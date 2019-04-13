Бывший топ-менеджер «Газпрома» станет новым замминистра финансов

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Bloomberg узнал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после решения суда о его аресте был направлен в тюрьму строгого режима Белмарш, в которой обычно содержатся особо опасные преступники. Об этом Bloomberg сообщил друг Ассанжа Воан Смит и подтвердил представитель основателя WikiLeaks.

В Белмарше, который агентство называет британским Гуантанамо (американская тюрьма строго режима для террористов и особо опасных преступников), содержатся самые опасные заключенные во всей стране. В частности, среди заключенных этой тюрьмы числился Абу Катада, который ранее считался «правой рукой лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена», а также четверо осужденных за попытку совершить теракт в лондонском общественном транспорте. То, что Ассанжа направили именно в эту тюрьму, «может говорить о серьезном подходе британских властей к задержанию» основателя WikiLeaks, отмечает Bloomberg.

Заключенные в Белмарше проводят практически все время в своих камерах, пишет агентство. «Согласно отчету инспектора, почти половина заключенных заявили, что обычно они проводят вне камер менее двух часов в неделю», — говорится в материале. Хуже всего дела обстоят в подразделении с усиленной охраной, где камеры настолько маленькие, что могут вызвать приступы клаустрофобии, а доступ в тренажерный зал и библиотеку ограничен, сообщает Bloomberg.

Плюсом прибывания в тюрьме для Ассанжа может стать доступ к медицинскому обслуживанию, которого он был лишен в посольстве Эквадора, считает агентство. В течение семи лет программист не наблюдался у врача, сообщил его адвокат. В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж находился с 2012 г., он жил в тесной комнате без окон, в которой были только кровать, стол и беговая дорожка.

Власти Эквадора 11 апреля отказали Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после этого он был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве