суммы платежа. ЦБ намерен обязать участвовать в СБП все крупные банки.