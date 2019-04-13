Бывший топ-менеджер «Газпрома» станет новым замминистра финансов
Андрей Круглов, ранее занимавший должность зампреда правления «Газпрома», станет новым заместителем министра финансов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит «Прайм»). На новой должности Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом.
Круглов был освобожден от должности зампреда правления «Газпрома» 1 апреля в связи с переходом на госслужбу. Он занимал эту должность с 2004 г., а в состав правления входил с 2002 г. В «Газпроме» Круглов курировал вопросы финансово-экономической деятельности.
У Силуанова теперь будет 11 заместителей. Согласно постановлению о структуре Министерства финансов, у главы ведомства может быть не более 10 заместителей, в том числе два первых заместителя, и один статс-секретарь – заместитель министра.