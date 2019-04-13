Новости
Финансы
Новости

Бывший топ-менеджер «Газпрома» станет новым замминистра финансов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Андрей Круглов, ранее занимавший должность зампреда правления «Газпрома», станет новым заместителем министра финансов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит «Прайм»). На новой должности Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом.

Круглов был освобожден от должности зампреда правления «Газпрома» 1 апреля в связи с переходом на госслужбу. Он занимал эту должность с 2004 г., а в состав правления входил с 2002 г. В «Газпроме» Круглов курировал вопросы финансово-экономической деятельности.

У Силуанова теперь будет 11 заместителей. Согласно постановлению о структуре Министерства финансов, у главы ведомства может быть не более 10 заместителей, в том числе два первых заместителя, и один статс-секретарь – заместитель министра.

Политика
Новости

МВД возбудило дело о хищениях в РУСАДА перед Олимпиадой в Сочи

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенническом хищении 1 млн руб. в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. Расследование связано с действиями бывшего руководства организации.

По версии следствия, неустановленные лица в период с 14 марта 2011 г. по 20 декабря 2014 г. переводили денежные средства «под предлогом оплаты заключенных с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования» для сбора биологического материала для допинг-проб. При этом цены на оборудование были завышены. В результате было похищено более миллиона бюджетных средств. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус подтвердил агентству информацию о возможных хищениях, совершенных прошлым руководством организации (руководство РУСАДА сменилось в 2017 г.). По словам Гануса, агентство само организовало проверку с привлечением независимой организации, а ее результаты передало в прокуратуру и МВД.

При изучении старой бухгалтерии выяснилось, что раньше РУСАДА закупало оборудование по ценам на 40–50% выше рыночных, рассказал гендиректор организации. Документы подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, скончавшийся в 2016 г.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Bloomberg узнал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после решения суда о его аресте был направлен в тюрьму строгого режима Белмарш, в которой обычно содержатся особо опасные преступники. Об этом Bloomberg сообщил друг Ассанжа Воан Смит и подтвердил представитель основателя WikiLeaks.

В Белмарше, который агентство называет британским Гуантанамо (американская тюрьма строго режима для террористов и особо опасных преступников), содержатся самые опасные заключенные во всей стране. В частности, среди заключенных этой тюрьмы числился Абу Катада, который ранее считался «правой рукой лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена», а также четверо осужденных за попытку совершить теракт в лондонском общественном транспорте. То, что Ассанжа направили именно в эту тюрьму, «может говорить о серьезном подходе британских властей к задержанию» основателя WikiLeaks, отмечает Bloomberg.

Заключенные в Белмарше проводят практически все время в своих камерах, пишет агентство. «Согласно отчету инспектора, почти половина заключенных заявили, что обычно они проводят вне камер менее двух часов в неделю», — говорится в материале. Хуже всего дела обстоят в подразделении с усиленной охраной, где камеры настолько маленькие, что могут вызвать приступы клаустрофобии, а доступ в тренажерный зал и библиотеку ограничен, сообщает Bloomberg.

Плюсом прибывания в тюрьме для Ассанжа может стать доступ к медицинскому обслуживанию, которого он был лишен в посольстве Эквадора, считает агентство. В течение семи лет программист не наблюдался у врача, сообщил его адвокат. В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж находился с 2012 г., он жил в тесной комнате без окон, в которой были только кровать, стол и беговая дорожка.

Власти Эквадора 11 апреля отказали Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, после этого он был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
Новости

Дворкович опроверг сообщения о приглашении Абызова на день рождения в Россию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что он пригласил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к себе на день рождения. О задержании экс-министра стало известно 26 марта – в день рождения Дворковича. Некоторые СМИ, в частности РБК, «Интерфакс», «Известия», сообщали, что Абызов, который последнее время якобы проживал за границей, приехал в Россию по приглашению друга и был задержан.

По словам Дворковича, он справлял день рождения не в Москве. «Уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с ним (Абызовым) не общался», – сказал он «Интерфаксу». На вопрос, стал ли для него неожиданностью арест Абызова, Дворкович ответил: «Конечно».

Ранее адвокат экс-министра Александр Аснис говорил, что «с момента отставки из правительства [Абызов] постоянно проживает в России, за границу выезжает на отдых, на короткий срок».

Абызов сейчас находится под арестом, он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и другие участники этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., считают следователи. Украденные деньги, по версии СКР, были выведены за рубеж.

Михаил Абызов в суде

Технологии
Новости

Роскомнадзор разблокировал городской портал Ярославля

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор спустя 12 часов разблокировал ярославский городской портал 76.ru, говорится в обращении главного редактора Ольги Прохоровой, опубликованном на сайте издания. Портал был заблокирован по требованию Генпрокуратуры из-за новости о надписи, оскорбляющей Путина, на колоннах местного УВД. Это следует из письма Роскомнадзора в адрес редакции, текст которого приводит Прохорова.

По словам главного редактора, после получения официального письма от ведомства 76.ru удалил из новости про оскорбительную надпись фото, «так как кроме иллюстрации ничто иное не указывало на лица, чье достоинство могло быть оскорблено». После этого сайт был разблокирован. Сама новость на сайте осталась.

В четверг, 11 апреля, Роскомнадзор заблокировал сайт другого ярославского СМИ – информационного агентства «Яркуб». Это агентство и портал 76.ru были в числе тех сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на здании УВД. СМИ утром 1 апреля сообщили, что полиция ищет человека, который написал на колоннах УВД «Путин ****р». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.

Сайт «Яркуб» на момент публикации по-прежнему был недоступен. При переходе на него появлялось сообщение о том, что доступ к данному ресурсу ограничен на основании закона об информации. Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что на сайте была обнаружена информация, распространение которой в России запрещено, а именно – новость о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

Политика
Новости

Губернатор Тюменской области раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал журналистов за то, что они освещали контртеррористическую операцию в Тюмени в режиме реального времени. По его словам, у ликвидированных боевиков нашли смартфоны, с помощью которых они «могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ».

Моор также осудил действия людей, которые комментировали происходящее в соцсетях, «сочиняя небылицы». «Это все очень серьезные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», – написал губернатор на своей странице «В контакте».

Вечером 12 апреля в Тюмени были ликвидированы два вооруженных боевика, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет. По его данным, убитые были сторонниками запрещенной террористической организации «Исламское государство» и готовили теракты. Предполагаемые террористы находились в одном из частных домов Тюмени и при попытке задержания открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были нейтрализованы ответным огнем. Среди гражданского населения и сил правопорядка погибших и пострадавших нет.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству общеопасным способом и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В доме, где находились подозреваемые, были обнаружены автоматы, самодельные взрывные устройства и элементы к ним, а также религиозная литература.

Финансы
Новости

Visa увеличила максимальную сумму для покупок без введения пин-кода

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила в России максимальную сумму платежей, для которых не нужно вводить пин-код. Теперь пин-код не требуется при бесконтактной оплате покупок стоимостью до 3000 руб. Раньше пин-код надо было вводить при платежах от 1000 руб. «Теперь платить бесконтактным способом станет еще удобнее», – прокомментировала это нововведение пресс-служба Visa.

Изменения затронут все банки – участники платежной системы Visa, но решение о повышении лимита каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно, пояснил «РИА Новости» руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. ВТБ и Райффайзенбанк сообщили агентству, что полностью готовы к изменениям, предлагаемым Visa. Газпромбанк, банки «Русский стандарт» и «Открытие» намерены последовать рекомендациям платежной системы, но не уточнили, в какой срок. Промсвязьбанк планирует повышать лимит постепенно.

Другие платежные системы – Mastercard и «Мир» – пока не сообщали о планах последовать примеру Visa и повысить предельную сумму для бесконтактных платежей без пин-кода. Лимит в этих системах сейчас составляет 1000 руб.

Осенью прошлого года Visa сообщила, что Россия находится в тройке стран – лидеров по числу бесконтактных платежей, совершаемых как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay и др.). Эксперты Сбербанка называли рост бесконтактных платежей одним из главных финансовых трендов последних двух лет.

Политика
Новости

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После ликвидации в Тюмени предполагаемых сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) возбуждено уголовное дело – о приготовлении к убийству общеопасным способом и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Вечером 12 апреля в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы два вооруженных боевика, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК). По его данным, убитые были сторонниками ИГ, «вынашивающими намерения совершить террористические акты». Они находились в одном из частных домов Тюмени и при попытке задержания открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были нейтрализованы ответным огнем. Среди гражданского населения и сил правопорядка погибших и пострадавших нет.

В Следственном комитете добавили, что в доме, где находились злоумышленники, были обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации и элементы взрывных устройств.

Фотографии с места событий в Тюмени

Технологии
Новости

Роскомнадзор заблокировал второе ярославское СМИ после новости о надписи про Путина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры заблокировал сайт ярославского издания 76.ru, сообщила его главный редактор Ольга Прохорова в Telegram-канале. На момент публикации зайти на сайт СМИ не получалось, появлялось сообщение о том, что доступ к данному ресурсу ограничен на основании закона об информации. Адрес 76.ru также можно было найти в едином реестре сайтов, распространяющих запрещенную информацию.

По мнению Прохоровой, блокировка связана с тем, что портал отказался удалить новость о надписи, оскорбляющей Путина, на колоннах местного УВД. «Считаю это актом давления на СМИ», – написала она. Главред добавила, что несмотря на блокировку сайта, редакция издания продолжит свою работу.

Ранее по требованию Роскомнадзора был ограничен доступ к сайту ярославского информационного агентства «Яркуб». Ведомство объяснило блокировку тем, что на сайте была обнаружена информация, распространение которой в России запрещено, а именно – новость о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

«Яркуб» и 76.ru были в числе тех сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на здании УВД. СМИ утром 1 апреля сообщили, что полиция ищет человека, который написал на колоннах УВД «Путин ****р». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.

Политика
Новости

В Тюмени ликвидировали подозреваемых в подготовке теракта

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Несколько сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство» ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. Число убитых не уточняется.

Информацию позже подтвердил «РИА Новости» Национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным, ликвидированные боевики готовили теракт.

Вечером 12 апреля на нескольких улицах Тюмени был введен режим КТО, в городе была слышна стрельба. Предполагаемые сторонники ИГ находились в одном из частных домов Тюмени, при попытке задержания они открыли огонь.

Среди мирных жителей жертв и пострадавших во время проведения КТО, по предварительным данным, нет, сообщила представитель департамента здравоохранения региона.

Стиль жизни
Новости

Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС. По итогам обсуждения было принято решение выдать прокатное удостоверение картине, но сроки ее показа перенести с 9 мая на другую дату. Она будет определена в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Сам Лунгин на обсуждении фильма заявил, что готов перенести премьеру на 10 или 12 мая. «Если это действительно такая символичная дата (9 мая), я не хочу прорываться туда лбом», – цитирует режиссера агентство.

Фильм «Братство» рассказывает историю операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг. Минкульт проводил закрытый показ «Братства» по просьбе членов Совета Федерации, тогда фильм посмотрели не только сенаторы, но и ветераны. После показа сенатор Игорь Морозов заявил на заседании Совета Федерации, что фильм якобы искажает исторические события и обижает ветеранов афганской кампании. Лунгин в разговоре с корреспондентом «Говорит Москва» назвал все претензии к фильму мракобесием.

Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова 8 апреля объявила, что фильм получил прокатное удостоверение с датой 9 мая. Но прокатчик фильма в России – WDSSPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures) – удостоверение о прокате так и не получил. Позже замминистра культуры Павел Степанов опроверг слова Любимовой.

Политика
Новости

В Тюмени началась контртеррористическая операция

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На нескольких улицах Тюмени вечером 12 апреля был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Тюменской области. Очевидцы сообщают, что в городе слышна стрельба.

По данным ФСБ, в одном из частных домов Тюмени находятся вооруженные сторонники запрещенной террористической организации «Исламское государство», которые планировали устроить теракт.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной. В районе проведения КТО отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали.

Читать ещё
Preloader more
Фото