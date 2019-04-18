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Финансы
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Карты «Мир» начали принимать в Турции

Ведомости
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Один из крупнейших банков Турции Is Bank начал обслуживать карты платежной системы «Мир», говорится в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК). Россияне уже совершили по ним 50 операций. К началу туристического сезона карты «Мир» будут приниматься более чем в 10 000 интернет-магазинов, а также более чем 40 000 торговых точек и в 6500 банкоматов Is Bank, имеющего крупнейшую эквайринговую сеть в Турции, уточняется в сообщении.

Картой «Мир» россияне смогут оплачивать в том числе авиабилеты, проживание в отелях, покупки в магазинах. В любом банкомате Is Bank туристы смогут снять наличные.

Турция на протяжении многих лет является для россиян одним из популярных туристических направлений. В прошлом году россияне совершили свыше 5,8 млн поездок в эту страну, отмечает НСПК. На сегодняшний день российские банки выпустили более 56 млн платежных карт «Мир». Чистая прибыль НСПК (оператора национальной системы «Мир») в 2018 г. выросла на 43% и составила 4,7 млрд руб., выручка увеличилась на 50% до 11,6 млрд руб. Выручка «Мира» за год выросла почти в 5 раз – с 545 млн до 2,4 млрд руб. (банки платят «Миру» за обработку операций, использование товарного знака).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Правительство подтвердило факт обращения группы ГАЗ за финансовой помощью

Ведомости
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Правительство подтвердило факт обращения группы ГАЗ, находящейся под санкциями США, за дополнительной господдержкой, рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака, передает «Интерфакс». «Обращение компании в правительство подтверждаем, целесообразность дополнительной поддержки прорабатывается, однако никаких решений не принято», – цитирует представителя чиновника агентство.

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщил «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта.

В 2018 г. из-за санкций группа была вынуждена увеличить кредитный портфель на 20,7 млрд руб. (до 73,6 млрд руб.), а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая полученную прибыль. По итогам года отрицательный денежный поток группы составил 11,3 млрд руб. Во втором полугодии 2019 г. есть риски снижения производства на 40% из-за действия санкций. Это вместе с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель, отмечается в письме.

Администратором субсидий, которые просит ГАЗ, выступает Минпромторг. Министерство не ответило на запрос газеты.

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Политика
Новости

Главный редактор «Росбалта» объяснил обыски в редакции публикацией об Усманове

Ведомости
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Обыски в редакции «Росбалта» связаны с уголовным делом по факту публикации информации, порочащей миллиардера Алишера Усманова, рассказал радиостанции «Говорит Москва» главный редактор издания Николай Ульянов.

Дело было заведено в декабре прошлого года. О какой информации идет речь, Ульянов не уточнил. По его словам, из постановления не очень понятно, в отношении кого заведено дело. В нем упоминается еще одно СМИ, название которого Ульянов раньше не слышал и называть не стал. «Тут понять, мы основные фигуранты этого дела или мы как-то немножко сбоку, я пока не могу», – сказал он.

В свою очередь адвокат «Росбалта» Дмитрий Фирсов сообщил ТАСС, что дело возбуждено по статье 128.1 УК («Клевета»).

Утром в четверг, 18 апреля, сотрудники МВД провели обыск в московском офисе издания «Росбалт».

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков рассказал о «секретном» визите в Москву советника Трампа

Ведомости
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У советника президента США Фионы Хилл, посетившей Москву, состоялась встреча в администрации президента России, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Были встречи в администрации, да», – подтвердил он. На уточняющий вопрос Песков ответил, что Хилл встречалась с Юрием Ушаковым, помощником Путина по внешнеполитическим вопросам. По словам Пескова, обсуждались «вопросы двухсторонних отношений». Тема подготовки новой встречи Путина и Трампа при этом не затрагивалась, сказал представитель Кремля.

Фиона Хилл является советником Дональда Трампа и директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США. До поста в администрации американского президента Хилл работала научным сотрудником в вашингтонском Институте Брукингса. Она также является автором биографической книги «Путин: оперативник в Кремле».

О «секретном визите» делегации Белого дома, которую возглавляла Хилл, 18 апреля сообщил «Коммерсантъ». Официально стороны об этом визите не заявляли. По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совбеза и МИДа, и это не первый «секретный» визит Хилл в качестве советника президента США в Москву.

Финансы
Новости

АСВ впервые раскрыло размер застрахованных вкладов малого бизнеса

Ведомости
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые раскрыло размер застрахованных вкладов малого бизнеса. По состоянию на 1 марта 2019 г. малые предприниматели разметили в банках – участниках системы страхования 2,6 млн вкладов (без учета счетов с нулевыми остатками) на общую сумму 3,11 трлн руб. Страховая ответственность АСВ по данным вкладам составляет 0,75 трлн руб. При этом остатки на 89% счетов малых предприятий не превышают 1,4 млн руб., говорится в материалах Агентства.

У индивидуальных предпринимателей на 1 марта в банках – участниках системы страхования открыто 2,8 млн счетов на общую сумму 0,57 трлн руб. Страховая ответственность АСВ по этим вкладам составляет 0,33 трлн руб. Остатки на 97% счетов ИП также не превышают сумму 1,4 млн руб.

С 1 января 2019 г. вступили в силу поправки к закону о страховании вкладов в российских банках. По ним средства юридических лиц, которые попадают под определение малого бизнеса и занесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, также подлежат страховой защите. А с 1 января 2014 г. страхованию подлежат и средства индивидуальных предпринимателей, размещенные на счетах в банках – участниках системы страхования. Размер страхового возмещения для вкладчика – малого предприятия такой же, как и для физлиц: система страхования возмещает вкладчику 100% суммы всех застрахованных обязательств банка, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

В январе – марте 2019 г. в отношении 5 банков ( «Еврокапитал-альянс», Камчаткомагропромбанк, Радиотехбанк, Роскомснаббанк, РТС-банк) наступили страховые случаи. В них было открыто 2700 вкладов малых предприятий. Страховая ответственность АСВ составила 500 млн руб. На 15 апреля АСВ выплатило малому бизнесу 460 млн руб., что составляет 92% страховой ответственности Агентства по таким вкладам в этих банках. По данным АСВ, сейчас идут выплаты вкладчикам банков «Иваново», «Аспект» «Тройка-Д банк». Совокупная сумма возмещений вкладчикам этих банков предварительно оценивается АСВ в 382 млн руб.

Финансы
Новости

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

Ведомости
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ЦБ не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019», передает агентство «Прайм».

Эта мера позволит простимулировать девалютизацию банковского сектора, отметила Юдаева. На сегодняшний день тренд на девалютизацию депозитов приостановился: доля вкладов населения в иностранной валюте в общем объеме вкладов в I квартале выросла с 20,3% до 21,5%. Прирост средств на счетах клиентов составил около $11 млрд, из которых $5,8 млрд приходится на юрлица, $5,5 млрд – на физлица.

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.

В августе прошлого года ЦБ повысил нормативы резервов по валютным вкладам на один процентный пункт. Банки должны отчислять в Фонд обязательного резервирования 7% привлеченной от населения иностранной валюты и 8% от размещенных средств компаний-нерезидентов.

Технологии
Новости

Социальная сеть Pinterest планирует привлечь в ходе IPO $1,4 млрд

Ведомости
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Социальная сеть Pinterest установила ценовой диапазон для первичного публичного размещения своих обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. Торги начнутся 18 апреля на Нью-Йоркской фондовой бирже (разница с Москвой – 7 часов). Pinterest надеется продать 75 млн бумаг по $19 за акцию. Таким образом, в ходе IPO компания может привлечь более $1,4 млрд, а общая стоимость Pinterest может достигнуть $12,7 млрд.

Андеррайтерами IPO выступят Goldman Sachs & Co. Llc., J.P. Morgan и Allen & Co. Llc. Они могут приобрести еще 11,25 млн акций Pinterest.

Чистый убыток Pinterest по итогам 2018 г. сократился почти до $63 млн по сравнению со $130 млн в 2017 г. Выручка компании в прошлом году выросла до $755,9 млн с $472,9 млн, говорится в отчетности компании.

Социальная сеть Pinterest работает с визуальным контентом: позволяет пользователям добавлять в закладки понравившиеся картинки, создавать из них тематические коллекции и обмениваться ими с другими пользователями. Ежемесячная аудитория сети составляет 265 млн активных пользователей. Компания была создана в начале 2009 г. Ее основатель – бывший сотрудник Google Бен Зильберман. По данным Crunchbase, за годы существования Pinterest сумел привлечь $1,5 млрд средств инвесторов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Руководитель Газпромбанка продал акции «Газпрома» через три дня после покупки

Ведомости
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Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов продал свой пакет акций «Газпрома», снизив свою долю до нуля, говорится в сообщении газового монополиста.

Акимов был миноритарным акционером всего несколько дней: с 4 по 8 апреля ему принадлежало около 4 млн, или 0,017666%, акций компании. По подсчетам «Интерфакса», топ-менеджер мог потратить на покупку акций (исходя из их средней стоимости 4–5 апреля) 661 млн руб. За продажу такого же пакета 8 апреля он мог получить 671,2 млн руб., то есть на сделке 7,3 млн руб.

Акимов – член совета директоров «Газпрома» с 2011 г. Монополия является одним из акционеров Газпромбанка. Согласно информации ЦБ, ей принадлежит в банке 4,5% акций.

Акимов – не единственный член совета директоров «Газпрома», который является миноритарным акционером монополии. Например, председателю правления компании Алексею Миллеру принадлежит 0,00095828% акций, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву – 0,001012524%, а руководителю аппарата «Газпрома» Михаилу Середе – 0,00023233%.

Бизнес
Новости

X5 Retail Group сообщила о росте выручки в I квартале

Ведомости
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Чистая розничная выручка X5 Retail Group выросла на 15,3% в годовом выражении по итогам I квартала 2019 г. – до 404,1 млрд руб., сообщила компания.

Из трех ее торговых сетей выручка выросла у двух – у «Пятерочки» и «Перекрестка». Выручка «Пятерочки» выросла на 16,3% до 315,3 млрд руб. У «Перекрестка» – на 20,3% до 66,5 млрд руб.

Выручка «Карусели» снизилась на 1,4% до 21,9 млрд руб. Среди причин этого компания называет передачу двух магазинов сети под управление «Перекрестка» и закрытие одного гипермаркета, что привело к сокращению торговой площади «Карусели» на 12 5000 кв. м с начала года.

Кроме того, X5 для повышения эффективности закрыла в I квартале 85 магазинов «Пятерочка», семь супермаркетов «Перекресток» и 55 магазинов «Экспресс», сказано в сообщении компании.

У «Пятерочки» и «Перекрестка» число покупателей в I квартале увеличилось на 15,7% и 20,7% соответственно. Средний чек в этих магазинах составил 366,4 руб. (+1,5%) и 558,3 руб. (+0,4%). Число покупателей у «Карусели» снизилось на 5,6%, а средний чек вырос на 5,3% до 824,3 руб.

X5 Retail Group – крупнейший ритейлер в России. Под ее управлением находятся почти 15 000 магазинов сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Экономика
Новости

В правительстве обсуждают введение нового экологического налога

Ведомости
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Платежи за сброс неочищенных стоков могут быть заменены налогом. Такую идею руководство Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) обсуждает с финансовым блоком правительства, заявил в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Дмитрий Кириллов. Анонс интервью опубликован на сайте издания.

Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.

Руководитель Росводресурсов напомнил, что государство субсидирует предприятиям процентную ставку по кредитам, взятым на модернизацию очистных сооружений. Такие субсидии, по его словам, уже получили 40 организаций на сумму 5,3 млрд руб. Общая стоимость реализуемых проектов составила 146,2 млрд руб., уточнил Кириллов.

Ранее Минфин подготовил законопроект о включении в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей: экологического, утилизационного и курортного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, проезд большегрузов по автодорогам и обязательные отчисления операторов связи. По данным Федерального казначейства, в 2018 г. эти платежи пополнили бюджет на 316,6 млрд руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости
Александра Чунова

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Ведомости
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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В этом году его возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Журнал оценил его состояние в $24 млрд. В предыдущем рейтинге он занимал третье место – за год он увеличил состояние на $6 млрд.

Первое место в прошлогоднем рейтинге занимал основной владелец НЛМК Владимир Лисин. В этот раз он занял вторую строчку, а его состояние издание оценило в $21,3 млрд. Третье место – у президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Его состояние, по данным Forbes, увеличилось до $20,7 млрд. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов опустился со второго на четвертое место, несмотря на то, что его состояние за год выросло на $1,8 млрд до $20,5 млрд.

Состояние совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, уже год находящегося под арестом в связи с обвинениями в мошенничестве и организации преступного сообщества, сократилось в два раза – с $1,2 млрд до $550 млн. Он опустился с 81 на 185 место в рейтинге. Состояние бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб., осталось прежним – $600 млн, но в рейтинге он опустился на две позиции, оказавшись на 164 месте.

Среди миллиардеров две женщины: экс-владелица девелоперской группы «Интеко» и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Батурина заняла 81 место в рейтинге, ее состояние за год не изменилось – $1,2 млрд. Состояние Бакальчук выросло с $600 млн до $1 млрд, она оказалась на 94 месте.

Впервые в рейтинг попал основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский. Он занял 199 место в рейтинге с состоянием в $500 млн. Еще один новичок в рейтинге – Филипп Генс (сын основателя группы компаний «Ланит» Георгия Генса). Его состояние составило $750 млн, что позволило ему занять 139 место.

В рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров, отмечает Forbes. В прошлом году в нем было 106 миллиардеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян выросло до $496 млрд.

Самые богатые российские бизнесмены. Рейтинг Forbes за 2019 год

Политика
Новости

СМИ узнали о планах министра энергетики США уйти в отставку

Ведомости
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Министр энергетики США Рик Перри планирует покинуть Белый дом, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с его планами собеседников. Информацию подтверждает источник Reuters. Оба агентства отмечают, что уход Перри не является неизбежным: чиновник всерьез обдумывал свою отставку в течение нескольких недель, но окончательное решение не принято.

Представитель минэнерго опроверг информацию о предстоящей отставке Перри. «Неправда, что секретарь Перри покинет администрацию в ближайшее время. Он счастлив, что служит президенту [США Дональду] Трампу и возглавляет министерство энергетики», – заявил агентствам пресс-секретарь ведомства Шейлин Хайнс.

Экс-губернатор нефтяного штата Техас, считавшийся лоббистом компании Chevron, Перри участвовал в президентской гонке 2016 г., но снял свою кандидатуру из-за низкого рейтинга. Позже он присоединился к команде Трампа. На посту министра Перри сыграл важную роль в увеличении производства нефти и СПГ, отмечает Reuters. Также он выступал против российского проекта «Северный поток – 2» и не исключал введения санкций США в отношении его участников.

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