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Курс евро обновил минимум 2019 года

Курс евро обновил минимум 2019 г., опустившись на 23 коп. до 71,59 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На момент открытия торгов курс евро составлял 71,8 руб.

На 16:05 мск курс доллара снизился на 2 коп. до 63,79 руб. На открытии торгов курс доллара был 63,85 руб.

Рубль с начала недели уверенно укрепляется благодаря росту мировых цен на нефть, ранее говорил «Ведомостям» ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Этому способствует решение президента США Дональда Трампа о дальнейшем ужесточении санкций США против нефтяного сектора Ирана. Во вторник стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,2% до $74,19 за баррель. На 11:53 мск Brent дорожала до $74,69 за баррель, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов предыдущего дня.

Рубль укрепляется благодаря дорожающей нефти и высокому спросу иностранных инвесторов на ОФЗ – их по-прежнему привлекают сделки керри-трейд (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок – прим. «Ведомости»), говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Однако на глобальном рынке доллар во вторник дорожает – индекс доллара к шести мировым валютам уже прибавил 0,38%. «В результате мы видим, что рубль намного быстрее укрепляется к евро, чем к доллару», – резюмирует Суверов.

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