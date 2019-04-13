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Visa увеличила максимальную сумму для покупок без введения пин-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила в России максимальную сумму платежей, для которых не нужно вводить пин-код. Теперь пин-код не требуется при бесконтактной оплате покупок стоимостью до 3000 руб. Раньше пин-код надо было вводить при платежах от 1000 руб. «Теперь платить бесконтактным способом станет еще удобнее», – прокомментировала это нововведение пресс-служба Visa.

Изменения затронут все банки – участники платежной системы Visa, но решение о повышении лимита каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно, пояснил «РИА Новости» руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. ВТБ и Райффайзенбанк сообщили агентству, что полностью готовы к изменениям, предлагаемым Visa. Газпромбанк, банки «Русский стандарт» и «Открытие» намерены последовать рекомендациям платежной системы, но не уточнили, в какой срок. Промсвязьбанк планирует повышать лимит постепенно.

Другие платежные системы – Mastercard и «Мир» – пока не сообщали о планах последовать примеру Visa и повысить предельную сумму для бесконтактных платежей без пин-кода. Лимит в этих системах сейчас составляет 1000 руб.

Осенью прошлого года Visa сообщила, что Россия находится в тройке стран – лидеров по числу бесконтактных платежей, совершаемых как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay и др.). Эксперты Сбербанка называли рост бесконтактных платежей одним из главных финансовых трендов последних двух лет.