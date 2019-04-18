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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.

Доллар в это же время стоил 63,9 руб., подорожав на 10 коп.

Центробанк также снизил официальный курс евро на 19 апреля, он установлен на уровне 72,2 руб. (-12 коп.). Курс доллара, наоборот, повышен на 12 коп. до 64 руб./$.

Стоимость нефти марки Brent при этом в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в четверг росла. В 15.04 мск нефть Brent стоила $71,9 за баррель (+0,4%), нефть WTI – $64 за баррель (+0,5%).

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